Греция: Суперлига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Перистери
1:0
9' ГолСпиридонович Срджан
16' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
1:1
18' ПенальтиФатион Антони
2:1
40' ГолМуньис Хуан
45' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
51' Желтая карточкаАлвеш Бруну
54' Желтая карточкаФатион Антони
67' Красная карточкаЛисгарас Христос
3:1
68' ПенальтиКулурис Эфтимос
4:1
75' ГолКулурис Эфтимос
77' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
78' Желтая карточкаСливка Выкинтас
85' Желтая карточкаСаломон Патрик
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
9'
18'
1:1
40'
2:1
51'
54'
67'
68'
3:1
75'
4:1
78'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Атромитос
Аполлон Смирнис
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (2)
|0.42
|Муньис Хуан
|2
|0.17
|Спиридонович Срджан
|2
|0.17
|Струнгис Стефанос
|2
|0.17
|Клонаридис Виктор
|1
|0.08
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.08
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.25
|Памлидис Георгиос
|2
|0.17
|Дауда Абиола
|1
|0.08
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|5
|0
|Томас Бединелли
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Василантонопулос Ставрос
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Лисгарас Христос
|3
|1
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Алвеш Бруну
|3
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Иоаннидис Николаос
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
3
18%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
7
41%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
40%
1
17%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
4
17%
5
22%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
21%
8
35%
61-75
8
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0
ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 9
|19
|6.
|Панатинаикос
|11
|5
|2
|4
|20 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1