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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Удинезе
0'
9' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
0:1
22' Гол
Делофеу Херард
30' Желтая карточка
Самир Каэтано
41' Желтая карточка
Соппи Брэндон
48' Желтая карточка
Журковски Шимон
48'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
13
Удоги
Дестини
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
Эмполи
4-3-1-2
Удинезе
4-4-2

Ход матча

9'
Паризи Фабьяно
 
22'
0:1
Делофеу Херард
(Саксесс Исаак)
30'
 
Самир Каэтано
41'
 
Соппи Брэндон
48'
Журковски Шимон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Эмполи
Удинезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 (2) 0.31
Ди Франческо Федерико 3 0.19
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Журковски Шимон 2 0.13
Байрами Недим 2 (2) 0.13
Романьоли Симоне 2 0.13
Штулац Лео 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Кутроне Патрик 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Стоянович Петар 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.38
Делофеу Херард 4 0.25
Форестьери Фернандо 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Саксесс Исаак 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Пинамонти Андреа 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Тонелли Лоренцо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Бекао Родриго 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
6
32%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
6
50%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
8
40%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
9
33%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
4
15%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1
Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0
Удинезе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи 0:1 Заявка 16 6 2 8 23 - 29 20
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Удинезе 1:0 Заявка 16 4 7 5 21 - 24 19
14. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Удинезе 1:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
17. Эмполи 0:1 Заявка 9 2 1 6 11 - 20 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Удинезе 1:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
17. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
18. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    48'
    Судья подбегает и показывает Журковски Шимон из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.
  • Травма, повреждение
    48'
    Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Саксесс Исаак из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Делофеу Херард из команды Удинезе делает пас партнеру.
  • 46'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Эмполи 33.3% (48)
X 42.4% (61)
Удинезе 24.3% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Удинезе
5.55
3.70
3.17
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Эмполи 0:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Удинезе

Исход игры
Эмполи
33.3% (48)
Ничья
42.4% (61)
Удинезе
24.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (48)
2:1 Эмполи
19.4% (28)
1:2 Удинезе
14.6% (21)
1:0 Эмполи
9% (13)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Удинезе
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Удинезе
1.4% (2)
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