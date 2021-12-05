Кутицкий выполнил передачу на левый угол штрафной на Фомина, который пробил вторым касанием в правый угол и не попал.

Макаров сместился с правого фланга в центр и перевёл мяч на левый фланг на Грулёва, но слишком сильно, за лицевую ушёл игровой снаряд.

Вячеслав Грулёв нарушил правила на левом фланге, ударив по ногам Ботаку-Иобому - без жёлтой карточки не ушёл.

Завершается первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Динамо", имея на два игрока больше.

44' Тюкавин скинул головой на Фомина на правый край штрафной, откуда Даниил пробил гораздо выше цели, а потом узнал, что в офсайд забрался.

43' Камилов нанёс удар из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч на трибуны. А перед этим Фищенко нарушил правила, толкнув Захаряна.

42' Захарян не стал бить, а выполнил подачу на линию вратарской, откуда неточно головой пробил Бальбуэна.

41' Паршивлюк заработал стандарт около правого угла штрафной площадки - Владислав Камилов врезался в Сергея.

40' Юрий Журавлёв выполнил передачу на левый фланг, отправив мяч в ту зону, где партнёров не было - аут для "Динамо".

38' Штрафной удар в исполнении "Динамо" опасным не получился - мяч пролетел не только выше стенки, но и выше ворот.

37' Грулёв получил мяч в центре и отправился на свидание с Беленовым, но вмешался Касинтура, сбив Вячеслава, после чего получил красную карточку.

36' Захарян навесил с угла поля - Грулёв выиграл позицию и пробил мимо ворот.

35' Макаров нашёл на правом крае штрафной площадки Паршивлюка, прострел которого прервал Журавлёв - корнер для "Динамо".

34' Паршивлюк выполняет подачу в штрафную площадку - Никитин подставляет голову и отправляет мяч за боковую линию.

33' Не добираясь до штрафной площадки Денис Макаров решил выполнить прострел, после которого мяч попал в соперника и вернулся к хозяевам.

31' Правым флангом гости попытались провести атаку, но Кутицкий и Ордец вступили в отбор, вернув мяч совместными усилиями.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАКАРОВ!!! Денис принимает мяч в центе штрафной площадки после передачи Тюкавина пяткой, а потом пробивает на исполнение в левый верхний угол.

29' Макаров прорвался по правому флангу и отдал в центр на Фомина, который слишком слабо пробил из борьбы с Камиловым.

28' С левого фланга исполнили хозяева корнер - Касинтура снял верх, выбив мяч на Паршивлюка, который пробил мимо цели.

27' Быструю атаку в касание провели "динамовцы", благодаря чему вошли в штрафную площадку правым краем и прострелили на дальнюю штангу, но Касинтура перехватил.

26' Грулёв совершил рывок в сторону штрафной, Фомин увидел и отдал, но неудачно - в соперника попал.

25' Фомин навесил в штрафную площадку на Макарова, который слишком слабо направил мяч в сторону ворот, пробив через себя.

24' Неудачно гости разыграли корнер. Мрзляк выполнил передачу на Фищенко, а потом, не успев выйти из офсайд, получил пас в ответ.

23' Захарян заблокировал подачу Йокича с левого фланга, и мяч рикошетом от Арсена ушёл за лицевую линию.

21' Вячеслав Грулёв нанёс ещё один дальний удар, но снова мяч разминулся со створом ворот, пройдя в метре от левой штанги.

20' Ботака-Иобома и Бальбуэна столкнулись в штрафной площадке "Уфы", после чего получили медицинскую помощь и в игру вернулись.

19' Снова хозяева исполнили два корнера подряд, но пока количество стандартных положений не перерастает в качество, без ударов обходятся.

18' Кутицкий выполнил подачу с левого фланга и попал в голову Касинтуре, от которой мяч ушёл на угловой.

17' Ошиблись гости в передаче на чужой половине, получив контратаку на свои ворота, которую неточным пасом внешней стороной стопы завершил Макаров.

16' Касинтура совершил рывок по правому флангу, перешёл на чужую половину поля и сумел заработать аут, сражаясь с Фоминым.

15' Александр Кутицкий получил мяч на левом фланге и отправил его в штрафную площадь, не найдя партнёров.

14' Два корнера кряду исполнили "динамовцы", но нанести удар по воротам так и не смогли, пока надёжны гости в воздухе.

12' Ордец перешёл центральную линию и сыграл на Грулёва, который пробил с дальней дистанции, попал в соперника и заработал угловой.

11' Камилов принял мяч в центре поля и начал смещаться назад, после чего был накрыт Арсеном Захаряном, лишившись игрового снаряда.

10' Всем составом "Динамо" переходит на чужую половину поля и обменивается короткими передачами, пытаясь найти пути к воротам Беленова.

9' Константин Тюкавин сразу же включился в игру и заработал корнер, с которым справились гости, выбив мяч из штрафной.

8' Шиманьски поднялся после получения медицинской помощи, попытался расходиться, но потом снова сел на газон. Вместо него выходит Тюкавин.

6' Да, "Уфа" остаётся в меньшинстве, так как Владислав Безбородов отменяет жёлтую карточку, показывая Вячеславу Кротову прямую красную.

5' Себастиан Шиманьски поднимается и поединок продолжает. А Владислав Безбородов отправился смотреть повтор. Судя по всему красную получит Кротов.

4' Шиманьски остаётся на газоне, получая медицинскую помощь. Нет уверенности в том, что Себастиан сможет продолжить встречу.

3' Вячеслав Кротов потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила на Себастиане Шиманьски, получив жёлтую.

2' Йокич забрасывает мяч с левого фланга в сторону штрафной, но партнёров не находит, так как верх снимает Бальбуэна.