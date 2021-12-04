  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:1
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
7' Гол
Малиновский Руслан
17' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:1
40' Гол
Зелиньски Пётр
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
2
Малку
Кевин
20
Зелиньски
Пётр
68
Лоботка
Станислав
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
Наполи
3-4-1-2
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Малиновский Руслан
(Сапата Дуван)
17'
 
Малиновский Руслан
40'
Зелиньски Пётр
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Аталанта

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.31
Фабиан Руис 5 0.31
Осимхен Виктор 5 0.31
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.25
Мертенс Дрис 4 0.25
Лосано Ирвинг 2 0.13
Кулибали Калиду 2 0.13
Ррахмани Амир 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Элмас Эльиф 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.56
Пашалич Марио 7 0.44
Малиновский Руслан 4 0.25
Иличич Йосип 3 0.19
Муриэль Луис 2 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Коопмейнерс Теун 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

32
30
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
13%
6
20%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
6
20%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
8
27%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи 1:1 Заявка 16 11 4 1 33 - 10 37
4. Аталанта 1:1 Заявка 16 9 5 2 33 - 18 32
5. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 8 6 2 0 16 - 3 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта 1:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:1 Заявка 8 6 2 0 16 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи 1:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Наполи" - "Аталанта" - 1:1.
  • 45'
    Мертенс сделал заброс вперёд на Элмаса, который не смог выиграть силовую борьбу у Дзаппакосты.
  • 44'
    Зелиньски откатил мяч на Элмаса, который с двадцати трёх метров пробил правее ворот.
  • 43'
    Руй слева с двадцати метров пробил в ближний угол. Муссо прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 42'
    "Наполи" решил немного подержать мяч в центре поля.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЗЕЛИНЬСКИ!!! Малку справа прострелил к воротам. Первый удар Зелиньски заблокировал Паломино, а второй удар Петра достиг цели.
  • 39'
    Малиновский слева со штрафного навесил к дальней штанге. последовала скидка на Паломино, удар которого с семи метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    39'
    Малку на фланге сбил Меле.
  • 38'
    Фройлер слева отправил вперёд Меле, прострел которого в центр Сапата не смог замкнуть.
  • Угловой
    38'
    Малиновский от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • 37'
    Жуан Жезус заблокировал прострел Дзаппакосты справа в штрафную площадь.
  • 36'
    Меле перехватил длинный заброс вперёд направо на Малку.
  • Угловой
    34'
    Хозяева разыграли угловой удар. Подача Зелиньски справа в штрафную площадь  до партнёров не дошла.
  • 33'
    Лосано слева с дальней дистанции не попал в правый угол ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Толой в центре поля наступил на ногу Лоботке.
  • 31'
    Лосано слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Муссо прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 30'
    Удар Руя слева из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 29'
    Сапата справа вывел к воротам Малиновского,удар которого заблокировал Жуан Жезус.
  • Опасный момент
    28'
    Сапата справа отправил вперёд Дзаппакосту. Давиде вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Оспина мяч отбил на Сапату, который головой не смог переиграть голкипера "Наполи".
  • 26'
    "Аталанта" спокойно контролирует мяч в центре поля.
  • Опасный момент
    25'
    Сапата слева откатил мяч на Пессину, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ррахмани в центре поля локтем ударил в лицо Малиновского.
  • 23'
    Фройлер слева покатил мяч к штрафной площади, а Сапата с Малиновским не разобрались, кому играть.
  • Фол, нарушение
    22'
    Толой на чужой половине поля толкнул Руя в спину.
  • 21'
    Пессина справа вырвался к воротам и пробил в дальний угол. Оспина в прыжке поймал мяч.
  • 20'
    Дзаппакоста справа с девятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    18'
    Малиновский на чужой половине поля руками завалил на газон убегавшего Лоботку и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    17'
    Гости исполнили угловой удар. Всё завершилось фолом в чужой штрафной площади Де Рона.
  • 16'
    Меле слева с линии штрафной площади пробил над \дальней крестовиной.
  • Фол, нарушение
    14'
    Малиновский на чужой половине поля сбил Лоботку.
  • Опасный момент
    13'
    ЛОСАНО!!! Руй слева сильно прострелил вдоль ворот. Мусо не смог сыграть на перехвате, а на дальней штанге Лосано не попал в незащищённый угол.
  • Угловой
    12'
    Зелиньски с Лосано разыграли угловой удар. Доставить мяч к воротам Петру не удалось.
  • 11'
    Паломино на фланге чисто смог выбить мяч у рвавшегося вперёд Лосано.
  • Фол, нарушение
    10'
    Фройлер на чужой половине поля сбил Лоботку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Малиновский в центре поля прыгнул в ноги Мертенсу.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАЛИНОВСКИЙ!!! Сапата слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, обыграл Ррахмани и откатил мяч в центр на Малиновского. Руслан с линии штрафной площади сильно пробил под перекладину.
  • Угловой
    7'
    Зелиньски с Лосано разыграли угловой удар. Пётр справа навесил на Жуана Жезуса, пробившего головой левее ворот.
  • 6'
    Лосано справа прострелил на Меротенса, которому Паломино успел помешать нанести удар.
  • 5'
    Спалетти наблюдает за событиями на поле из открытого окна где-то на верхних ярусах стадиона.
  • 4'
    Муссо начудил на линии штрафной площади. Голкипер зачем-то задумал обводить Мертенса и с трудом отбил мяч в сторону.
  • 3'
    Жуан Жезус не пропустил Сапату справа в штрафную площадь.
  • 2'
    "Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Аталанта" - в розовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени Диего Армандо Марадоны!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Наполи 1:1 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:1 Аталанта

Исход игры
Наполи
61.1% (91)
Ничья
30.2% (45)
Аталанта
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
76.26% (106)
Меньше
23.74% (33)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
2:1 Наполи
42.3% (63)
2:2 Ничья
16.1% (24)
1:1 Ничья
12.1% (18)
2:0 Наполи
6% (9)
1:2 Аталанта
4.7% (7)
3:2 Наполи
4% (6)
1:0 Наполи
3.4% (5)
2:3 Аталанта
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 