Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Уфа
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.38
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.38
|Шиманьски Себастиан
|5
|0.31
|Тюкавин Константин
|4
|0.25
|Захарян Арсен
|3
|0.19
|Макаров Денис
|2
|0.13
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.13
|Моро Никола
|1
|0.06
|Ордец Иван
|1
|0.06
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.81
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.13
|Никитин Алексей
|1
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|7
|0
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Камилов Владислав
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Йокич Боян
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Забито
30
18
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
13%
2
11%
1-15
8
27%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
8
27%
6
33%
46-60
3
10%
5
28%
61-75
2
7%
3
17%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
8
42%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1
Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Уфа
Исход игры
Динамо Москва
100% (54)
Ничья
0% (0)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
48.08% (25)
Нет
51.92% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.3% (18)
2:0 Динамо Москва
33.3% (18)
1:0 Динамо Москва
13% (7)
3:1 Динамо Москва
11.1% (6)
3:0 Динамо Москва
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!