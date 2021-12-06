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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
3:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
9' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
0:1
22' Гол
Делофеу Херард
30' Желтая карточка
Самир Каэтано
41' Желтая карточка
Соппи Брэндон
47' Желтая карточка
Журковски Шимон
1:1
49' Гол
Стоянович Петар
2:1
59' Гол
Байрами Недим
67' Желтая карточка
Романьоли Симоне
3:1
78' Гол
Пинамонти Андреа
84' Желтая карточка
Несторовски Илья
90' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
90'+7
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
13
Удоги
Дестини
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
Эмполи
4-3-1-2
Удинезе
4-4-2

История личных встреч

Эмполи
Удинезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.38
Байрами Недим 3 (2) 0.19
Ди Франческо Федерико 3 0.19
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Журковски Шимон 2 0.13
Романьоли Симоне 2 0.13
Штулац Лео 1 0.06
Стоянович Петар 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Кутроне Патрик 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.38
Делофеу Херард 4 0.25
Форестьери Фернандо 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Саксесс Исаак 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Журковски Шимон 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Тонелли Лоренцо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Бекао Родриго 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
30%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
8
53%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

27
21
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
7
26%
8
38%
76-90

Пропущено

28
27
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
9
32%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
5
18%
9
33%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1
Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0
Удинезе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 16 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри 0:0 Заявка 16 1 7 8 16 - 29 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри 0:0 Заявка 9 1 4 4 11 - 14 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино 0:0 Заявка 8 1 2 5 3 - 7 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Эмполи 33.3% (48)
X 42.4% (61)
Удинезе 24.3% (35)
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Где смотреть матч Эмполи 3:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 3:1 Удинезе

Исход игры
Эмполи
33.3% (48)
Ничья
42.4% (61)
Удинезе
24.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (48)
2:1 Эмполи
19.4% (28)
1:2 Удинезе
14.6% (21)
1:0 Эмполи
9% (13)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Удинезе
2.1% (3)
2:0 Эмполи
1.4% (2)
2:3 Удинезе
1.4% (2)
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