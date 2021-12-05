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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Омония
0'
8' Желтая карточка
Лекьякс Ян
28' Желтая карточка
Ланг Адам
0:1
33' Гол
Лекьякс Ян
41' Желтая карточка
Бруно Араужо
51' Желтая карточка
Давервелд Тейн
80' Желтая карточка
Пеле Брайан
82' Желтая карточка
Георгиу Энтони
88' Желтая карточка
Медоевич Слободан
90'+6
АЕЛ Лимаcсол
Омония

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Омония

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

34.3%
14.3%
51.4%
12 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурек Франко 3 0.27
Майдевац Андрия 3 0.27
Щепович Стефан 2 0.18
Euller II 2 0.18
Бруно Араужо 1 0.09
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекьякс Ян 2 0.2
Папулис Фотис 2 0.2
Щепович Марко 2 (1) 0.2
Дюриш Михал 2 (2) 0.2
Ланг Адам 1 0.1
Лойзу Лойзос 1 0.1

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 5 1
Медоевич Слободан 4 0
Ристевски Кирче 3 0
Пеле Брайан 3 0
Euller II 3 0
Чавес Андрес 2 0
Риера Лоренцо 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Мазань Роберт 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Здравковски Давор 2 0
Креванос Антреас 0 1
Возинья Жозимар 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Давервелд Тейн 1 0
Георгиу Энтони 1 0
Сотериу Костас 1 0
Майдевац Андрия 1 0
Themistoklis Themistokleous 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 3 1
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Щепович Марко 2 0
Ланг Адам 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2
Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 12 8 3 1 21 - 7 27
2. Аполлон 11 8 1 2 20 - 10 25
3. Арис Лимассол 12 7 2 3 13 - 9 23
4. Омония 10 5 1 4 11 - 7 16
5. Олимпиакос Никосия 12 4 3 5 9 - 11 15
6. Пафос 12 3 6 3 14 - 12 15
7. АПОЭЛ 11 4 3 4 12 - 13 15
8. Анортосис 11 4 1 6 15 - 18 13
9. АЕЛ Лимаcсол 11 3 3 5 12 - 13 12
10. Докса Катокопия 12 2 5 5 11 - 17 11
11. ПАЕЕК 11 3 2 6 10 - 17 11
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 6 5 0 1 15 - 8 15
2. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Анортосис 6 3 1 2 9 - 8 10
6. АПОЭЛ 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Омония 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Арис Лимассол 6 3 1 2 5 - 4 10
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Этникос Ахна 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 6 4 1 1 8 - 5 13
2. АЕК Ларнака 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Аполлон 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
5. АЕЛ Лимаcсол 5 1 3 1 6 - 7 6
6. ПАЕЕК 6 2 0 4 7 - 12 6
7. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
8. АПОЭЛ 6 1 2 3 5 - 10 5
9. Докса Катокопия 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
11. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
12. Этникос Ахна 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бруно Араужо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Лекьякс Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Лекьякс Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония онлайн


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