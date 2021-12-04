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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
39' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
48' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
60' Желтая карточка
Ван Бик Свен
0:1
79' Гол
Верман Йоэй
82' Желтая карточка
Кнустер Матс
90'+4
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
9
Бакыш
Синан
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
10
Халилович
Тибор
7
Стеванович
Филип
9
Верман
Хенк
Хераклес
4-4-2
Херенвен
4-2-3-1

Ход матча

39'
Кваглиата Джакомо
 
48'
Де ла Торре Лука
 
60'
 
Ван Бик Свен
68'
 
Хаяль Рами
Стеванович Филип
74'
Сзоке Адриан
Сирхейс Кай
 
75'
 
Беньямин Нюгрен
Мусаба Антони
75'
 
Де Йонг Сим
Халилович Тибор
79'
0:1
Верман Йоэй
(Беньямин Нюгрен)
82'
Кнустер Матс
 
84'
Роскен Рубен
Кваглиата Джакомо
 
84'
Сиерра Элиас
Лаурсен Николай
 
90'
Амисси Мохамед
Бюргзорг Делано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Херенвен

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.27
Аззауи Исмаил 3 0.2
Влут Рай 3 (1) 0.2
Сирхейс Кай 2 0.13
Бакыш Синан 2 0.13
Ренте Марко 1 0.07
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.33
Верман Йоэй 3 0.2
Халилович Тибор 3 0.2
Стеванович Филип 1 0.07
Баккер Ник 1 0.07
Хаяль Рами 1 0.07
Ван Эвейк Милан 1 0.07
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Де ла Торре Лука 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 3 0
Ван Эвейк Милан 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
12%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
5
26%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
9. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
10. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
11. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
15. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
7. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
8. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 0:1 Херенвен онлайн


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