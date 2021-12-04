Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
0:1
20' ГолУэнзел-Холлс Дилан
53' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
63' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
90' Желтая карточкаАткинсон Натаниэль
22
Гуд
Кёртис
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Ход матча
20'
63'
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.33
|Гуд Кёртис
|1
|0.33
|Макларен Джейми
|1
|0.33
|Меткалф Коннор
|1
|0.33
|Рейш Нуну
|0
|0
|Джеймисон Скотт
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.67
|Диаманти Алессандро
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Джеймисон Скотт
|1
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3
Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0