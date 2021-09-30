Россия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Сочи
Краснодар
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|7
|0.44
|Нобоа Кристиан
|4 (2)
|0.25
|Попов Ивелин
|3
|0.19
|Юсупов Артур
|3
|0.19
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.13
|Барсов Максим
|2
|0.13
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|Родригао
|1
|0.06
|Дуганджич Марко
|1
|0.06
|Юрганов Игорь
|1
|0.06
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.38
|Кабелла Реми
|4
|0.25
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.25
|Сперцян Эдуард
|3
|0.19
|Ильин Владимир
|3
|0.19
|Де Вильена Тонни
|2
|0.13
|Классон Виктор
|1
|0.06
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Спайич Урош
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|4
|0
|Заика Кирилл
|4
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Касьерра Матео
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|8
|1
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Классон Виктор
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
5
31%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
6
23%
4
14%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
7
27%
6
21%
61-75
4
15%
6
21%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Краснодар
Исход игры
Сочи
31.3% (15)
Ничья
50% (24)
Краснодар
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (16)
2:1 Сочи
18.8% (9)
1:2 Краснодар
16.7% (8)
2:2 Ничья
14.6% (7)
1:0 Сочи
6.3% (3)
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