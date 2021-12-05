Первый тайм

10' Атака гостей правым флангом завершилась безадресным прострелом Классона, после которого мяч достался защитникам "Сочи".

8' Сперцян простреливает с левого края штрафной площадки во вратарскую, откуда в касание пробивает Ильин и снова не попадает - выше перекладины пролетает мяч.

7' Тимофей Маргасов ворвался в штрафную площадку, откликнулся на передачу с левого фланга и пробил в касание с правого угла вратарской, отправив мяч выше цели.

6' Ещё один опасный момент с участием Владимира Ильина, но на сей раз он попадает в штангу, пробивая из пределов штрафной.