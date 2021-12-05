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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
1:0
Перерыв

Стадион:
Рид
0'
3' Красная карточка
Milos Jovicic
1:0
4' Пенальти
Хорват Саша
9' Желтая карточка
Холланд Джеймс
29' Желтая карточка
Гргич Лукас
31' Желтая карточка
Михорль Петер
40' Желтая карточка
Хорват Саша
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
31
Гргич
Лукас
27
Гойгингер
Томас
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
30
Milos
Jovicic
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
20
Сатин
Мурат
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
ЛАСК
4-2-3-1
Рид
5-3-2

История личных встреч

ЛАСК
Рид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:3
Б
3:0
К
4:1
КА
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:0
К
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
2:2
Б(M
5:2
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 4 0.24
Гойгингер Томас 3 0.18
Михорль Петер 2 (1) 0.12
Флеккер Флориан 1 0.06
Поцманн Марвин 1 0.06
Визингер Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Гргич Лукас 1 0.06
Моншайн Кристоф 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Накамура Кейто 1 0.06
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.29
Leo Mikic 4 0.24
Байич Анте 3 0.18
Нутц Штефан 2 0.12
Висмейер Юлиан 2 0.12
Райнер Константин 2 0.12
Оффенбахер Даниэль 1 0.06
Philipp Pomer 1 0.06
Майзль Лука 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Михорль Петер 4 0
Гргич Лукас 4 0
Холланд Джеймс 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Визингер Филип 2 0
Боллер Ян 2 0
Филипович Петар 1 0
Хорват Саша 1 0
Шлагер Александер 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Радлингер Самуэль 3 0
Сивалд Феликс 3 0
Райнер Константин 3 0
Цигль Марсель 2 0
Milos Jovicic 0 1
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лергер Михель 1 0
Майзль Лука 1 0
Philipp Pomer 1 0
Tin Plavotic 1 0
Сатин Мурат 1 0
Байич Анте 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
4
50%
76-90

Пропущено

10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
5
50%
5
23%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
5
24%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
8
42%
6
29%
76-90

Пропущено

24
33
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
2
6%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
9
38%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
3. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рид 0:1 17 5 6 6 22 - 33 21
6. Рапид Вена 16 5 5 6 24 - 25 20
7. Аустрия Вена 16 4 8 4 21 - 18 20
8. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. ЛАСК 1:0 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 16 3 4 9 9 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рид 0:1 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
4. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 1:0 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
10. ЛАСК 1:0 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 0:1 9 1 2 6 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хорват Саша получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Гргич Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хорват Саша из команды ЛАСК забивает с точки!
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Milos Jovicic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Рид
1.46
5.05
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 1:0 Рид онлайн


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