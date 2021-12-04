Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Сан-Сиро
1:0
5' ГолКесси Франк
2:0
18' ГолСалемакерс Алексис
24' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
30' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
16
Меньян
Майк
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
18'
2:0
24'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|6
|0.38
|Леау Рафаэл
|4
|0.25
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.25
|Диас Браим
|3
|0.19
|Кесси Франк
|3 (2)
|0.19
|Калабрия Давиде
|2
|0.13
|Тонали Сандро
|2
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.13
|Тео Эрнандес
|1
|0.06
|Ребич Анте
|1
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Мальдини Даниэль
|1
|0.06
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.19
|Кулибали Мамаду
|2
|0.13
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Скьявоне Андреа
|1
|0.06
|Гондо Седрик
|1
|0.06
|Раньери Лука
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
8
15
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90
Забито
32
12
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
5
16%
1
8%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
5
16%
3
25%
61-75
7
22%
3
25%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
7
37%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 2:0 Салернитана
Исход игры
Милан
98.6% (137)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Милан
49.6% (69)
3:0 Милан
22.3% (31)
3:1 Милан
8.6% (12)
2:1 Милан
7.2% (10)
1:0 Милан
4.3% (6)
4:1 Милан
2.9% (4)
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