"Наполи" решил немного подержать мяч в центре поля.

Руй слева с двадцати метров пробил в ближний угол. Муссо прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Зелиньски откатил мяч на Элмаса, который с двадцати трёх метров пробил правее ворот.

Мертенс сделал заброс вперёд на Элмаса, который не смог выиграть силовую борьбу у Дзаппакосты.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЗЕЛИНЬСКИ!!! Малку справа прострелил к воротам. Первый удар Зелиньски заблокировал Паломино, а второй удар Петра достиг цели.

39' Малиновский слева со штрафного навесил к дальней штанге. последовала скидка на Паломино, удар которого с семи метров соперники заблокировали.

39' Малку на фланге сбил Меле.

38' Фройлер слева отправил вперёд Меле, прострел которого в центр Сапата не смог замкнуть.

38' Малиновский от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

37' Жуан Жезус заблокировал прострел Дзаппакосты справа в штрафную площадь.

36' Меле перехватил длинный заброс вперёд направо на Малку.

34' Хозяева разыграли угловой удар. Подача Зелиньски справа в штрафную площадь до партнёров не дошла.

33' Лосано слева с дальней дистанции не попал в правый угол ворот.

32' Толой в центре поля наступил на ногу Лоботке.

31' Лосано слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Муссо прилёг на газон и забрал мяч в руки.

30' Удар Руя слева из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.

29' Сапата справа вывел к воротам Малиновского,удар которого заблокировал Жуан Жезус.

28' Сапата справа отправил вперёд Дзаппакосту. Давиде вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Оспина мяч отбил на Сапату, который головой не смог переиграть голкипера "Наполи".

26' "Аталанта" спокойно контролирует мяч в центре поля.

25' Сапата слева откатил мяч на Пессину, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

24' Ррахмани в центре поля локтем ударил в лицо Малиновского.

23' Фройлер слева покатил мяч к штрафной площади, а Сапата с Малиновским не разобрались, кому играть.

22' Толой на чужой половине поля толкнул Руя в спину.

21' Пессина справа вырвался к воротам и пробил в дальний угол. Оспина в прыжке поймал мяч.

20' Дзаппакоста справа с девятнадцати метров пробил выше ворот.

18' Малиновский на чужой половине поля руками завалил на газон убегавшего Лоботку и получил жёлтую карточку.

17' Гости исполнили угловой удар. Всё завершилось фолом в чужой штрафной площади Де Рона.

16' Меле слева с линии штрафной площади пробил над \дальней крестовиной.

14' Малиновский на чужой половине поля сбил Лоботку.

13' ЛОСАНО!!! Руй слева сильно прострелил вдоль ворот. Мусо не смог сыграть на перехвате, а на дальней штанге Лосано не попал в незащищённый угол.

12' Зелиньски с Лосано разыграли угловой удар. Доставить мяч к воротам Петру не удалось.

11' Паломино на фланге чисто смог выбить мяч у рвавшегося вперёд Лосано.

10' Фройлер на чужой половине поля сбил Лоботку.

9' Малиновский в центре поля прыгнул в ноги Мертенсу.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАЛИНОВСКИЙ!!! Сапата слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, обыграл Ррахмани и откатил мяч в центр на Малиновского. Руслан с линии штрафной площади сильно пробил под перекладину.

7' Зелиньски с Лосано разыграли угловой удар. Пётр справа навесил на Жуана Жезуса, пробившего головой левее ворот.

6' Лосано справа прострелил на Меротенса, которому Паломино успел помешать нанести удар.

5' Спалетти наблюдает за событиями на поле из открытого окна где-то на верхних ярусах стадиона.

4' Муссо начудил на линии штрафной площади. Голкипер зачем-то задумал обводить Мертенса и с трудом отбил мяч в сторону.

3' Жуан Жезус не пропустил Сапату справа в штрафную площадь.

2' "Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Аталанта" - в розовой форме.