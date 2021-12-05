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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
3:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
31' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
1:0
38' Гол
Tai Baribo
63' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
2:0
70' Гол
Визингер Дарио
3:0
77' Гол
Перец Элиэль
90'+4
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
44
Лочошвили
Лука
22
Баумгартнер
Доминик
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
8
Дьенг
Шейку
11
Tai
Baribo
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
19
Sebastian
Aigner
20
Тартаротти
Йоханнес
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
12
Бишоф
Ной
Вольфсбергер
4-3-1-2
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 7 0.41
Линдль Михаэль 5 (3) 0.29
Перец Элиэль 4 0.24
Рёчер Торстен 3 0.18
Дьенг Шейку 3 0.18
Дедич Амар 2 0.12
Яшич Адис 1 0.06
Баумгартнер Доминик 1 0.06
Визингер Дарио 1 0.06
Гугганиг Давид 1 0.06
Ляйтгеб Марио 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.18
Турнвальд Мануэль 1 0.06
Крижман Санди 1 0.06
Цвишенбруггер Ян 1 0.06
Хаудум Штефан 1 0.06
Нуссбаумер Даниэль 1 0.06
Бишоф Ной 1 0.06
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
4
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
50%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
1
25%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

28
10
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
1
4%
2
20%
1-15
7
25%
3
30%
16-30
9
32%
1
10%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
14%
3
30%
76-90

Пропущено

27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
15%
4
16%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
5
19%
7
28%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0
Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Вольфсбергер 17 9 3 5 29 - 26 30
3. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рапид Вена 17 5 6 6 25 - 26 21
6. Аустрия Вена 17 4 9 4 22 - 19 21
7. Рид 17 5 6 6 22 - 33 21
8. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 17 3 4 10 9 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рапид Вена 9 5 1 3 17 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 8 2 2 4 4 - 10 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Tai Baribo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Баумгартнер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вольфсбергер 3:0 Альтах онлайн


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