  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2021-2022

Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Этникос Ахна
0:0
Второй тайм: 75'
Аполлон
0'
21' Желтая карточка
Илиев Илиан
24' Желтая карточка
Долежал Ян
37' Желтая карточка
Горупец Тони
70' Желтая карточка
Толемесс Флориан
75'
Этникос Ахна
Аполлон

История личных встреч

Этникос Ахна
Аполлон

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

36 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
6 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолпрехт Зденек 3 (1) 0.25
Толемесс Флориан 2 0.17
Элиа Мариос 2 (2) 0.17
Тарасов Игорь 1 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.42
Дабо Багали 4 0.33
Жради Бассель 3 (1) 0.25
Янга Рангело 2 0.17
Илиев Илиан 1 0.08
Албанис Христос 1 0.08
Психас Петрос 1 0.08
Штор Лука 1 0.08
Хаммас Амин 1 (1) 0.08

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолпрехт Зденек 3 0
Янну Томас 3 0
Marios Peratikos 3 0
Тарасов Игорь 2 0
Богатинов Мартин 2 0
Толемесс Флориан 2 0
Горупец Тони 2 0
Долежал Ян 2 0
Ассубре Жан 2 0
Холл Тим 2 0
Худобяк Игорь Ярославович 1 0
Абдуллаев Араз 1 0
Элунду Шарль 1 0
Киприану Димитрис 1 0
Kostas Pileas 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 3 0
Роберж Валентин 1 1
Жради Бассель 2 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Сутчин-Джюм Арно 1 0
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Wellington XVI 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
2
50%
5
36%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
5
26%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
6
32%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
18%
3
27%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:2
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 12 8 3 1 21 - 7 27
2. Аполлон 0:0 12 8 2 2 20 - 10 26
3. Арис Лимассол 12 7 2 3 13 - 9 23
4. Омония 10 5 1 4 11 - 7 16
5. Олимпиакос Никосия 12 4 3 5 9 - 11 15
6. Пафос 12 3 6 3 14 - 12 15
7. АПОЭЛ 11 4 3 4 12 - 13 15
8. Анортосис 11 4 1 6 15 - 18 13
9. АЕЛ Лимаcсол 11 3 3 5 12 - 13 12
10. Докса Катокопия 12 2 5 5 11 - 17 11
11. ПАЕЕК 11 3 2 6 10 - 17 11
12. Этникос Ахна 0:0 12 1 3 8 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 6 5 0 1 15 - 8 15
2. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Анортосис 6 3 1 2 9 - 8 10
6. АПОЭЛ 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Омония 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Арис Лимассол 6 3 1 2 5 - 4 10
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Этникос Ахна 0:0 6 1 2 3 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 6 4 1 1 8 - 5 13
2. АЕК Ларнака 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Аполлон 0:0 6 3 2 1 5 - 2 11
4. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
5. АЕЛ Лимаcсол 5 1 3 1 6 - 7 6
6. ПАЕЕК 6 2 0 4 7 - 12 6
7. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
8. АПОЭЛ 6 1 2 3 5 - 10 5
9. Докса Катокопия 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
11. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
12. Этникос Ахна 0:0 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Горупец Тони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Долежал Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Илиев Илиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Аполлон
6.30
4.44
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:0 Аполлон онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 