  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

Нижний Новгород
Рубин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 4 0.25
Калинский Николай 3 (1) 0.19
Гоцук Кирилл 2 0.13
Горбунов Игорь 2 0.13
Сулейманов Тимур 1 0.06
Кечкеш Акош 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 6 (1) 0.38
Ин-Бом Хван 2 0.13
Бакаев Солтмурад 2 0.13
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Ткачук Денис 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Сапета Александр 2 0
Нигматуллин Артур 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Балай Беким 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Миладинович Иван 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 5 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Мусаев Леон 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
9
33%
5
19%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Нижний Новгород 14.5% (8)
    X 23.6% (13)
    Рубин 61.8% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Рубин
    3.52
    3.67
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Рубин

    Исход игры
    Нижний Новгород
    14.8% (8)
    Ничья
    22.2% (12)
    Рубин
    63% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    38.9% (21)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    0:1 Рубин
    14.8% (8)
    2:1 Нижний Новгород
    7.4% (4)
    0:2 Рубин
    5.6% (3)
    1:0 Нижний Новгород
    3.7% (2)
    1:3 Рубин
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     