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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
34' Желтая карточка
Kouadio Jean
51'
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
7
Касами
Пайтим
99
Жегрова
Эдон
35
Паласиос
Матиас
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
11
Уаттара
Брахима
9
Zeki
Amdouni
21
Kouadio
Jean
98
Койл
Трей
17
Куалипу
Годюэн
Базель
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
4-1-4-1

Ход матча

34'
 
Kouadio Jean
46'
 
Сузуки Тоити
Anel Husic

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Базель
Лозанна-Спорт

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

31 матч

74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.93
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.27
Жегрова Эдон 2 0.13
Миллар Лиам 2 0.13
Ндой Дан 2 0.13
Касами Пайтим 1 0.07
Штокер Валентин 1 0.07
Лопес Серхио 1 0.07
Паласиос Матиас 1 0.07
Фрай Фабиан 1 0.07
Джюмарт Эрай 1 0.07
Петретта Рауль 1 0.07
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 4 0.25
Кукурузович Степан 3 (2) 0.19
Маю Хишам 2 0.13
Уаттара Брахима 2 0.13
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.13
Anel Husic 1 0.06
Монтейру Элтон 1 0.06
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Бургер Ваутер 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Пельмар Анди 2 0
Ндой Дан 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Тавареш Томаш 1 0
Кабрал Артур 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэртас Кэмерон 5 1
Anel Husic 6 0
Шафик Фуад 4 1
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Томас Тразье 4 0
Karim Sow 3 0
Монтейру Элтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Kouadio Jean 2 0
Гриппо Симоне 1 0
Коне Ламин 1 0
Кукурузович Степан 1 0
Диао Мори 1 0
Койл Трей 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Барес Габриэль 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
4
67%
5
36%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
14%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

7
18
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
43%
3
17%
46-60
1
14%
6
33%
61-75
2
29%
5
28%
76-90

Забито

32
15
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
16%
5
33%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
3
9%
4
27%
76-90

Пропущено

13
32
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
3
23%
4
13%
46-60
2
15%
7
22%
61-75
6
46%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1
Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 10 4 2 37 - 24 34
2. Базель 0:0 15 8 6 1 32 - 13 30
3. Лугано 15 8 2 5 22 - 18 26
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
7. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 0:0 16 2 6 8 16 - 31 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Базель 0:0 8 4 3 1 18 - 6 15
3. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 0:0 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 8 4 0 4 11 - 11 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
  • Второй тайм
  • 46'
    Anel Husic уходит с поля. Сузуки Тоити выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Kouadio Jean получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна-Спорт
1.95
4.70
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:0 Лозанна-Спорт онлайн


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