Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Аталанта
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиан Руис
|5
|0.33
|Осимхен Виктор
|5
|0.33
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.27
|Зелиньски Пётр
|4
|0.27
|Мертенс Дрис
|4
|0.27
|Лосано Ирвинг
|2
|0.13
|Кулибали Калиду
|2
|0.13
|Ррахмани Амир
|2
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.07
|Элмас Эльиф
|1
|0.07
|Петанья Андреа
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.6
|Пашалич Марио
|7
|0.47
|Иличич Йосип
|3
|0.2
|Малиновский Руслан
|3
|0.2
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.07
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.07
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|Де Рон Мартен
|1
|0.07
|Госенс Робин
|1
|0.07
|Пикколи Роберто
|1
|0.07
|Джимсити Берат
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
32
30
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
13%
6
20%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
6
20%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
8
27%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Исход игры
Наполи
77.8% (28)
Ничья
16.7% (6)
Аталанта
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
55.6% (20)
2:0 Наполи
13.9% (5)
1:1 Ничья
13.9% (5)
3:2 Наполи
5.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!