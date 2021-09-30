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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Уфа

История личных встреч

Динамо Москва
Уфа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.38
Грулёв Вячеслав 6 0.38
Шиманьски Себастиан 5 0.31
Тюкавин Константин 4 0.25
Захарян Арсен 3 0.19
Макаров Денис 2 0.13
Бальбуэна Фабиан 2 0.13
Моро Никола 1 0.06
Ордец Иван 1 0.06
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.81
Иванов Олег 2 (2) 0.13
Никитин Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Грулёв Вячеслав 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 7 0
Фищенко Руслан 3 2
Камилов Владислав 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Журавлёв Юрий 2 1
Кротов Вячеслав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Иванов Олег 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Йокич Боян 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Забито

30
18
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
13%
2
11%
1-15
8
27%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
8
27%
6
33%
46-60
3
10%
5
28%
61-75
2
7%
3
17%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
8
42%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Уфа

Исход игры
Динамо Москва
100% (54)
Ничья
0% (0)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
48.08% (25)
Нет
51.92% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.3% (18)
2:0 Динамо Москва
33.3% (18)
1:0 Динамо Москва
13% (7)
3:1 Динамо Москва
11.1% (6)
3:0 Динамо Москва
3.7% (2)
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