Италия: Серия A 2021-2022
0:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Стадио Олимпико
0:1
15' ГолЧалханоглу Хакан
0:2
24' ГолДжеко Эдин
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
24'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
История личных встреч
Рома
Интер Милан
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.31
|Абрахам Тэмми
|4
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.25
|Мхитарян Генрих
|2
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.13
|Ибаньес Рожер
|2
|0.13
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.13
|Шомуродов Элдор
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|0.5
|Джеко Эдин
|8
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|5 (2)
|0.31
|Корреа Хоакин
|4
|0.25
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.19
|Димарко Федерико
|2
|0.13
|Шкриньяр Милан
|2
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.06
|Видаль Артуро
|1
|0.06
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.06
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Санчес Алексис
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|5
|1
|Верету Жордан
|5
|0
|Карсдорп Рик
|5
|0
|Абрахам Тэмми
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
4
31%
1
5%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
0
0%
6
16%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
8
35%
6
16%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
7
30%
6
16%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2
Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|38 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|0:2 Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 18
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 0:2 Интер Милан
Исход игры
Рома
11% (16)
Ничья
31.7% (46)
Интер Милан
57.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
66.91% (91)
Меньше
33.09% (45)
Обе команды забьют
Да
90.44% (123)
Нет
9.56% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44.1% (64)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:2 Ничья
6.9% (10)
2:1 Рома
6.2% (9)
0:1 Интер Милан
5.5% (8)
1:3 Интер Милан
3.4% (5)
2:3 Интер Милан
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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