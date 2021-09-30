Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Нижний Новгород
Рубин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Алексей
|4
|0.25
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.19
|Гоцук Кирилл
|2
|0.13
|Горбунов Игорь
|2
|0.13
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Кечкеш Акош
|1
|0.06
|Косарев Кирилл
|1
|0.06
|Берковский Илья
|1
|0.06
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|0.38
|Ин-Бом Хван
|2
|0.13
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.13
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.06
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.06
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|Самошников Илья
|1
|0.06
|Онугха Герман
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Сапета Александр
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|5
|0
|Уремович Филип
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Зуев Александр
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Пропущено
27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
9
33%
5
19%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
5
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Рубин
Исход игры
Нижний Новгород
14.8% (8)
Ничья
22.2% (12)
Рубин
63% (34)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:2 Рубин
38.9% (21)
1:1 Ничья
20.4% (11)
0:1 Рубин
14.8% (8)
2:1 Нижний Новгород
7.4% (4)
0:2 Рубин
5.6% (3)
1:0 Нижний Новгород
3.7% (2)
1:3 Рубин
3.7% (2)
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