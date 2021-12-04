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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
2:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Салернитана
0'
1:0
5' Гол
Кесси Франк
2:0
18' Гол
Салемакерс Алексис
24' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
30' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
34'
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
41
Бакайоко
Тьемуэ
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
64
Пеллегри
Пьетро
72
Белек
Вид
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
26
Богдан
Лука
21
Цортеа
Надир
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Кулибали
Лассана
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
25
Сими
Нванкво
Милан
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Ход матча

5'
Кесси Франк
(Леау Рафаэл)
1:0
15'
Крунич Раде
Пеллегри Пьетро
 
18'
Салемакерс Алексис
(Диас Браим)
2:0
24'
Бакайоко Тьемуэ
 
30'
 
Ди Таккио Франческо

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 6 0.38
Леау Рафаэл 4 0.25
Жиру Оливье 4 (1) 0.25
Диас Браим 3 0.19
Кесси Франк 3 (2) 0.19
Калабрия Давиде 2 0.13
Тонали Сандро 2 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.19
Кулибали Мамаду 2 0.13
Сими Нванкво 1 0.06
Скьявоне Андреа 1 0.06
Гондо Седрик 1 0.06
Раньери Лука 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90

Забито

32
12
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
5
16%
1
8%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
5
16%
3
25%
61-75
7
22%
3
25%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
7
37%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана 0:2 Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан 2:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана 0:2 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана 0:2 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 36'
    Флоренци справа навесил к дальней штанге, где Леау не смог ногой остановить падавший сверху мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Флоренци в центре поля завалил на газон Ди Таккио.
  • Угловой
    34'
    Тео от углового флага навесил в центр штрафной площади. Раньери выбил мяч на Диаса, который с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
  • 33'
    Удар Леау слева с линии штрафной площади заблокировал Дьомбер.
  • Желтая карточка
    32'
    Ди Таккио в центре поля грубо сыграл против Крунича и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    31'
    Сими в центре поля сыграл руками при приёме мяча.
  • 30'
    У Салемакерса на правом фланге не прошёл пас вперёд на Крунича.
  • 29'
    Рибери пас направо на ход Скьявоне сделал слишком сильно.
  • 28'
    Тео с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
  • 27'
    Цортеа справа с двадцати одного метра пробил низом рядом с ближней штангой.
  • Желтая карточка
    26'
    Бакайоко в центральном круге наступил на ногу Сими и получил жёлтую карточку.
  • 25'
    "Милан" неудачно разыграл штрафной удар на правом фланге. Передача в штрафную площадь перехвачена соперниками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Кулибали на фланге ударил сзади по ногам Салемакерса.
  • Угловой
    23'
    Гости вынесли мяч из штрафной площади после подачи от углового флага от Тео.
  • 22'
    Леау слева с десяти метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ди Таккио в центре поля придержал руками Бакайоко.
  • 20'
    "Милан" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    САЛЕМАКЕРС!!! Диас справа отправил вперёд Салемакерса. Алексис в штрафной площади чуть сместился к центру и с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    18'
    Леау в центре поля отобрал мяч у Скьявоне с нарушением правил.
  • Замена
    17'
    Замена в составе "Милана": вместо Пьетро Пеллегри на поле вышел Раде Кринич.
  • Травма, повреждение
    16'
    У Пеллегри мышечные проблемы. Пьетро с медиками покидает пределы поля.
  • Опасный момент
    15'
    Салемакерс слева с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    14'
    Скьявоне от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Леау.
  • Опасный момент
    13'
    Бакайоко справа прострелил к дальней штанге, где Диас с трудом дотянулся до мяча и пробил рядом со стойкой.
  • 12'
    Леау с дальней дистанции пробил в Белека.
  • Угловой
    11'
    Гости исполнили угловой удар. "Милан" выбил мяч из штрафной площади.
  • 10'
    У Кесси перед штрафной площадью не получился пас налево на Леау.
  • Угловой
    8'
    Тео исполнил первый угловой удар в матче. Пеллегри в центре штрафной площади не попал головой по мячу.
  • 7'
    Скьявоне по правому флангу сделал неточный пас вперёд на Рибери.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КЕССИ!!! Леау по левому флангу прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Кесси с восьми метров низом пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ди Таккио на чужой половине поля ударил сзади по ногам Салемакерса.
  • 3'
    Ди Таккио у центрального круга выбил мяч у Тео и попал в арбитра.
  • 2'
    "Милан" играет в чёрной форме, "Салернитана" - в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сан-Сиро"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 2:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Милан 2:0 Салернитана

Исход игры
Милан
98.6% (137)
Ничья
0.7% (1)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
2:0 Милан
49.6% (69)
3:0 Милан
22.3% (31)
3:1 Милан
8.6% (12)
2:1 Милан
7.2% (10)
1:0 Милан
4.3% (6)
4:1 Милан
2.9% (4)
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