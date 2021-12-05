Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: ААМИ Парк
15' Желтая карточкаКосуке Ота
45' Красная карточкаRai IV
45' Желтая карточкаФорнароли Бруно
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jerrad Tyson
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
12 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Aiden Coyne
-
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
15'
45'
45'
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Перт Глори
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
44 матча
47.7%
15.9%
36.4%
21 победа 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.6%
36.4%
25%
17 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родерик Миранда
|1
|0.33
|Д'Агостино Николас
|1
|0.33
|Фолами Бен
|1
|0.33
|Рохас Марко
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|1
|0.33
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:3
Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Перт Глори
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Перт Глори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0