  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Херенвен
0' 39'
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
9
Бакыш
Синан
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
10
Халилович
Тибор
7
Стеванович
Филип
9
Верман
Хенк
Хераклес
4-4-2
Херенвен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Херенвен

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.27
Аззауи Исмаил 3 0.2
Влут Рай 3 (1) 0.2
Сирхейс Кай 2 0.13
Бакыш Синан 2 0.13
Ренте Марко 1 0.07
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.33
Халилович Тибор 3 0.2
Верман Йоэй 2 0.13
Стеванович Филип 1 0.07
Баккер Ник 1 0.07
Хаяль Рами 1 0.07
Ван Эвейк Милан 1 0.07
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 5 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Бласвих Янис 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 3 0
Ван Эвейк Милан 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
12%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. Херенвен 0:0 15 5 4 6 17 - 21 19
11. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 0:0 15 4 3 8 15 - 20 15
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. Хераклес 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 0:0 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
15. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 0:0 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Херенвен
2.33
3.65
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 0:0 Херенвен онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 