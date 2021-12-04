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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
15' Гол
Чалханоглу Хакан
0:2
24' Гол
Джеко Эдин
36'
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
77
Мхитарян
Генрих
5
Винья
Матиас
22
Дзаньоло
Николо
14
Шомуродов
Элдор
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
19
Корреа
Хоакин
Рома
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Чалханоглу Хакан
24'
0:2
Джеко Эдин
(Чалханоглу Хакан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

История личных встреч

Рома
Интер Милан

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.31
Абрахам Тэмми 4 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.25
Мхитарян Генрих 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Ибаньес Рожер 2 0.13
Афена-Гьян Феликс 2 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 8 (3) 0.5
Джеко Эдин 8 0.5
Чалханоглу Хакан 5 (2) 0.31
Корреа Хоакин 4 0.25
Перишич Иван 3 (1) 0.19
Димарко Федерико 2 0.13
Шкриньяр Милан 2 0.13
Барелла Николо 1 0.06
Видаль Артуро 1 0.06
Дармиан Маттео 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Д'Амброзио Данило 1 0.06
Весино Матиас 1 0.06
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 5 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Перес Карлес 2 0
Ибаньес Рожер 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Винья Матиас 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
0
0%
6
16%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
8
35%
6
16%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
7
30%
6
16%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2
Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан 2:0 Заявка 16 11 4 1 38 - 15 37
3. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома 0:2 Заявка 16 8 1 7 24 - 18 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан 2:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома 0:2 Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
3. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома 0:2 Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 36'
    Корреа принял мяч на левом углу штрафной площадки, но пробить не смог, так как Смоллинг сыграл цепко, не позволив оппоненту развернуться. 
  • Травма, повреждение
    35'
    В предыдущем эпизоде Смоллинг задел голову Бастони, который около минуты был вне игры, но сейчас вернулся в чувства и продолжает встречу. 
  • Угловой
    33'
    Жордан Верету выполнил подачу с угла поля - Крис Смоллинг добрался первым до мяча и пробил в левый угол, но получилось слабо и Ханданович справился. 
  • Опасный момент
    32'
    Джеко выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой после подачи Перишича с левого фланга, отправив мяч над перекладиной. 
  • 31'
    "Интер" продолжает вести игру перед чужой штрафной площадкой "Ромы", но события не форсирует, так как уже имеет комфортный перевес. 
  • Опасный момент
    30'
    Джеко получает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает из-под Смоллинга, но Патрисиу реагирует, накрывая мяч со второй попытки. 
  • 28'
    Снова Чалханоглу закрутил мяч в створ, но на сей раз Патрисиу был к этому готов, да и защитники разобрались, выбив игровой снаряд к центральному кругу. 
  • Угловой
    27'
    Генрих Мхитарян не позволил Перишичу обыграть себя на правом фланге, но Иван сумел заработать угловой удар. 
  • 26'
    Перишич сыграл в штрафную на Джеко, получил пас в ответ и прострелил - мяч от Ибаньеса отправился за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Шомуродов не сумел выиграть верховое единоборство у Дюмфриса, да ещё и правила нарушил, пустив в ход локти. 
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ДЖЕКО!!! Бастони зацепился за мяч в штрафной площадке и отдал на левый край на Чалханоглу, который покатил в центр на Джеко, и Эдин ударом в касание поразил цель. 
  • 22'
    Шкриньяр решает поиграть в пас с Хандановичем, а "Рома" особо этому не препятствует, оказывая прессинг малыми силами. 
  • 21'
    Эдин Джеко принял мяч на дуге штрафной площадки и пробил с левой, но в створ не попал. Провалилась опорная зона хозяев. 
  • 20'
    После первого забитого гола рисунок игры не меняется. "Рома" продолжает играть от обороны, выжидая возможность для проведения контратаки. 
  • Офсайд
    19'
    Чалханоглу забросил мяч на правый край штрафной площадки на Дюмфриса, который раньше времени совершил рывок, забравшись в офсайд. 
  • 17'
    Дзаньоло убежал в атаку левым флангом и выполнил передачу на Шомуродова, которую сумел перехватить Бастони, выбив мяч головой. 
  • 16'
    От обороны играла "Рома", а теперь нужно менять стратегию, так как "Интер" забивает гол, благодаря которому может отойти в защиту. 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЧАЛХАНОГЛУ!!! Хакан Чалханоглу закрутил мяч в ворота с углового с левого фланга, после чего Руй Патрисиу ошибся, пропустив игровой снаряд между ног. 
  • 13'
    Ибаньес набрал высокую скорость на правом фланге, но это не помогло ему пройти до штрафной, так как Иван Перишич встретил соперника, отправив мяч за боковую. 
  • 12'
    Винья предложил себя на левом фланге, но добраться до мяча не сумел, выпустив его за боковую линию. 
  • 11'
    Матиас Винья поставил корпус на левом фланге, ушёл от Дюмфриса и отправился в атаку, которую завершил ударом, попав в соперника. 
  • 10'
    Через короткий пас "Интер" дошёл до штрафной площадки, а затем Брозович нанёс дальний удар с левой, который лбом заблокировал Манчини. 
  • 8'
    Верету прорвался по правому флангу, дошёл до штрафной и прострелил в центр на Шомуродова, которого успел закрыть Шкриньяр. 
  • Угловой
    7'
    Чалханоглу выполнил подачу с углового с левого фланга - Смоллинг выпрыгнул выше всех, выбив мяч из собственной штрафной площади. 
  • 6'
    Милан Шкриньяр сместился на левый фланг, где поставил корпус, не пустив Элдора Шомуродова к мячу, и заработав аут. 
  • Судья
    5'
    Мхитарян попробовал разогнать атаку левым флангом, но безуспешно - упал после контакта с Брозовичем, а свисток арбитра предпочёл молчать. 
  • 4'
    Первую затяжную позиционную атаку провёл "Интер", выполнив несколько проникающих передач, но все они были перехвачены "волками". 
  • Фол, нарушение
    3'
    Очень активен на первых минутах Николо Дзаньоло. Сейчас упал после борьбы с Чалханоглу, но именно со стороны игрока "Ромы" судья зафиксировал фол - имела место отмашка. 
  • Опасный момент
    2'
    Дзаньоло совершает рейд по левому флангу и выполняет подачу в центр, откуда пробивает головой Шомуродов, но не попадает в створ. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рома 0:2 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Рома 0:2 Интер Милан

Исход игры
Рома
11% (16)
Ничья
31.7% (46)
Интер Милан
57.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
66.91% (91)
Меньше
33.09% (45)
Обе команды забьют
Да
90.44% (123)
Нет
9.56% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44.1% (64)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:2 Ничья
6.9% (10)
2:1 Рома
6.2% (9)
0:1 Интер Милан
5.5% (8)
1:3 Интер Милан
3.4% (5)
2:3 Интер Милан
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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