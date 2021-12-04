Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Erve Asito
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Херенвен
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.27
|Аззауи Исмаил
|3
|0.2
|Влут Рай
|3 (1)
|0.2
|Сирхейс Кай
|2
|0.13
|Бакыш Синан
|2
|0.13
|Ренте Марко
|1
|0.07
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.33
|Халилович Тибор
|3
|0.2
|Верман Йоэй
|2
|0.13
|Стеванович Филип
|1
|0.07
|Баккер Ник
|1
|0.07
|Хаяль Рами
|1
|0.07
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.07
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|5
|0
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Ренте Марко
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|3
|0
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
12%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|4.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|5.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|6.
|Камбюр
|15
|8
|0
|7
|27 - 35
|24
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|АЗ Алкмаар
|14
|6
|2
|6
|25 - 20
|20
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|10.
|Херенвен
|0:0
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Хераклес
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|2.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|Хераклес
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|16 - 8
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|0:0
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1