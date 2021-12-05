Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
34' Желтая карточкаKouadio Jean
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
99
Жегрова
Эдон
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
51
Anel
Husic
21
Kouadio
Jean
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
34'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Базель
Лозанна-Спорт
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
31 матч
74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.93
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.27
|Жегрова Эдон
|2
|0.13
|Миллар Лиам
|2
|0.13
|Ндой Дан
|2
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Штокер Валентин
|1
|0.07
|Лопес Серхио
|1
|0.07
|Паласиос Матиас
|1
|0.07
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|Джюмарт Эрай
|1
|0.07
|Петретта Рауль
|1
|0.07
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|4
|0.25
|Кукурузович Степан
|3 (2)
|0.19
|Маю Хишам
|2
|0.13
|Уаттара Брахима
|2
|0.13
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.13
|Anel Husic
|1
|0.06
|Монтейру Элтон
|1
|0.06
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Тавареш Томаш
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Anel Husic
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Томас Тразье
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Kouadio Jean
|2
|0
|Гриппо Симоне
|1
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Барес Габриэль
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
4
67%
5
36%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
14%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Пропущено
7
18
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
43%
3
17%
46-60
1
14%
6
33%
61-75
2
29%
5
28%
76-90
Забито
32
15
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
16%
5
33%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
3
9%
4
27%
76-90
Пропущено
13
32
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
3
23%
4
13%
46-60
2
15%
7
22%
61-75
6
46%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1
Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|0:0
|15
|8
|6
|1
|32 - 13
|30
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|2
|6
|8
|16 - 31
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Базель
|0:0
|8
|4
|3
|1
|18 - 6
|15
|3.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5