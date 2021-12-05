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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
15' Желтая карточка
Тонгик Руон
31' Желтая карточка
Роу Сторм
1:0
45' Гол в свои ворота
Божанич Оливер
48' Желтая карточка
Ускок Томислав
61' Желтая карточка
Harrison Steele
66'
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
24
Charles
William
M'Mombwa
14
Наджар
Муди
10
Давила
Улисес
7
Да
Силва
Даниэль
31
Lachlan
Rose
24
Yaren
Sozer
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
7
Годдард
Си
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
4
Нисбет
Джошуа
12
Уренья
Марко
10
Moresche
Макартур
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Макартур
Сентрал Кост Маринерз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

0:2
1:2
2:0
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.67
Нун Крэйг 0 0
Да Силва Даниэль 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 1 0.33
Нисбет Джошуа 1 0.33
Jacob Farrell 1 0.33
Годдард Си 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 2 0
Liam Rose 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биригитти Марк 1 0
Роу Сторм 1 0
Beni Nkololo 1 0
Тонгик Руон 1 0
Jacob Farrell 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Мельбурн Сити 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сентрал Кост Маринерз 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мельбурн Сити 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сентрал Кост Маринерз 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Макартур 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
6. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Божанич Оливер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    31'
    Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Yaren Sozer уходит с поля. Lawrence Caruso выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Тонгик Руон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
2.39
4.40
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 1:0 Сентрал Кост Маринерз онлайн


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