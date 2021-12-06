Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:0
Второй тайм: 75'
21' Желтая карточкаИлиев Илиан
24' Желтая карточкаДолежал Ян
37' Желтая карточкаГорупец Тони
70' Желтая карточкаТолемесс Флориан
- Основной состав
-
34 Холл ТимЗащитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
-
21 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Долежал ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Элунду ШарльНападающий
- Нападающий
-
11 Ассубре ЖанНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bojan Markoski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
90 Штор ЛукаНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
21'
24'
37'
70'
История личных встреч
Этникос Ахна
Аполлон
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
36 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
6 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолпрехт Зденек
|3 (1)
|0.25
|Толемесс Флориан
|2
|0.17
|Элиа Мариос
|2 (2)
|0.17
|Тарасов Игорь
|1
|0.08
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.42
|Дабо Багали
|4
|0.33
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.25
|Янга Рангело
|2
|0.17
|Илиев Илиан
|1
|0.08
|Албанис Христос
|1
|0.08
|Психас Петрос
|1
|0.08
|Штор Лука
|1
|0.08
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.08
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолпрехт Зденек
|3
|0
|Янну Томас
|3
|0
|Marios Peratikos
|3
|0
|Тарасов Игорь
|2
|0
|Богатинов Мартин
|2
|0
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Горупец Тони
|2
|0
|Долежал Ян
|2
|0
|Ассубре Жан
|2
|0
|Холл Тим
|2
|0
|Худобяк Игорь Ярославович
|1
|0
|Абдуллаев Араз
|1
|0
|Элунду Шарль
|1
|0
|Киприану Димитрис
|1
|0
|Kostas Pileas
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|3
|0
|Роберж Валентин
|1
|1
|Жради Бассель
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Сутчин-Джюм Арно
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
2
50%
5
36%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
13%
5
26%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
18%
3
27%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0
Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:2
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Аполлон
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|3.
|Арис Лимассол
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|Омония
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|5.
|Олимпиакос Никосия
|12
|4
|3
|5
|9 - 11
|15
|6.
|Пафос
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|7.
|АПОЭЛ
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|8.
|Анортосис
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Докса Катокопия
|12
|2
|5
|5
|11 - 17
|11
|11.
|ПАЕЕК
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Аполлон
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|4.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|6.
|ПАЕЕК
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|8.
|АПОЭЛ
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|9.
|Докса Катокопия
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|11.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1