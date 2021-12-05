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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
18' Красная карточка
Стильхарт Базиль
0:1
32' Гол
Сене Кали
39'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
13
Leonhard
Muenst
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Грасcхоппер
3-4-1-2

Ход матча

18'
Стильхарт Базиль
 
32'
0:1
Сене Кали
37'
Нуу Муса
Leonhard Muenst
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

43 матча

37.2%
16.3%
46.5%
16 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.9%
41.9%
37.2%
9 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.2%
32.6%
37.2%
13 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.38
Дуа Квадво 3 (1) 0.19
Руис Виктор III 2 (1) 0.13
Люхингер Николас 2 0.13
Диаките Усман 2 0.13
Гийемено Джереми 2 0.13
Бабич Борис 1 0.06
Кемптер Михаэль 1 0.06
Гёртлер Лукас 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 0.31
Бонатини Леонардо 4 (3) 0.25
Марграйттер Георг 3 0.19
Кампана Леонардо 3 (2) 0.19
Герц Кристиан 2 0.13
Кавабэ Хаяо 2 0.13
Болла Бендегуз 2 0.13
Djibril Diani 2 0.13
Allan Arigoni 1 0.06
Tote Gomes 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 7 0
Йуан Элье 4 1
Гийемено Джереми 3 1
Фазлии Бетим 3 1
Стильхарт Базиль 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Alessio Besio 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 3 0
Лоосли Ноа 3 0
Пушич Петар 3 0
Djibril Diani 3 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Сене Кали 2 0
Леняни Эрмир 1 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
4
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
3
30%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
6
35%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
23%
2
7%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
14%
6
29%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
17%
4
19%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
8
28%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 10 4 2 37 - 24 34
2. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Лугано 0:0 16 8 3 5 22 - 18 27
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 1:0 16 5 6 5 26 - 23 21
7. Сьон 0:0 16 5 4 7 19 - 29 19
8. Санкт-Галлен 0:1 16 4 3 9 20 - 32 15
9. Лозанна-Спорт 16 2 6 8 17 - 32 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
3. Лугано 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Грасcхоппер 1:0 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 0:0 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 0:0 8 4 0 4 11 - 11 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 1:0 8 2 3 3 10 - 11 9
7. Сьон 0:0 8 2 3 3 9 - 18 9
8. Санкт-Галлен 0:1 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
  • Первый тайм
  • 37'
    Leonhard Muenst уходит с поля. Нуу Муса выходит вместо него
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Стильхарт Базиль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    17'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Грасcхоппер
4.60
3.70
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:1 Грасcхоппер онлайн


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