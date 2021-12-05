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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
22
Лантратов
Илья
33
Стойинович
Душан
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
4
Идову
Брайн
3
Дагерстол
Филип
8
Глушаков
Денис
11
Набиуллин
Эльмир
44
Кухарчук
Илья
77
Мирзов
Резиуан
9
Адеми
Кемаль
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
3
Сокол
Артём
4
Радакович
Урош
25
Степанов
Данил
20
Чаушич
Горан
10
Кангва
Эванс
9
Гулиев
Аяз
44
Кангва
Кингс
22
Давиташвили
Зурико
7
Марков
Евгений
Химки
3-4-2-1
Арсенал Тула
4-1-4-1

История личных встреч

Химки
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.44
Кухарчук Илья 3 0.19
Долгов Александр 2 0.13
Адеми Кемаль 1 0.06
Набиуллин Эльмир 1 0.06
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.25
Марков Евгений 4 0.25
Чаушич Горан 2 0.13
Луценко Евгений 2 0.13
Давиташвили Зурико 2 0.13
Кангва Кингс 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Ткачёв Сергей 1 0.06
Кангва Эванс 1 0.06
Новосельцев Иван 1 0.06
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 5 0
Дагерстол Филип 4 0
Камышев Илья 2 1
Филин Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Идову Брайн 1 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Костадинов Георги 4 0
Смольников Игорь 3 0
Кангва Кингс 3 0
Радакович Урош 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Камболов Руслан 2 0
Чаушич Горан 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
7
33%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
1
6%
4
36%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Пропущено

25
32
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
12%
6
19%
1-15
5
20%
7
22%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
5
20%
2
6%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
3
12%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
6. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
11. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
12. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
14. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
15. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
16. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Химки" - "Арсенал" Тула, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 142
Химки 42.3% (60)
X 46.5% (66)
Арсенал Тула 11.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Арсенал Тула
2.11
3.60
4.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Химки - Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула

Исход игры
Химки
42.3% (60)
Ничья
46.5% (66)
Арсенал Тула
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (56)
2:1 Химки
16.9% (24)
1:0 Химки
14.1% (20)
1:2 Арсенал Тула
7.7% (11)
2:0 Химки
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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