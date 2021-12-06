Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Конья Бююкшехир
56' Желтая карточкаДикмен Сонер
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
25
Озбир
Эртач
45
Хафез
Карим
26
Кайя
Семих
11
Ндонг
Ибраим
44
Шуиар
Мунир
10
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
-
10 Бюйюк АдемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Орнек МертНападающий
- Нападающий
-
-
15 Eric Ndizeye
-
19 Haqi Osman
-
54 Atakan Mujde
-
-
77 Mert Altinas
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 3
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Коньяспор
Малатьяспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.33
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.2
|Цекици Эндри
|3
|0.2
|Гюрлер Сердар
|2
|0.13
|Дикмен Сонер
|2
|0.13
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.07
|Бютюки Зюмер
|1
|0.07
|Хассан Ахмед
|1
|0.07
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.07
|Рахманович Амер
|1
|0.07
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.07
|Михаляк Конрад
|1
|0.07
|Скубич Нейц
|0
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|5
|0.33
|Бюйюк Адем
|3 (1)
|0.2
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.07
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.07
|Абид Рейан
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Чалык Ахмет
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Скубич Нейц
|2
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jospin Nshimirimana
|4
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Ндонг Ибраим
|4
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Бюйюк Адем
|2
|0
|Хафез Карим
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Тетте Бенджамин
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
2
13%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
2
18%
16-30
1
4%
4
36%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
6
26%
1
9%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
25%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0
Малатьяспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|12
|3
|0
|31 - 11
|39
|2.
|Коньяспор
|0:0
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|3.
|Фенербахче
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|4.
|Хатайспор
|15
|8
|2
|5
|23 - 17
|26
|5.
|Истанбул Башакшехир
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|6.
|Аланьяспор
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|Галатасарай
|15
|6
|5
|4
|21 - 19
|23
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Бешикташ
|15
|6
|3
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Адана Демирспор
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|11.
|Кайсериспор
|15
|5
|4
|6
|20 - 22
|19
|12.
|Гиресунспор
|15
|5
|4
|6
|15 - 13
|19
|13.
|Сивасспор
|15
|4
|7
|4
|21 - 15
|19
|14.
|Газиантеп
|1:2
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|15.
|Антальяспор
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Алтай
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|4
|2
|9
|12 - 23
|14
|18.
|Гёзтепе
|2:1
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|19.
|Касымпаша
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|20.
|Ризеспор
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|0:0
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|Трабзонспор
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Газиантеп
|1:2
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Бешикташ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|10.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|13.
|Адана Демирспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|14.
|Гиресунспор
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|15.
|Сивасспор
|8
|2
|5
|1
|14 - 7
|11
|16.
|Алтай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|17.
|Ризеспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|18.
|Касымпаша
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Гёзтепе
|2:1
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|7
|1
|0
|16 - 5
|22
|2.
|Фенербахче
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|3.
|Аланьяспор
|8
|3
|2
|3
|6 - 13
|11
|4.
|Галатасарай
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|5.
|Хатайспор
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|7.
|Коньяспор
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|9.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|10.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|11.
|Сивасспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|Алтай
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Малатьяспор
|0:0
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|2:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|17.
|Антальяспор
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Касымпаша
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Газиантеп
|1:2
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0