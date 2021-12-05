Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
15' Желтая карточкаТонгик Руон
31' Желтая карточкаРоу Сторм
1:0
45' Гол в свои воротаБожанич Оливер
48' Желтая карточкаУскок Томислав
61' Желтая карточкаHarrison Steele
83' Желтая карточкаJacob Farrell
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
14
Наджар
Муди
31
Lachlan
Rose
24
Yaren
Sozer
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
12
Уренья
Марко
10
Moresche
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
10 MorescheНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
Ход матча
15'
31'
45'
1:0
48'
61'
83'
История личных встреч
Макартур
Сентрал Кост Маринерз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.67
|Нун Крэйг
|0
|0
|Да Силва Даниэль
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|1
|0.33
|Нисбет Джошуа
|1
|0.33
|Jacob Farrell
|1
|0.33
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|2
|0
|Liam Rose
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|2
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Роу Сторм
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Перт Глори
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Перт Глори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0