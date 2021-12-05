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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
0:0
Перерыв

Стадион:
Перт Глори
0'
15' Желтая карточка
Косуке Ота
45' Красная карточка
Rai IV
45' Желтая карточка
Форнароли Бруно
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
6
Броксхэм
Ли
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Rai
IV
8
Бриллант
Джошуа
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
12
Cameron
Cook
2
Калвер
Аарон
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
21
Antonee
Burke-Gilroy
14
Клисби
Джек
4
Luke
Bodnar
8
Косуке
Ота
18
Daniel
Stynes
9
Форнароли
Бруно
7
Сардинеро
Адриан
Мельбурн Виктори
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Перт Глори

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

44 матча

47.7%
15.9%
36.4%
21 победа 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.6%
36.4%
25%
17 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родерик Миранда 1 0.33
Д'Агостино Николас 1 0.33
Фолами Бен 1 0.33
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 1 0.33
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3
Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Мельбурн Сити 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
10. Перт Глори 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мельбурн Сити 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мельбурн Виктори 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
6. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Перт Глори 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    УДАЛЕНИЕ! - Rai увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    15'
    Косуке Ота получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Хэмилл Брендан уходит с поля. Нигро Стефан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Перт Глори
3.50
3.75
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Перт Глори онлайн


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