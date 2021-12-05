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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Краснодар
0' 10'
1
Адамов
Денис
87
Прохин
Данила
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
27
Заика
Кирилл
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
53
Черников
Александр
3
Крыховяк
Гжегож
16
Классон
Виктор
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
29
Ильин
Владимир
Сочи
3-4-3
Краснодар
4-5-1

История личных встреч

Сочи
Краснодар

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.44
Нобоа Кристиан 4 (2) 0.25
Попов Ивелин 3 0.19
Юсупов Артур 3 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.13
Барсов Максим 2 0.13
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.38
Кабелла Реми 4 0.25
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.25
Сперцян Эдуард 3 0.19
Ильин Владимир 3 0.19
Де Вильена Тонни 2 0.13
Классон Виктор 1 0.06
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Прохин Данила 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 8 1
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
5
31%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
6
23%
4
14%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
7
27%
6
21%
61-75
4
15%
6
21%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Сочи 0:0 Заявка 17 9 2 6 26 - 19 29
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Краснодар 0:0 Заявка 17 7 5 5 27 - 17 26
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи 0:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар 0:0 Заявка 10 3 4 3 16 - 11 13
4. Сочи 0:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • Первый тайм
  • 10'
    Атака гостей правым флангом завершилась безадресным прострелом Классона, после которого мяч достался защитникам "Сочи". 
  • Опасный момент
    8'
    Сперцян простреливает с левого края штрафной площадки во вратарскую, откуда в касание пробивает Ильин и снова не попадает - выше перекладины пролетает мяч. 
  • Опасный момент
    7'
    Тимофей Маргасов ворвался в штрафную площадку, откликнулся на передачу с левого фланга и пробил в касание с правого угла вратарской, отправив мяч выше цели. 
  • Штанга
    6'
    Ещё один опасный момент с участием Владимира Ильина, но на сей раз он попадает в штангу, пробивая из пределов штрафной. 
  • 5'
    Без центра поля начинают команды, с первых минут показывая, что настроены исключительно на победу, а вместе с ней и на атаку. 
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Владимир Ильин выбегает на свидание с Денисом Адамовым и пробивает в левый угол, но не попадает в створ. 
  • 3'
    Никита Бурмистров выполняет подачу в штрафную площадку, с которой справляется Матвей Сафонов. 
  • 2'
    Крыховяк заработал аут на левом фланге и сначала хотел самостоятельно выполнить вбрасывание, но потом оставил мяч Рамиресу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Сочи 0:0 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Сочи 0:0 Краснодар

Исход игры
Сочи
33.6% (51)
Ничья
48.7% (74)
Краснодар
17.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
88.89% (120)
Нет
11.11% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (51)
2:1 Сочи
19.1% (29)
2:2 Ничья
11.8% (18)
1:2 Краснодар
10.5% (16)
1:0 Сочи
5.3% (8)
3:2 Сочи
2.6% (4)
2:0 Сочи
1.3% (2)
0:1 Краснодар
1.3% (2)
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