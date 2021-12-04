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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Панетоликос
0'
0:1
3' Гол
Морсай Йонатан
1:1
7' Гол
Регаттен Адриен
1:2
33' Гол
Карелис Никос
41' Желтая карточка
Fabien Antunes
45'+1
55
Клейман
Борис
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
70
Kevin
Rosero
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Branko
Vrgoc
4
Fabien
Antunes
3
Хухумис
Диамантис
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
10
Барбоза
Элдер
7
Карелис
Никос
Волос
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Морсай Йонатан
(Мендоса Хавьер)
7'
Регаттен Адриен
1:1
33'
1:2
Карелис Никос
(Хухумис Диамантис)
41'
 
Fabien Antunes

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Волос
Панетоликос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 6 (2) 0.5
Бартоло Хулиан 4 0.33
Ринер Жан-Пьер 2 0.17
Kevin Rosero 2 0.17
Регаттен Адриен 1 0.08
Феррари Франко 1 0.08
Фернандес Пауло 1 0.08
Гюлен Левент 1 0.08
Nicolas Oroz 1 0.08
Терезиу Александрос 1 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.33
Карелис Никос 2 0.17
Дуарте Фредерику 1 0.08
Жестед Рюди 1 0.08
Вароне Иван 1 0.08
Флорес Дейби 1 0.08
Диас Хорхе 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Мендоса Хавьер 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Грильо Фаусто 3 1
Клейман Борис 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Franco Romero1 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Алекс Соареш 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Регаттен Адриен 1 0
Войтковски Камиль 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Терезиу Александрос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 4 0
Льюй Брайан 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Флорес Дейби 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Малис Александрос 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Fabien Antunes 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
6
46%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
7
35%
2
18%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
7
33%
7
33%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 20 - 8 29
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 11 4 6 1 13 - 9 18
6. Панатинаикос 11 5 2 4 20 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 1:2 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Панетоликос 2:1 12 3 2 7 12 - 23 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
13. Атромитос 2:1 12 2 3 7 11 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 1:2 12 1 4 7 7 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Волос 1:2 7 3 0 4 10 - 11 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Атромитос 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
9. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
10. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Аполлон Смирнис 1:2 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 2:1 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 2:1 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
10. Волос 1:2 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 2:1 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 1:2 6 0 1 5 3 - 15 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Fabien Antunes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Морсай Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панетоликос
4.30
3.74
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 1:2 Панетоликос онлайн


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