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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
1:0
Перерыв

Стадион:
Уфа
0'
6' Красная карточка
Кротов Вячеслав
1:0
29' Гол
Макаров Денис
36' Красная карточка
Касинтура Эгаш
45' Желтая карточка
Грулёв Вячеслав
Кротов получает красную карточку...
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
50
Кутицкий
Александр
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
47
Захарян
Арсен
31
Беленов
Александр
23
Касинтура
Эгаш
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
29
Камилов
Владислав
6
Фищенко
Руслан
24
Мрзляк
Филип
57
Кротов
Вячеслав
9
Агаларов
Гамид
Динамо Москва
4-5-1
Уфа
5-3-2

История личных встреч

Динамо Москва
Уфа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.35
Грулёв Вячеслав 6 0.35
Шиманьски Себастиан 5 0.29
Тюкавин Константин 4 0.24
Захарян Арсен 3 0.18
Макаров Денис 3 0.18
Бальбуэна Фабиан 2 0.12
Моро Никола 1 0.06
Ордец Иван 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.76
Иванов Олег 2 (2) 0.12
Никитин Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Грулёв Вячеслав 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 7 0
Фищенко Руслан 3 2
Касинтура Эгаш 4 1
Камилов Владислав 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Иванов Олег 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Йокич Боян 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Забито

30
18
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
13%
2
11%
1-15
8
27%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
8
27%
6
33%
46-60
3
10%
5
28%
61-75
2
7%
3
17%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
8
42%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 17 11 2 4 31 - 19 35
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
6. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин 1:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород 2:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа 0:1 Заявка 17 3 7 7 17 - 23 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин 1:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа 0:1 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород 2:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород 2:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Динамо", имея на два игрока больше. 
  • Желтая карточка
    45'
    Вячеслав Грулёв нарушил правила на левом фланге, ударив по ногам Ботаку-Иобому - без жёлтой карточки не ушёл. 
  • 45'
    Макаров сместился с правого фланга в центр и перевёл мяч на левый фланг на Грулёва, но слишком сильно, за лицевую ушёл игровой снаряд. 
  • 45'
    Кутицкий выполнил передачу на левый угол штрафной на Фомина, который пробил вторым касанием в правый угол и не попал. 
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты. 
  • Офсайд
    44'
    Тюкавин скинул головой на Фомина на правый край штрафной, откуда Даниил пробил гораздо выше цели, а потом узнал, что в офсайд забрался. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Камилов нанёс удар из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч на трибуны. А перед этим Фищенко нарушил правила, толкнув Захаряна. 
  • 42'
    Захарян не стал бить, а выполнил подачу на линию вратарской, откуда неточно головой пробил Бальбуэна. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Паршивлюк заработал стандарт около правого угла штрафной площадки - Владислав Камилов врезался в Сергея. 
  • 40'
    Юрий Журавлёв выполнил передачу на левый фланг, отправив мяч в ту зону, где партнёров не было - аут для "Динамо". 
  • 38'
    Штрафной удар в исполнении "Динамо" опасным не получился - мяч пролетел не только выше стенки, но и выше ворот. 
  • Красная карточка
    37'
    Грулёв получил мяч в центре и отправился на свидание с Беленовым, но вмешался Касинтура, сбив Вячеслава, после чего получил красную карточку. 
  • Угловой
    36'
    Захарян навесил с угла поля - Грулёв выиграл позицию и пробил мимо ворот. 
  • 35'
    Макаров нашёл на правом крае штрафной площадки Паршивлюка, прострел которого прервал Журавлёв - корнер для "Динамо". 
  • 34'
    Паршивлюк выполняет подачу в штрафную площадку - Никитин подставляет голову и отправляет мяч за боковую линию. 
  • 33'
    Не добираясь до штрафной площадки Денис Макаров решил выполнить прострел, после которого мяч попал в соперника и вернулся к хозяевам. 
  • 31'
    Правым флангом гости попытались провести атаку, но Кутицкий и Ордец вступили в отбор, вернув мяч совместными усилиями. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАКАРОВ!!! Денис принимает мяч в центе штрафной площадки после передачи Тюкавина пяткой, а потом пробивает на исполнение в левый верхний угол. 
  • Опасный момент
    29'
    Макаров прорвался по правому флангу и отдал в центр на Фомина, который слишком слабо пробил из борьбы с Камиловым. 
  • Угловой
    28'
    С левого фланга исполнили хозяева корнер - Касинтура снял верх, выбив мяч на Паршивлюка, который пробил мимо цели. 
  • 27'
    Быструю атаку в касание провели "динамовцы", благодаря чему вошли в штрафную площадку правым краем и прострелили на дальнюю штангу, но Касинтура перехватил. 
  • 26'
    Грулёв совершил рывок в сторону штрафной, Фомин увидел и отдал, но неудачно - в соперника попал. 
  • 25'
    Фомин навесил в штрафную площадку на Макарова, который слишком слабо направил мяч в сторону ворот, пробив через себя. 
  • Офсайд
    24'
    Неудачно гости разыграли корнер. Мрзляк выполнил передачу на Фищенко, а потом, не успев выйти из офсайд, получил пас в ответ. 
  • Угловой
    23'
    Захарян заблокировал подачу Йокича с левого фланга, и мяч рикошетом от Арсена ушёл за лицевую линию. 
  • 21'
    Вячеслав Грулёв нанёс ещё один дальний удар, но снова мяч разминулся со створом ворот, пройдя в метре от левой штанги. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Ботака-Иобома и Бальбуэна столкнулись в штрафной площадке "Уфы", после чего получили медицинскую помощь и в игру вернулись. 
  • Угловой
    19'
    Снова хозяева исполнили два корнера подряд, но пока количество стандартных положений не перерастает в качество, без ударов обходятся. 
  • Угловой
    18'
    Кутицкий выполнил подачу с левого фланга и попал в голову Касинтуре, от которой мяч ушёл на угловой. 
  • 17'
    Ошиблись гости в передаче на чужой половине, получив контратаку на свои ворота, которую неточным пасом внешней стороной стопы завершил Макаров. 
  • 16'
    Касинтура совершил рывок по правому флангу, перешёл на чужую половину поля и сумел заработать аут, сражаясь с Фоминым. 
  • 15'
    Александр Кутицкий получил мяч на левом фланге и отправил его в штрафную площадь, не найдя партнёров. 
  • Угловой
    14'
    Два корнера кряду исполнили "динамовцы", но нанести удар по воротам так и не смогли, пока надёжны гости в воздухе. 
  • Угловой
    12'
    Ордец перешёл центральную линию и сыграл на Грулёва, который пробил с дальней дистанции, попал в соперника и заработал угловой. 
  • 11'
    Камилов принял мяч в центре поля и начал смещаться назад, после чего был накрыт Арсеном Захаряном, лишившись игрового снаряда. 
  • 10'
    Всем составом "Динамо" переходит на чужую половину поля и обменивается короткими передачами, пытаясь найти пути к воротам Беленова. 
  • Угловой
    9'
    Константин Тюкавин сразу же включился в игру и заработал корнер, с которым справились гости, выбив мяч из штрафной. 
  • Замена
    8'
    Шиманьски поднялся после получения медицинской помощи, попытался расходиться, но потом снова сел на газон. Вместо него выходит Тюкавин. 
  • Красная карточка
    6'
    Да, "Уфа" остаётся в меньшинстве, так как Владислав Безбородов отменяет жёлтую карточку, показывая Вячеславу Кротову прямую красную. 
  • Видеоповтор
    5'
    Себастиан Шиманьски поднимается и поединок продолжает. А Владислав Безбородов отправился смотреть повтор. Судя по всему красную получит Кротов. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Шиманьски остаётся на газоне, получая медицинскую помощь. Нет уверенности в том, что Себастиан сможет продолжить встречу. 
  • Желтая карточка
    3'
    Вячеслав Кротов потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила на Себастиане Шиманьски, получив жёлтую. 
  • 2'
    Йокич забрасывает мяч с левого фланга в сторону штрафной, но партнёров не находит, так как верх снимает Бальбуэна. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Динамо" и "Уфы" начинается. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Грулёв Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Касинтура Эгаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Макаров Денис бьет в цель!
  • 7'
    Шиманьски Себастиан уходит с поля. Константин Тюкавин выходит вместо него
  • 6'
    Кротов Вячеслав получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 6'
    УДАЛЕНИЕ! - Кротов Вячеслав увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    3'
    Кротов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва 1:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Уфа

Исход игры
Динамо Москва
92.2% (141)
Ничья
3.3% (5)
Уфа
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
33.09% (45)
Нет
66.91% (91)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
39.9% (61)
2:1 Динамо Москва
20.3% (31)
1:0 Динамо Москва
13.1% (20)
3:1 Динамо Москва
7.2% (11)
3:0 Динамо Москва
5.2% (8)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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