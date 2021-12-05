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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
2:1
Перерыв

Стадион:
Рубин
0'
1:0
2' Пенальти
Калинский Николай
1:1
28' Гол
Дрейер Андерс
40' Желтая карточка
Зотов Георгий
2:1
41' Гол
Калинский Николай
1:0. Николай Калинский (пенальти...
25
Нигматуллин
Артур
4
Кечкеш
Акош
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
34
Козлов
Алексей
78
Калинский
Николай
22
Каккоев
Никита
6
Юлдошев
Иброгимхалил
37
Шарипов
Альберт
93
Сулейманов
Тимур
19
Балай
Беким
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
5
Уремович
Филип
23
Зуев
Александр
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бом
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
Нижний Новгород
3-4-2-1
Рубин
4-5-1

Ход матча

2'
Калинский Николай
1:0
28'
1:1
Дрейер Андерс
40'
 
Зотов Георгий
41'
Калинский Николай
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 130 Количество точных передач 252
  • 79 Точность передач, % 87
  • 27 Владение мячом, % 73
  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 130 Количество точных передач 252
  • 79 Точность передач, % 87
  • 27 Владение мячом, % 73

История личных встреч

Нижний Новгород
Рубин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 4 (2) 0.24
Козлов Алексей 4 0.24
Гоцук Кирилл 2 0.12
Горбунов Игорь 2 0.12
Сулейманов Тимур 1 0.06
Кечкеш Акош 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.41
Ин-Бом Хван 2 0.12
Бакаев Солтмурад 2 0.12
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Ткачук Денис 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 5 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Мусаев Леон 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
9
33%
5
19%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 17 11 2 4 31 - 19 35
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
6. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин 1:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород 2:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа 0:1 Заявка 17 3 7 7 17 - 23 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин 1:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа 0:1 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород 2:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород 2:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Нижний Новгород" - "Рубин" - 2:1.
  • 44'
    Прострел Хакшабановича справа к воротам защитники "Нижнего Новгорода" перехватили.
  • 2 гола - дубль!
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    КАЛИНСКИЙ!!! Удар Калинского слева из пределов штрафной площади в ближний угол Дюпин парировал, но Николай первым успел на добивание и послал мяч в дальний угол.
  • 41'
    Калинский слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Онугха.
  • Желтая карточка
    40'
    Зотов на фланге врезал по ногам Юлдошеву и получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Онугха с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Дождь
    38'
    Постепенно усиливается снег в Нижнем Новгороде. Поле пока зелёное, а разметка видна хорошо.
  • 38'
    Хакшабанович с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.
  • 37'
    Передачу Хакшабановича налево на ход Кварацхелии перехватил Козлов.
  • 36'
    Абильдгор с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.
  • 34'
    Сулейманов не смог "зацепиться" за мяч после длинного заброса партнёров вперёд.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ин-Бом Хван на чужой половине поля толкнул в спину Калинского.
  • 32'
    Хакшабанович справа навесил к дальней штанге, куда Кварацхелия не пошёл.
  • 31'
    Зуев на левом фланге не смог пройти Шарипова.
  • 30'
    Сулейманов слева навесил к дальней штанге, где Балай и Козлов головами не достали мяч.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДРЕЙЕР!!! Дальний удар Ин-Бон Хвана пришёлся в соперника. Мяч отскочил к Дрейеру, который сумел переиграть Нигматуллина.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ин-Бом Хван в центральном круге ударил сзади по ногам Сулейманова.
  • 26'
    Ин-Бом Хван справа навесил на Талби, который головой пробил левее ворот.
  • 25'
    Нигматуллин на выходе не смог выбить мяч кулаками, но смог опередить Онугху и доработать ногами.
  • Угловой
    24'
    Кварацхелия от углового флага навесил на Абильдгора, который головой пробил правее ворот.
  • 22'
    "Рубин" всё увереннее действует в центре поля, не позволяя хозяевам совершать выпады вперёд. Счёт пока в пользу нижегородцев.
  • 21'
    4 градуса мороза сегодня в Нижнем Новгороде. Не самая футбольная погода.
  • Опасный момент
    20'
    Кварацхелия по центру вывел к воротам Хакшабановича, который пробил в Нигматуллина.
  • 19'
    "Рубин" прессингует соперника на чужой половине поля.
  • 18'
    Сулейманов на дальней штанге не смог замкнуть прострел Кечкеша справа.
  • Фол, нарушение
    17'
    Абильдгор в центре поля сбил Сулейманова.
  • Офсайд
    16'
    Онугха оказался в офсайде.
  • Угловой
    14'
    Калинский исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.
  • Опасный момент
    13'
    НИГМАТУЛЛИН!!! Кварацхелия исполнил отличный перевод направо на Зотова. Георгий сразу навесил к ворота, где Онугха с линии вратарской площади в падении ногой пробил по воротам. Нигматуллин сумел отбить мяч.
  • 12'
    Активно идёт борьба по всему полю. Игроки смело вступают в единоборства.
  • 11'
    Подачу Зотова справа в штрафную площадь заблокировал Юлдошев.
  • 10'
    Юлдошев справа прострелил на Шарипова, который с двенадцати метров пробил левее ворот.
  • 8'
    Ин-Бом Хван не смог исполнить перевод налево на Дрейера. Калинский сыграл на перехвате.
  • 7'
    Слуцкий активно прохаживается вдоль бровки в одном спортивном костюме. Не по погоде оделся Леонид Викторович.
  • 6'
    "Рубин" прижал хозяев к собственной штрафной площади и переводит мяч с фланга на фланг.
  • 5'
    Хакшабанович исполнил штрафной удар с правого фланга. Хозяева мяч от ворот выбили.
  • Фол, нарушение
    4'
    Калинский на фланге сбил Зотова.
  • Пенальти
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КАЛИНСКИЙ!!! Килинский низом сильно пробил в левый угол, а Дюпин прыгнул в другую сторону.
  • 2'
    "Нижний Новгород" играет в синей форме, "Рубин" - в бордовой.
  • Пенальти!
    1'
    Пенальти! Зотов в штрафной площади сбил Сулейманова.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Нижнем Новгороде"!
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Где смотреть матч Нижний Новгород 2:1 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 2:1 Рубин

Исход игры
Нижний Новгород
10.5% (15)
Ничья
25.2% (36)
Рубин
64.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (62)
Меньше
54.41% (74)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
1:2 Рубин
36.4% (52)
1:1 Ничья
22.4% (32)
0:1 Рубин
21.7% (31)
2:1 Нижний Новгород
4.2% (6)
1:0 Нижний Новгород
3.5% (5)
0:2 Рубин
2.8% (4)
1:3 Рубин
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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