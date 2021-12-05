Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: АФГ Арена
18' Красная карточкаСтильхарт Базиль
0:1
32' ГолСене Кали
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
18'
32'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
43 матча
37.2%
16.3%
46.5%
16 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.9%
41.9%
37.2%
9 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.2%
32.6%
37.2%
13 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.38
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.19
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.13
|Люхингер Николас
|2
|0.13
|Диаките Усман
|2
|0.13
|Гийемено Джереми
|2
|0.13
|Бабич Борис
|1
|0.06
|Кемптер Михаэль
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.31
|Бонатини Леонардо
|4 (3)
|0.25
|Марграйттер Георг
|3
|0.19
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.19
|Герц Кристиан
|2
|0.13
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.13
|Болла Бендегуз
|2
|0.13
|Djibril Diani
|2
|0.13
|Allan Arigoni
|1
|0.06
|Tote Gomes
|1
|0.06
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|Йуан Элье
|4
|1
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|3
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|3
|0
|Лоосли Ноа
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Djibril Diani
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Леняни Эрмир
|1
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
4
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
3
30%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
6
35%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
5
23%
2
7%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
14%
6
29%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
17%
4
19%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
8
28%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|15
|8
|6
|1
|33 - 14
|30
|3.
|Лугано
|0:0
|16
|8
|3
|5
|22 - 18
|27
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|16
|5
|6
|5
|26 - 23
|21
|7.
|Сьон
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 29
|19
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|16
|4
|3
|9
|20 - 32
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Лугано
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|0:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|7.
|Сьон
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 18
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5