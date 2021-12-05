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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
1:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
3' Красная карточка
Milos Jovicic
1:0
4' Пенальти
Хорват Саша
9' Желтая карточка
Холланд Джеймс
29' Желтая карточка
Гргич Лукас
30' Желтая карточка
Михорль Петер
40' Желтая карточка
Хорват Саша
50' Вторая желтая карточка
Михорль Петер
77' Желтая карточка
Визингер Филип
1:0
78' Не забитый пенальти
Нутц Штефан
85' Желтая карточка
Поцманн Марвин
86' Желтая карточка
Висмейер Юлиан
90' Желтая карточка
Гойгингер Томас
90' Желтая карточка
Цигль Марсель
90'+6
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
31
Гргич
Лукас
27
Гойгингер
Томас
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
30
Milos
Jovicic
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
20
Сатин
Мурат
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
ЛАСК
4-2-3-1
Рид
5-3-2

История личных встреч

ЛАСК
Рид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:3
Б
3:0
К
4:1
КА
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:0
К
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
2:2
Б(M
5:2
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 4 0.24
Гойгингер Томас 3 0.18
Михорль Петер 2 (1) 0.12
Флеккер Флориан 1 0.06
Поцманн Марвин 1 0.06
Визингер Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Гргич Лукас 1 0.06
Моншайн Кристоф 1 0.06
Шмидт Александер 1 0.06
Накамура Кейто 1 0.06
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.29
Leo Mikic 4 0.24
Байич Анте 3 0.18
Нутц Штефан 2 0.12
Висмейер Юлиан 2 0.12
Райнер Константин 2 0.12
Оффенбахер Даниэль 1 0.06
Philipp Pomer 1 0.06
Майзль Лука 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 4 1
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Гргич Лукас 4 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Холланд Джеймс 2 0
Хорват Саша 2 0
Боллер Ян 2 0
Филипович Петар 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Сивалд Феликс 3 0
Райнер Константин 3 0
Висмейер Юлиан 2 0
Milos Jovicic 0 1
Нутц Штефан 1 0
Лергер Михель 1 0
Майзль Лука 1 0
Philipp Pomer 1 0
Tin Plavotic 1 0
Сатин Мурат 1 0
Байич Анте 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
4
50%
76-90

Пропущено

10
23
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
5
50%
5
22%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
5%
5
24%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
8
40%
6
29%
76-90

Пропущено

24
34
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
9
38%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
3. Вольфсбергер 0:0 17 8 4 5 26 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Аустрия Вена 1:0 17 5 8 4 22 - 18 23
6. Рид 17 5 6 6 22 - 33 21
7. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
8. Рапид Вена 0:1 17 5 5 7 24 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 0:0 17 3 5 9 9 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
3. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
4. Рапид Вена 0:1 9 5 0 4 16 - 12 15
5. Вольфсбергер 0:0 9 4 2 3 14 - 13 14
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 1:0 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 0:0 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 0:0 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Аустрия Вена 1:0 9 3 3 3 11 - 10 12
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. Альтах 0:0 8 2 3 3 4 - 7 9
8. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
9. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 0:1 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хорват Саша получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Гргич Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хорват Саша из команды ЛАСК забивает с точки!
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Milos Jovicic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 1:0 Рид онлайн


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