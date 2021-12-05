Калинский слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Онугха.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! КАЛИНСКИЙ!!! Удар Калинского слева из пределов штрафной площади в ближний угол Дюпин парировал, но Николай первым успел на добивание и послал мяч в дальний угол.

40' Зотов на фланге врезал по ногам Юлдошеву и получил жёлтую карточку.

39' Онугха с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

38' Постепенно усиливается снег в Нижнем Новгороде. Поле пока зелёное, а разметка видна хорошо.

38' Хакшабанович с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.

37' Передачу Хакшабановича налево на ход Кварацхелии перехватил Козлов.

36' Абильдгор с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.

34' Сулейманов не смог "зацепиться" за мяч после длинного заброса партнёров вперёд.

33' Ин-Бом Хван на чужой половине поля толкнул в спину Калинского.

32' Хакшабанович справа навесил к дальней штанге, куда Кварацхелия не пошёл.

31' Зуев на левом фланге не смог пройти Шарипова.

30' Сулейманов слева навесил к дальней штанге, где Балай и Козлов головами не достали мяч.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ДРЕЙЕР!!! Дальний удар Ин-Бон Хвана пришёлся в соперника. Мяч отскочил к Дрейеру, который сумел переиграть Нигматуллина.

27' Ин-Бом Хван в центральном круге ударил сзади по ногам Сулейманова.

26' Ин-Бом Хван справа навесил на Талби, который головой пробил левее ворот.

25' Нигматуллин на выходе не смог выбить мяч кулаками, но смог опередить Онугху и доработать ногами.

24' Кварацхелия от углового флага навесил на Абильдгора, который головой пробил правее ворот.

22' "Рубин" всё увереннее действует в центре поля, не позволяя хозяевам совершать выпады вперёд. Счёт пока в пользу нижегородцев.

21' 4 градуса мороза сегодня в Нижнем Новгороде. Не самая футбольная погода.

20' Кварацхелия по центру вывел к воротам Хакшабановича, который пробил в Нигматуллина.

19' "Рубин" прессингует соперника на чужой половине поля.

18' Сулейманов на дальней штанге не смог замкнуть прострел Кечкеша справа.

17' Абильдгор в центре поля сбил Сулейманова.

16' Онугха оказался в офсайде.

14' Калинский исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.

13' НИГМАТУЛЛИН!!! Кварацхелия исполнил отличный перевод направо на Зотова. Георгий сразу навесил к ворота, где Онугха с линии вратарской площади в падении ногой пробил по воротам. Нигматуллин сумел отбить мяч.

12' Активно идёт борьба по всему полю. Игроки смело вступают в единоборства.

11' Подачу Зотова справа в штрафную площадь заблокировал Юлдошев.

10' Юлдошев справа прострелил на Шарипова, который с двенадцати метров пробил левее ворот.

8' Ин-Бом Хван не смог исполнить перевод налево на Дрейера. Калинский сыграл на перехвате.

7' Слуцкий активно прохаживается вдоль бровки в одном спортивном костюме. Не по погоде оделся Леонид Викторович.

6' "Рубин" прижал хозяев к собственной штрафной площади и переводит мяч с фланга на фланг.

5' Хакшабанович исполнил штрафной удар с правого фланга. Хозяева мяч от ворот выбили.

4' Калинский на фланге сбил Зотова.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАЛИНСКИЙ!!! Килинский низом сильно пробил в левый угол, а Дюпин прыгнул в другую сторону.

2' "Нижний Новгород" играет в синей форме, "Рубин" - в бордовой.

1' Пенальти! Зотов в штрафной площади сбил Сулейманова.