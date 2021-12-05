Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
Конец матча
8' Желтая карточкаЛекьякс Ян
28' Желтая карточкаЛанг Адам
0:1
33' ГолЛекьякс Ян
41' Желтая карточкаБруно Араужо
51' Желтая карточкаДавервелд Тейн
80' Желтая карточкаПеле Брайан
82' Желтая карточкаГеоргиу Энтони
88' Желтая карточкаМедоевич Слободан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Пеле БрайанНападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
8'
28'
33'
0:1
41'
51'
80'
82'
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Омония
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
34.3%
14.3%
51.4%
12 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурек Франко
|3
|0.27
|Майдевац Андрия
|3
|0.27
|Щепович Стефан
|2
|0.18
|Euller II
|2
|0.18
|Бруно Араужо
|1
|0.09
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лекьякс Ян
|2
|0.2
|Папулис Фотис
|2
|0.2
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.2
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.2
|Ланг Адам
|1
|0.1
|Лойзу Лойзос
|1
|0.1
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|5
|1
|Медоевич Слободан
|4
|0
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Пеле Брайан
|3
|0
|Euller II
|3
|0
|Чавес Андрес
|2
|0
|Риера Лоренцо
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Мазань Роберт
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Здравковски Давор
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Давервелд Тейн
|1
|0
|Георгиу Энтони
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Майдевац Андрия
|1
|0
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|3
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Ланг Адам
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2
Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Аполлон
|11
|8
|1
|2
|20 - 10
|25
|3.
|Арис Лимассол
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|Омония
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|5.
|Олимпиакос Никосия
|12
|4
|3
|5
|9 - 11
|15
|6.
|Пафос
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|7.
|АПОЭЛ
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|8.
|Анортосис
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Докса Катокопия
|12
|2
|5
|5
|11 - 17
|11
|11.
|ПАЕЕК
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Этникос Ахна
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Аполлон
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|6.
|ПАЕЕК
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|8.
|АПОЭЛ
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|9.
|Докса Катокопия
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|11.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|12.
|Этникос Ахна
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1