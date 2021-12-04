Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Пантессалико
0:1
3' ГолМорсай Йонатан
1:1
7' ГолРегаттен Адриен
1:2
33' ГолКарелис Никос
41' Желтая карточкаFabien Antunes
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
3'
0:1
7'
1:1
33'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Волос
Панетоликос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|6 (2)
|0.5
|Бартоло Хулиан
|4
|0.33
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.17
|Kevin Rosero
|2
|0.17
|Регаттен Адриен
|1
|0.08
|Феррари Франко
|1
|0.08
|Фернандес Пауло
|1
|0.08
|Гюлен Левент
|1
|0.08
|Nicolas Oroz
|1
|0.08
|Терезиу Александрос
|1
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.33
|Карелис Никос
|2
|0.17
|Дуарте Фредерику
|1
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.08
|Вароне Иван
|1
|0.08
|Флорес Дейби
|1
|0.08
|Диас Хорхе
|1
|0.08
|Морсай Йонатан
|1
|0.08
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Мендоса Хавьер
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Войтковски Камиль
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
7
35%
2
18%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
7
33%
7
33%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|6.
|Панатинаикос
|11
|5
|2
|4
|20 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|1:2
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Панетоликос
|2:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|2:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|12
|1
|4
|7
|7 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Волос
|1:2
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Атромитос
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|2:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|11 - 5
|15
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Волос
|1:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|2:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1