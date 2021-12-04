Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Диего Армандо Марадона
0:1
7' ГолМалиновский Руслан
17' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:1
40' ГолЗелиньски Пётр
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
-
55 Мане МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Domenichini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
40'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Наполи
Аталанта
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.31
|Фабиан Руис
|5
|0.31
|Осимхен Виктор
|5
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.25
|Мертенс Дрис
|4
|0.25
|Лосано Ирвинг
|2
|0.13
|Кулибали Калиду
|2
|0.13
|Ррахмани Амир
|2
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Политано Маттео
|1
|0.06
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.56
|Пашалич Марио
|7
|0.44
|Малиновский Руслан
|4
|0.25
|Иличич Йосип
|3
|0.19
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|Джимсити Берат
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
32
30
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
13%
6
20%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
6
20%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
8
27%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|1:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 10
|37
|4.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|16
|9
|5
|2
|33 - 18
|32
|5.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Аталанта
Исход игры
Наполи
61.1% (91)
Ничья
30.2% (45)
Аталанта
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
76.26% (106)
Меньше
23.74% (33)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
2:1 Наполи
42.3% (63)
2:2 Ничья
16.1% (24)
1:1 Ничья
12.1% (18)
2:0 Наполи
6% (9)
1:2 Аталанта
4.7% (7)
3:2 Наполи
4% (6)
1:0 Наполи
3.4% (5)
2:3 Аталанта
2% (3)
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