Ди Таккио в центре поля грубо сыграл против Крунича и получил жёлтую карточку.

Тео от углового флага навесил в центр штрафной площади. Раньери выбил мяч на Диаса, который с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

Флоренци в центре поля завалил на газон Ди Таккио.

Флоренци справа навесил к дальней штанге, где Леау не смог ногой остановить падавший сверху мяч.

31' Сими в центре поля сыграл руками при приёме мяча.

30' У Салемакерса на правом фланге не прошёл пас вперёд на Крунича.

29' Рибери пас направо на ход Скьявоне сделал слишком сильно.

28' Тео с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

27' Цортеа справа с двадцати одного метра пробил низом рядом с ближней штангой.

26' Бакайоко в центральном круге наступил на ногу Сими и получил жёлтую карточку.

25' "Милан" неудачно разыграл штрафной удар на правом фланге. Передача в штрафную площадь перехвачена соперниками.

24' Кулибали на фланге ударил сзади по ногам Салемакерса.

23' Гости вынесли мяч из штрафной площади после подачи от углового флага от Тео.

22' Леау слева с десяти метров пробил выше ворот.

21' Ди Таккио в центре поля придержал руками Бакайоко.

20' "Милан" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

САЛЕМАКЕРС!!! Диас справа отправил вперёд Салемакерса. Алексис в штрафной площади чуть сместился к центру и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.

18' Леау в центре поля отобрал мяч у Скьявоне с нарушением правил.

17' Замена в составе "Милана": вместо Пьетро Пеллегри на поле вышел Раде Кринич.

16' У Пеллегри мышечные проблемы. Пьетро с медиками покидает пределы поля.

15' Салемакерс слева с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.

14' Скьявоне от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Леау.

13' Бакайоко справа прострелил к дальней штанге, где Диас с трудом дотянулся до мяча и пробил рядом со стойкой.

12' Леау с дальней дистанции пробил в Белека.

11' Гости исполнили угловой удар. "Милан" выбил мяч из штрафной площади.

10' У Кесси перед штрафной площадью не получился пас налево на Леау.

8' Тео исполнил первый угловой удар в матче. Пеллегри в центре штрафной площади не попал головой по мячу.

7' Скьявоне по правому флангу сделал неточный пас вперёд на Рибери.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КЕССИ!!! Леау по левому флангу прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Кесси с восьми метров низом пробил в дальний угол.

4' Ди Таккио на чужой половине поля ударил сзади по ногам Салемакерса.

3' Ди Таккио у центрального круга выбил мяч у Тео и попал в арбитра.

2' "Милан" играет в чёрной форме, "Салернитана" - в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах.