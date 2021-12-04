"Интер" продолжает вести игру перед чужой штрафной площадкой "Ромы", но события не форсирует, так как уже имеет комфортный перевес.

Джеко выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой после подачи Перишича с левого фланга, отправив мяч над перекладиной.

Жордан Верету выполнил подачу с угла поля - Крис Смоллинг добрался первым до мяча и пробил в левый угол, но получилось слабо и Ханданович справился.

В предыдущем эпизоде Смоллинг задел голову Бастони, который около минуты был вне игры, но сейчас вернулся в чувства и продолжает встречу.

Корреа принял мяч на левом углу штрафной площадки, но пробить не смог, так как Смоллинг сыграл цепко, не позволив оппоненту развернуться.

30' Джеко получает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает из-под Смоллинга, но Патрисиу реагирует, накрывая мяч со второй попытки.

28' Снова Чалханоглу закрутил мяч в створ, но на сей раз Патрисиу был к этому готов, да и защитники разобрались, выбив игровой снаряд к центральному кругу.

27' Генрих Мхитарян не позволил Перишичу обыграть себя на правом фланге, но Иван сумел заработать угловой удар.

26' Перишич сыграл в штрафную на Джеко, получил пас в ответ и прострелил - мяч от Ибаньеса отправился за боковую линию.

25' Шомуродов не сумел выиграть верховое единоборство у Дюмфриса, да ещё и правила нарушил, пустив в ход локти.

24' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ДЖЕКО!!! Бастони зацепился за мяч в штрафной площадке и отдал на левый край на Чалханоглу, который покатил в центр на Джеко, и Эдин ударом в касание поразил цель.

22' Шкриньяр решает поиграть в пас с Хандановичем, а "Рома" особо этому не препятствует, оказывая прессинг малыми силами.

21' Эдин Джеко принял мяч на дуге штрафной площадки и пробил с левой, но в створ не попал. Провалилась опорная зона хозяев.

20' После первого забитого гола рисунок игры не меняется. "Рома" продолжает играть от обороны, выжидая возможность для проведения контратаки.

19' Чалханоглу забросил мяч на правый край штрафной площадки на Дюмфриса, который раньше времени совершил рывок, забравшись в офсайд.

17' Дзаньоло убежал в атаку левым флангом и выполнил передачу на Шомуродова, которую сумел перехватить Бастони, выбив мяч головой.

16' От обороны играла "Рома", а теперь нужно менять стратегию, так как "Интер" забивает гол, благодаря которому может отойти в защиту.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЧАЛХАНОГЛУ!!! Хакан Чалханоглу закрутил мяч в ворота с углового с левого фланга, после чего Руй Патрисиу ошибся, пропустив игровой снаряд между ног.

13' Ибаньес набрал высокую скорость на правом фланге, но это не помогло ему пройти до штрафной, так как Иван Перишич встретил соперника, отправив мяч за боковую.

12' Винья предложил себя на левом фланге, но добраться до мяча не сумел, выпустив его за боковую линию.

11' Матиас Винья поставил корпус на левом фланге, ушёл от Дюмфриса и отправился в атаку, которую завершил ударом, попав в соперника.

10' Через короткий пас "Интер" дошёл до штрафной площадки, а затем Брозович нанёс дальний удар с левой, который лбом заблокировал Манчини.

8' Верету прорвался по правому флангу, дошёл до штрафной и прострелил в центр на Шомуродова, которого успел закрыть Шкриньяр.

7' Чалханоглу выполнил подачу с углового с левого фланга - Смоллинг выпрыгнул выше всех, выбив мяч из собственной штрафной площади.

6' Милан Шкриньяр сместился на левый фланг, где поставил корпус, не пустив Элдора Шомуродова к мячу, и заработав аут.

5' Мхитарян попробовал разогнать атаку левым флангом, но безуспешно - упал после контакта с Брозовичем, а свисток арбитра предпочёл молчать.

4' Первую затяжную позиционную атаку провёл "Интер", выполнив несколько проникающих передач, но все они были перехвачены "волками".

3' Очень активен на первых минутах Николо Дзаньоло. Сейчас упал после борьбы с Чалханоглу, но именно со стороны игрока "Ромы" судья зафиксировал фол - имела место отмашка.

2' Дзаньоло совершает рейд по левому флангу и выполняет подачу в центр, откуда пробивает головой Шомуродов, но не попадает в створ.