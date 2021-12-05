Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Raiffeisen Arena
3' Красная карточкаMilos Jovicic
1:0
4' ПенальтиХорват Саша
9' Желтая карточкаХолланд Джеймс
29' Желтая карточкаГргич Лукас
31' Желтая карточкаМихорль Петер
40' Желтая карточкаХорват Саша
34
Боллер
Ян
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
24
Tin
Plavotic
20
Сатин
Мурат
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
Ход матча
4'
1:0
29'
31'
40'
История личных встреч
ЛАСК
Рид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|4
|0.24
|Гойгингер Томас
|3
|0.18
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.12
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Поцманн Марвин
|1
|0.06
|Визингер Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Гргич Лукас
|1
|0.06
|Моншайн Кристоф
|1
|0.06
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Накамура Кейто
|1
|0.06
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.29
|Leo Mikic
|4
|0.24
|Байич Анте
|3
|0.18
|Нутц Штефан
|2
|0.12
|Висмейер Юлиан
|2
|0.12
|Райнер Константин
|2
|0.12
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.06
|Philipp Pomer
|1
|0.06
|Майзль Лука
|1
|0.06
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Михорль Петер
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Боллер Ян
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
4
50%
76-90
Пропущено
10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
5
50%
5
23%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
5
24%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
8
42%
6
29%
76-90
Пропущено
24
33
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
2
6%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
9
38%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|3
|1
|37 - 12
|42
|2.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|3.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рид
|0:1
|17
|5
|6
|6
|22 - 33
|21
|6.
|Рапид Вена
|16
|5
|5
|6
|24 - 25
|20
|7.
|Аустрия Вена
|16
|4
|8
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Хартберг
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|17
|4
|7
|6
|25 - 30
|19
|10.
|ЛАСК
|1:0
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|16
|3
|4
|9
|9 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|Рид
|0:1
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|3.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|1:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|1:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5