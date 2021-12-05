Австрия: Бундеслига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
31' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
1:0
38' ГолTai Baribo
63' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
2:0
70' ГолВизингер Дарио
3:0
77' ГолПерец Элиэль
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
38'
1:0
53'
70'
77'
3:0
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|7
|0.41
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.29
|Перец Элиэль
|4
|0.24
|Рёчер Торстен
|3
|0.18
|Дьенг Шейку
|3
|0.18
|Дедич Амар
|2
|0.12
|Яшич Адис
|1
|0.06
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Гугганиг Давид
|1
|0.06
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.18
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|Крижман Санди
|1
|0.06
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.06
|Хаудум Штефан
|1
|0.06
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.06
|Бишоф Ной
|1
|0.06
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
50%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
25%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
28
10
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
1
4%
2
20%
1-15
7
25%
3
30%
16-30
9
32%
1
10%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
14%
3
30%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
15%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
5
19%
7
28%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0
Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|3
|1
|37 - 12
|42
|2.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|29 - 26
|30
|3.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рапид Вена
|17
|5
|6
|6
|25 - 26
|21
|6.
|Аустрия Вена
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Рид
|17
|5
|6
|6
|22 - 33
|21
|8.
|Хартберг
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|17
|4
|7
|6
|25 - 30
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|17
|3
|4
|10
|9 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|Рапид Вена
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|7.
|Аустрия Вена
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|4 - 10
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5