Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брэндон Соппи нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хороший удар издали нанес Паризи Фабьяно , но отличный сейв сделал Марко Сильвестри. Угловой.

43' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Брэндон Соппи получил желтую карточку от судьи

40' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хороший удар издали нанес Арслан Толгай-Али , но отличный сейв сделал Гульельмо Викарио. Угловой.

38' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Делофеу Херард из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Байрами Недим пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

31' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Саксесс Исаак пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

29' Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак , обводя своих соперников

29' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брэндон Соппи из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

27' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Брэндон Соппи наказан за толчок Тонелли Лоренцо

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Г О О О О Л - Делофеу Херард забивает с правой ноги!

22' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Марко Сильвестри отбил мяч на угловой после удара Кутроне Патрик из штрафной площади.

19' Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удинезе выполняет удар от ворот.

16' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Гомеш Бету . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Удар от ворот произведет Удинезе

15' Кутроне Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Маттиа Вити делает длинную передачу вперед

14' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удинезе выполняет удар от ворот.

12' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Эмполи выполняет удар от ворот.

10' Байрами Недим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Арслан Толгай-Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Паризи Фабьяно получил желтую карточку от судьи

6' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удоги Дестини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хороший удар издали нанес Журковски Шимон , но отличный сейв сделал Марко Сильвестри. Угловой.

4' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удинезе выполняет удар от ворот.

1' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эмполи начинает с центра поля