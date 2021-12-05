Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Альянц
0:1
1' ГолБраунёдер Маттиас
21' Желтая карточкаАйву Эмануэль
21' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
21' Желтая карточкаДжуричин Марко
24' Желтая карточкаМартель Эрик
1:1
25' ПенальтиКара Эркан
29' Желтая карточкаДемаку Весель
81' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
88' Желтая карточкаNoah Ohio
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
20
Мюль
Лукас
39
Тейгль
Георг
4
Эль-Шеви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Эль-ШевиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
16 Келес ДжанНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
1'
18'
21'
21'
24'
25'
1:1
29'
88'
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
48 матчей
37.5%
33.3%
29.2%
18 побед 16 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
56.3%
27%
8 побед 27 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.8%
29.2%
25%
22 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|8 (2)
|0.47
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.35
|Грюлль Марко
|5
|0.29
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.12
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.35
|Фишер Манфред
|2
|0.12
|Noah Ohio
|2
|0.12
|Тейгль Георг
|2
|0.12
|Хускович Муарем
|2
|0.12
|Зуттнер Маркус
|1
|0.06
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.06
|Мюль Лукас
|1
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.06
|Джукич Александар
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Келес Джан
|1
|0.06
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
7
54%
1
13%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
6
24%
7
33%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
3
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
1
4%
6
33%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
11
46%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|17
|13
|3
|1
|37 - 12
|42
|2.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|29 - 26
|30
|3.
|Штурм
|17
|8
|4
|5
|34 - 26
|28
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|17
|6
|7
|4
|26 - 24
|25
|5.
|Рапид Вена
|1:1
|17
|5
|6
|6
|25 - 26
|21
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|17
|4
|9
|4
|22 - 19
|21
|7.
|Рид
|17
|5
|6
|6
|22 - 33
|21
|8.
|Хартберг
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|9.
|Сваровски Тироль
|17
|4
|7
|6
|25 - 30
|19
|10.
|ЛАСК
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|Адмира
|17
|3
|7
|7
|20 - 23
|16
|12.
|Альтах
|17
|3
|4
|10
|9 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|Рапид Вена
|1:1
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Рид
|8
|4
|4
|0
|14 - 10
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|7.
|Аустрия Вена
|1:1
|8
|2
|5
|1
|11 - 8
|11
|8.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|11.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|9.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|4 - 10
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|11.
|Рапид Вена
|1:1
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5