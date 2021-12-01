Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Арсенал Тула
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.44
|Кухарчук Илья
|3
|0.19
|Долгов Александр
|2
|0.13
|Адеми Кемаль
|1
|0.06
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.06
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.25
|Марков Евгений
|4
|0.25
|Чаушич Горан
|2
|0.13
|Луценко Евгений
|2
|0.13
|Давиташвили Зурико
|2
|0.13
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Ткачёв Сергей
|1
|0.06
|Кангва Эванс
|1
|0.06
|Новосельцев Иван
|1
|0.06
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Дагерстол Филип
|4
|0
|Камышев Илья
|2
|1
|Филин Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Кангва Кингс
|3
|0
|Радакович Урош
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Чаушич Горан
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
7
33%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
1
6%
4
36%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Пропущено
25
32
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
12%
6
19%
1-15
5
20%
7
22%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
5
20%
2
6%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
3
12%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Прогнозы на матч Химки - Арсенал Тула
Исход игры
Химки
50.9% (29)
Ничья
43.9% (25)
Арсенал Тула
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
40% (22)
Меньше
60% (33)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (19)
2:1 Химки
24.6% (14)
1:0 Химки
15.8% (9)
2:2 Ничья
8.8% (5)
2:0 Химки
5.3% (3)
1:2 Арсенал Тула
3.5% (2)
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