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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Рома
Интер Милан

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.33
Абрахам Тэмми 4 0.27
Верету Жордан 4 (1) 0.27
Мхитарян Генрих 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Ибаньес Рожер 2 0.13
Афена-Гьян Феликс 2 0.13
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 8 (3) 0.53
Джеко Эдин 7 0.47
Чалханоглу Хакан 4 (2) 0.27
Корреа Хоакин 4 0.27
Перишич Иван 3 (1) 0.2
Димарко Федерико 2 0.13
Шкриньяр Милан 2 0.13
Барелла Николо 1 0.07
Видаль Артуро 1 0.07
Дармиан Маттео 1 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.07
Д'Амброзио Данило 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Санчес Алексис 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 5 1
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Перес Карлес 2 0
Ибаньес Рожер 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Винья Матиас 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Joao Sacramento 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Барелла Николо 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
0
0%
6
16%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
8
35%
6
16%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
7
30%
6
16%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2
Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2
Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Рома 25.6% (10)
    X 41% (16)
    Интер Милан 33.3% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Интер Милан
    3.91
    3.88
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    25.6% (10)
    Ничья
    41% (16)
    Интер Милан
    33.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    1:2 Интер Милан
    20.5% (8)
    2:1 Рома
    17.9% (7)
    2:2 Ничья
    12.8% (5)
    1:3 Интер Милан
    5.1% (2)
    0:1 Интер Милан
    5.1% (2)
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