Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Делофеу Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

94' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Викарио Гульельмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бандинелли Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тонелли Лоренцо получил желтую карточку от судьи

90' Отличные скиллы показывает Пинамонти Андреа , обводя своих соперников

90' Удар от ворот произведет Эмполи

89' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Эмполи

87' Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

85' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Несторовски Илья получает желтую карточку за нырок

84' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Несторовски Илья нырнул в штрафной. Спорно!

84' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Удинезе

81' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пинамонти Андреа и попал в перекладину!

78' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа забивает с правой ноги!

78' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Саксесс Исаак из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

73' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удоги Дестини выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Удинезе выполняет удар от ворот.

70' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Гомеш Бету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хорошую попытку сделал Байрами Недим . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи

66' Тактическая замена. Маттиа Вити уходит с поля и его заменяет Романьоли Симоне

64' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Делофеу Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Марко Сильвестри отбил мяч на угловой после удара Байрами Недим из штрафной площади.

63' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хорошую попытку сделал Саксесс Исаак . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Г О О О О Л - Байрами Недим первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

59' Плохо сыграл Нюйтинк Брэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Эмполи выполняет удар от ворот.

58' Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Делофеу Херард из команды Удинезе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

57' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

56' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Тактическая замена. Брэндон Соппи уходит с поля и его заменяет Яяло Мато

53' Байрами Недим из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маттиа Вити из команды Эмполи

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Стоянович Петар забивает с левой ноги!

48' Эмполи выполняет удар от ворот.

48' Матч возобновлен

48' Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Судья подбегает и показывает Журковски Шимон из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля