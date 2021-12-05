Швейцария: Суперлига 2021-2022
18' Желтая карточкаИтаитинга
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Телер
Сандро
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
-
23 Leonid Srdic
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
18'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Лугано
Сьон
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.25
|Боттани Маттиа
|3
|0.19
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.19
|Целар Жан
|2 (1)
|0.13
|Mohamed Amoura
|2
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|Саббатини Хонатан
|1
|0.06
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.06
|Hadj Mahmoud
|1
|0.06
|Марич Мият
|1 (1)
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4 (1)
|0.25
|Оаро Гийом
|3
|0.19
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.13
|Весли Давид
|2
|0.13
|Итаитинга
|1
|0.06
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Кавар Димитри
|1
|0.06
|Дзуффи Лука
|1
|0.06
|Ндойе Бирама
|1
|0.06
|Theo Berdayes
|1
|0.06
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Весли Давид
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
3
15%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
13%
3
15%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
31
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
16%
3
10%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
8
26%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
5
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|15
|8
|6
|1
|33 - 14
|30
|3.
|Лугано
|0:0
|16
|8
|3
|5
|22 - 18
|27
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|16
|5
|6
|5
|26 - 23
|21
|7.
|Сьон
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 29
|19
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|16
|4
|3
|9
|20 - 32
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Лугано
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|0:0
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|7.
|Сьон
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 18
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5