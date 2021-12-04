Второй тайм

94' Верман Йоэй из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Херенвен вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

92' Голкипер мог бы сыграть и получше

92' Матч возобновлен

91' Кайб Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Бюргзорг Делано получил травму и заменен. Мохамед Амисси выходит на поле.

90' Удар от ворот произведет Херенвен

88' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

88' Игрок Сзоке Адриан из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Игрок Сзоке Адриан из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Роскен Рубен из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

84' Тактическая замена. Джакомо Квальята уходит с поля и его заменяет Роскен Рубен

83' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Кнустер Матс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Мадсен Николас из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

79' Отличная индивидуальная работа от Верман Йоэй , гол забит с изяществом.

79' Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды Херенвен правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

78' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Джакомо Квальята из команды Хераклес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

77' Кайб Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

76' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

75' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

73' Бюргзорг Делано из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

73' Хераклес выполняет удар от ворот.

73' Бюргзорг Делано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' ШАНС! Бюргзорг Делано вышел один на один с голкипером...

70' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок Бюргзорг Делано из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.

66' Фадига Ноа пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

65' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

64' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Херенвен выполняет удар от ворот.

61' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лаурсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ван Бик Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лаурсен Николай

58' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

55' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Херенвен выполняет удар от ворот.

53' Схоофс Лукас из команды Хераклес навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

52' Мусаба Антони пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем

52' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хераклес выполняет удар от ворот.

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Де ла Торре Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Джакомо Квальята из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.