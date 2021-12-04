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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
0:1
3' Гол
Морсай Йонатан
1:1
7' Гол
Регаттен Адриен
1:2
33' Гол
Карелис Никос
35' Желтая карточка
Fabien Antunes
66' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
79' Желтая карточка
Мелиссас Никос
86' Желтая карточка
Войтковски Камиль
90' Желтая карточка
Цоканис Тасос
90' Желтая карточка
Морсай Йонатан
90' Желтая карточка
 90'+6
55
Клейман
Борис
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
70
Kevin
Rosero
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Branko
Vrgoc
4
Fabien
Antunes
3
Хухумис
Диамантис
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
10
Барбоза
Элдер
7
Карелис
Никос
Волос
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Панетоликос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 6 (2) 0.5
Бартоло Хулиан 4 0.33
Ринер Жан-Пьер 2 0.17
Kevin Rosero 2 0.17
Регаттен Адриен 1 0.08
Феррари Франко 1 0.08
Фернандес Пауло 1 0.08
Гюлен Левент 1 0.08
Nicolas Oroz 1 0.08
Терезиу Александрос 1 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.33
Карелис Никос 2 0.17
Дуарте Фредерику 1 0.08
Жестед Рюди 1 0.08
Вароне Иван 1 0.08
Флорес Дейби 1 0.08
Диас Хорхе 1 0.08
Морсай Йонатан 1 0.08
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Мендоса Хавьер 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Грильо Фаусто 3 1
Клейман Борис 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Franco Romero1 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Регаттен Адриен 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Терезиу Александрос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 4 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Хухумис Диамантис 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Малис Александрос 2 0
Цигарас Ангелос 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
6
43%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
19%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
33%
2
15%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
17%
4
18%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
8
35%
7
32%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
4
17%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 12 9 3 0 20 - 8 30
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 0:0 12 4 7 1 13 - 9 19
6. Панатинаикос 11 5 2 4 20 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
5. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
9. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
10. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Fabien Antunes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Морсай Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 1:2 Панетоликос онлайн


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