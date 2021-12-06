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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Малатьяспор
0'
56' Желтая карточка
Дикмен Сонер
77'
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
25
Озбир
Эртач
45
Хафез
Карим
16
Чифтпынар
Садик
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
5
Хаддади
Уссама
14
Маллан
Стефен
8
Абид
Рейан
11
Ндонг
Ибраим
44
Шуиар
Мунир
10
Бюйюк
Адем
Коньяспор
4-2-3-1
Малатьяспор
5-4-1

Ход матча

56'
Дикмен Сонер
 
61'
Рахманович Амер
Цекици Эндри
 
61'
Мпоку Поль-Жозе
Дикмен Сонер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Коньяспор
Малатьяспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.33
Бардакчи Абдулкерим 3 0.2
Цекици Эндри 3 0.2
Гюрлер Сердар 2 0.13
Дикмен Сонер 2 0.13
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.07
Бютюки Зюмер 1 0.07
Хассан Ахмед 1 0.07
Мпоку Поль-Жозе 1 0.07
Рахманович Амер 1 0.07
Хаджиахметович Амир 1 0.07
Михаляк Конрад 1 0.07
Скубич Нейц 0 0
Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 5 0.33
Бюйюк Адем 3 (1) 0.2
Эскихеллач Мустафа 1 0.07
Шуиар Мунир 1 0.07
Канатсизкуш Кубилай 1 0.07
Абид Рейан 0 0
Хаддади Уссама 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Аничич Марин 1 0
Мпоку Поль-Жозе 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jospin Nshimirimana 4 1
Чифтпынар Садик 5 0
Ндонг Ибраим 4 0
Абид Рейан 3 0
Бюйюк Адем 2 0
Хафез Карим 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Кайя Семих 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Маллан Стефен 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Канатсизкуш Кубилай 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
2
13%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Забито

23
11
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
2
18%
16-30
1
4%
4
36%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
6
26%
1
9%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
25%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0
Малатьяспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 12 3 0 31 - 11 39
2. Коньяспор 0:0 15 7 6 2 23 - 13 27
3. Фенербахче 15 8 3 4 24 - 17 27
4. Хатайспор 15 8 2 5 23 - 17 26
5. Истанбул Башакшехир 15 8 1 6 23 - 16 25
6. Аланьяспор 15 7 3 5 20 - 23 24
7. Галатасарай 15 6 5 4 21 - 19 23
8. Фатих Карагюмрюк 15 6 4 5 22 - 21 22
9. Бешикташ 15 6 3 6 22 - 22 21
10. Адана Демирспор 15 5 5 5 20 - 20 20
11. Кайсериспор 15 5 4 6 20 - 22 19
12. Гиресунспор 15 5 4 6 15 - 13 19
13. Сивасспор 15 4 7 4 21 - 15 19
14. Газиантеп 1:2 15 5 3 7 18 - 23 18
15. Антальяспор 15 5 3 7 18 - 22 18
16. Алтай 15 5 3 7 20 - 23 18
17. Малатьяспор 0:0 15 4 2 9 12 - 23 14
18. Гёзтепе 2:1 15 3 5 7 15 - 21 14
19. Касымпаша 15 2 5 8 14 - 22 11
20. Ризеспор 15 3 1 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 0:0 8 5 3 0 15 - 6 18
2. Трабзонспор 7 5 2 0 15 - 6 17
3. Газиантеп 1:2 7 5 2 0 13 - 4 17
4. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 12 - 6 16
5. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
6. Бешикташ 8 5 1 2 15 - 11 16
7. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Антальяспор 8 4 1 3 13 - 10 13
10. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
11. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
12. Фатих Карагюмрюк 7 3 3 1 12 - 7 12
13. Адана Демирспор 7 3 2 2 9 - 5 11
14. Гиресунспор 8 3 2 3 8 - 7 11
15. Сивасспор 8 2 5 1 14 - 7 11
16. Алтай 7 3 1 3 9 - 9 10
17. Ризеспор 7 3 1 3 8 - 8 10
18. Касымпаша 8 2 3 3 11 - 11 9
19. Малатьяспор 0:0 8 2 1 5 9 - 16 7
20. Гёзтепе 2:1 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 7 1 0 16 - 5 22
2. Фенербахче 8 4 1 3 10 - 10 13
3. Аланьяспор 8 3 2 3 6 - 13 11
4. Галатасарай 8 2 4 2 11 - 12 10
5. Хатайспор 7 3 1 3 8 - 8 10
6. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
7. Коньяспор 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
8. Истанбул Башакшехир 7 3 0 4 11 - 10 9
9. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
10. Гиресунспор 7 2 2 3 7 - 6 8
11. Сивасспор 7 2 2 3 7 - 8 8
12. Алтай 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Малатьяспор 0:0 7 2 1 4 3 - 7 7
14. Гёзтепе 2:1 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 8 1 2 5 8 - 17 5
17. Антальяспор 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Касымпаша 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Газиантеп 1:2 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Малатьяспор
2.55
3.90
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Малатьяспор онлайн


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