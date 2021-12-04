Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
0:1
3' ГолМорсай Йонатан
1:1
7' ГолРегаттен Адриен
1:2
33' ГолКарелис Никос
35' Желтая карточкаFabien Antunes
66' Желтая карточкаЦигарас Ангелос
79' Желтая карточкаМелиссас Никос
86' Желтая карточкаВойтковски Камиль
90' Желтая карточкаЦоканис Тасос
90' Желтая карточкаМорсай Йонатан
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
3'
0:1
7'
1:1
33'
35'
66'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 12
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Волос
Панетоликос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|6 (2)
|0.5
|Бартоло Хулиан
|4
|0.33
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.17
|Kevin Rosero
|2
|0.17
|Регаттен Адриен
|1
|0.08
|Феррари Франко
|1
|0.08
|Фернандес Пауло
|1
|0.08
|Гюлен Левент
|1
|0.08
|Nicolas Oroz
|1
|0.08
|Терезиу Александрос
|1
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.33
|Карелис Никос
|2
|0.17
|Дуарте Фредерику
|1
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.08
|Вароне Иван
|1
|0.08
|Флорес Дейби
|1
|0.08
|Диас Хорхе
|1
|0.08
|Морсай Йонатан
|1
|0.08
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Мендоса Хавьер
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Мелиссас Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
6
43%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
19%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
33%
2
15%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
17%
4
18%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
8
35%
7
32%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
4
17%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 9
|19
|6.
|Панатинаикос
|11
|5
|2
|4
|20 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1