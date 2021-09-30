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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

Сочи
Краснодар

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.44
Нобоа Кристиан 4 (2) 0.25
Попов Ивелин 3 0.19
Юсупов Артур 3 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.13
Барсов Максим 2 0.13
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.38
Кабелла Реми 4 0.25
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.25
Сперцян Эдуард 3 0.19
Ильин Владимир 3 0.19
Де Вильена Тонни 2 0.13
Классон Виктор 1 0.06
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Прохин Данила 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 8 1
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
5
31%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
6
23%
4
14%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
7
27%
6
21%
61-75
4
15%
6
21%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сочи 31.3% (15)
    X 50% (24)
    Краснодар 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Краснодар
    2.60
    3.82
    2.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Краснодар

    Исход игры
    Сочи
    31.3% (15)
    Ничья
    50% (24)
    Краснодар
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    2:1 Сочи
    18.8% (9)
    1:2 Краснодар
    16.7% (8)
    2:2 Ничья
    14.6% (7)
    1:0 Сочи
    6.3% (3)
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