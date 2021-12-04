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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
0:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
20' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
53' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
63' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
90' Желтая карточка
Аткинсон Натаниэль
90'+5
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
7
Леки
Мэттью
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 1 0.33
Гуд Кёртис 1 0.33
Макларен Джейми 1 0.33
Меткалф Коннор 1 0.33
Рейш Нуну 0 0
Джеймисон Скотт 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.67
Диаманти Алессандро 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нэббаут Эндрю 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Джеймисон Скотт 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 2 0
Луштица Стивен 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3
Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мельбурн Сити 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Мельбурн Сити 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Уэнзел-Холлс Дилан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед онлайн


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