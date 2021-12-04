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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
9' Гол
Спиридонович Срджан
16' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
1:1
17' Пенальти
Фатион Антони
2:1
40' Гол
Муньис Хуан
45'+1
92
Янниотис
Андреас
2
Василантонопулос
Ставрос
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
77
Спиридонович
Срджан
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
22
Алвеш
Бруну
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
7
Памлидис
Георгиос
14
Сливка
Выкинтас
91
Ван
ла
Парра
Райив
9
Иоаннидис
Николаос
Атромитос
4-4-2
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Ход матча

9'
Спиридонович Срджан
(Янниотис Андреас)
1:0
16'
Хациисаяс Димитриос
 
17'
1:1
Фатион Антони
40'
Муньис Хуан
(Кулурис Эфтимос)
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Атромитос
Аполлон Смирнис

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
К
2:1
К
0:3
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 0.25
Спиридонович Срджан 2 0.17
Струнгис Стефанос 2 0.17
Муньис Хуан 1 0.08
Клонаридис Виктор 1 0.08
Василантонопулос Ставрос 1 0.08
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.25
Памлидис Георгиос 2 0.17
Дауда Абиола 1 0.08
Фатион Антони 1 (1) 0.08
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 4 0
Томас Бединелли 2 1
Галвао Лукас 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Кастельяно Дани 2 0
Денич Джордже 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Муньис Хуан 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 6 1
Баксеванидис Димос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 0
Сливка Выкинтас 3 0
Дентакис Антонис 3 0
Кастро Фабри 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Мартинес Николас II 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
5
38%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
4
17%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
6
32%
61-75
8
35%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 20 - 8 29
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 11 4 6 1 13 - 9 18
6. Панатинаикос 11 5 2 4 20 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 1:2 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Панетоликос 2:1 12 3 2 7 12 - 23 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
13. Атромитос 2:1 12 2 3 7 11 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 1:2 12 1 4 7 7 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Волос 1:2 7 3 0 4 10 - 11 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Атромитос 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
9. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
10. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Аполлон Смирнис 1:2 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 2:1 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 2:1 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
10. Волос 1:2 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 2:1 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 1:2 6 0 1 5 3 - 15 1
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Аполлон Смирнис
1.99
3.15
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис онлайн


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