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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Сьон
0'
18' Желтая карточка
Итаитинга
40'
46
Бауман
Ноам
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
7
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
18
Фикентшер
Кевин
77
Телер
Сандро
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
25
Theo
Berdayes
17
Стожилкович
Филип
Лугано
3-4-2-1
Сьон
4-4-2

Ход матча

18'
 
Итаитинга

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Лугано
Сьон

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циглер Рето 4 (2) 0.25
Боттани Маттиа 3 0.19
Абубакар-Анкра Асума 3 0.19
Целар Жан 2 (1) 0.13
Mohamed Amoura 2 0.13
Лаванши Нума 1 0.06
Ловрич Санди 1 0.06
Саббатини Хонатан 1 0.06
Kreshnik Hajrizi 1 0.06
Кустодио Оливье 1 0.06
Hadj Mahmoud 1 0.06
Марич Мият 1 (1) 0.06
Фаччинетти Микаэль 0 0
Yuri VI 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 (1) 0.25
Оаро Гийом 3 0.19
Гргич Анто 2 (2) 0.13
Весли Давид 2 0.13
Итаитинга 1 0.06
Буа Кевин 1 0.06
Кавар Димитри 1 0.06
Дзуффи Лука 1 0.06
Ндойе Бирама 1 0.06
Theo Berdayes 1 0.06
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Саббатини Хонатан 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Yuri VI 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 0
Итаитинга 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Весли Давид 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
3
15%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
13%
3
15%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
31
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 10 4 2 37 - 24 34
2. Базель 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Лугано 0:0 16 8 3 5 22 - 18 27
4. Янг Бойз 15 7 4 4 33 - 18 25
5. Серветт 16 6 3 7 28 - 31 21
6. Грасcхоппер 1:0 16 5 6 5 26 - 23 21
7. Сьон 0:0 16 5 4 7 19 - 29 19
8. Санкт-Галлен 0:1 16 4 3 9 20 - 32 15
9. Лозанна-Спорт 16 2 6 8 17 - 32 12
10. Люцерн 16 1 7 8 19 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
3. Лугано 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Янг Бойз 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Грасcхоппер 1:0 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 0:0 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 0:0 8 4 0 4 11 - 11 12
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 1:0 8 2 3 3 10 - 11 9
7. Сьон 0:0 8 2 3 3 9 - 18 9
8. Санкт-Галлен 0:1 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 8 0 5 3 8 - 17 5
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Сьон
2.05
3.82
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 0:0 Сьон онлайн


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