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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
1' Гол
Браунёдер Маттиас
21' Желтая карточка
Айву Эмануэль
21' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
21' Желтая карточка
Джуричин Марко
24' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:1
25' Пенальти
Кара Эркан
29' Желтая карточка
Демаку Весель
81' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
88' Желтая карточка
Noah Ohio
90'+4
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
9
Фунтас
Таксиархис
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
1
Пенц
Патрик
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
39
Тейгль
Георг
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
4
Эль-Шеви
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
77
Джукич
Александар
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

48 матчей

37.5%
33.3%
29.2%
18 побед 16 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
56.3%
27%
8 побед 27 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.8%
29.2%
25%
22 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 8 (2) 0.47
Фунтас Таксиархис 6 0.35
Грюлль Марко 5 0.29
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.12
Граховац Срджан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Любичич Роберт 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.35
Фишер Манфред 2 0.12
Noah Ohio 2 0.12
Тейгль Георг 2 0.12
Хускович Муарем 2 0.12
Зуттнер Маркус 1 0.06
Мартель Эрик 1 0.06
Браунёдер Маттиас 1 0.06
Мюль Лукас 1 0.06
Пихлер Бенедикт 1 0.06
Джукич Александар 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Келес Джан 1 0.06
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Фунтас Таксиархис 3 0
Стойкович Филип 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Граймль Лео 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 5 0
Хускович Муарем 4 0
Джуричин Марко 3 0
Мартель Эрик 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Пенц Патрик 1 0
Фишер Манфред 1 0
Джукич Александар 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Эль-Шеви 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
7
54%
1
13%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
6
24%
7
33%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
3
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
1
4%
6
33%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
11
46%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 17 13 3 1 37 - 12 42
2. Вольфсбергер 17 9 3 5 29 - 26 30
3. Штурм 17 8 4 5 34 - 26 28
4. Аустрия Клагенфурт 17 6 7 4 26 - 24 25
5. Рапид Вена 1:1 17 5 6 6 25 - 26 21
6. Аустрия Вена 1:1 17 4 9 4 22 - 19 21
7. Рид 17 5 6 6 22 - 33 21
8. Хартберг 17 5 5 7 26 - 26 20
9. Сваровски Тироль 17 4 7 6 25 - 30 19
10. ЛАСК 17 4 5 8 20 - 24 17
11. Адмира 17 3 7 7 20 - 23 16
12. Альтах 17 3 4 10 9 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 1 0 22 - 5 22
2. Рапид Вена 1:1 9 5 1 3 17 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Рид 8 4 4 0 14 - 10 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
7. Аустрия Вена 1:1 8 2 5 1 11 - 8 11
8. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
10. Хартберг 8 2 2 4 11 - 14 8
11. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Штурм 8 4 1 3 16 - 12 13
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 1:1 9 2 4 3 11 - 11 10
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
9. Альтах 8 2 2 4 4 - 10 8
10. ЛАСК 8 1 3 4 10 - 14 6
11. Рапид Вена 1:1 8 0 5 3 8 - 14 5
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Вена
3.70
3.62
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена онлайн


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