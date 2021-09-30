  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Наполи
Аталанта

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
62.1%
17.2%
6 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 5 0.33
Осимхен Виктор 5 0.33
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.27
Зелиньски Пётр 4 0.27
Мертенс Дрис 4 0.27
Лосано Ирвинг 2 0.13
Кулибали Калиду 2 0.13
Ррахмани Амир 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.07
Политано Маттео 1 0.07
Элмас Эльиф 1 0.07
Петанья Андреа 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.6
Пашалич Марио 7 0.47
Иличич Йосип 3 0.2
Малиновский Руслан 3 0.2
Муриэль Луис 2 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.07
Коопмейнерс Теун 1 0.07
Толой Рафаэл 1 0.07
Де Рон Мартен 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Пикколи Роберто 1 0.07
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Малиновский Руслан 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
4
31%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
6
35%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

32
30
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
13%
6
20%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
5
16%
6
20%
31-45
8
25%
2
7%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
19%
8
27%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2
Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Наполи 77.8% (28)
    X 16.7% (6)
    Аталанта 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Аталанта
    2.31
    3.84
    3.39
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Аталанта

    Исход игры
    Наполи
    77.8% (28)
    Ничья
    16.7% (6)
    Аталанта
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    55.6% (20)
    2:0 Наполи
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    3:2 Наполи
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     