Швейцария: Суперлига 2021-2022
18' Желтая карточкаИтаитинга
1:0
40' ГолБоттани Маттиа
2:0
44' ГолФаччинетти Микаэль
56' Желтая карточкаЛаванши Нума
67' Желтая карточкаКустодио Оливье
80' Желтая карточкаAbdulkader Keita2
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Телер
Сандро
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
-
23 Leonid Srdic
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
18'
40'
44'
56'
67'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Лугано
Сьон
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.25
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.25
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.19
|Целар Жан
|2 (1)
|0.13
|Mohamed Amoura
|2
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.06
|Саббатини Хонатан
|1
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.06
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.06
|Hadj Mahmoud
|1
|0.06
|Марич Мият
|1 (1)
|0.06
|Yuri VI
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4 (1)
|0.25
|Оаро Гийом
|3
|0.19
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.13
|Весли Давид
|2
|0.13
|Итаитинга
|1
|0.06
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Кавар Димитри
|1
|0.06
|Дзуффи Лука
|1
|0.06
|Ндойе Бирама
|1
|0.06
|Theo Berdayes
|1
|0.06
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Весли Давид
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
3
14%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
5
23%
31-45
2
25%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
13%
3
14%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
35%
4
24%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
33
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
16%
3
9%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
3
16%
10
30%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
5
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3
Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|10
|4
|2
|37 - 24
|34
|2.
|Базель
|15
|8
|6
|1
|33 - 14
|30
|3.
|Лугано
|16
|9
|2
|5
|24 - 18
|29
|4.
|Янг Бойз
|15
|7
|4
|4
|33 - 18
|25
|5.
|Серветт
|16
|6
|3
|7
|28 - 31
|21
|6.
|Грасcхоппер
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|7.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|19 - 31
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|16
|4
|3
|9
|20 - 35
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Люцерн
|16
|1
|7
|8
|19 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|2.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|4.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 20
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5