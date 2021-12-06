Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
9' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
0:1
22' ГолДелофеу Херард
30' Желтая карточкаСамир Каэтано
41' Желтая карточкаСоппи Брэндон
47' Желтая карточкаЖурковски Шимон
1:1
49' ГолСтоянович Петар
2:1
59' ГолБайрами Недим
67' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
3:1
78' ГолПинамонти Андреа
84' Желтая карточкаНесторовски Илья
90' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
42
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
30'
41'
47'
49'
1:1
59'
2:1
67'
78'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Эмполи
Удинезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|6 (2)
|0.38
|Байрами Недим
|3 (2)
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.19
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.13
|Журковски Шимон
|2
|0.13
|Романьоли Симоне
|2
|0.13
|Штулац Лео
|1
|0.06
|Стоянович Петар
|1
|0.06
|Риччи Самуэле
|1
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.06
|Кутроне Патрик
|1
|0.06
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.38
|Делофеу Херард
|4
|0.25
|Форестьери Фернандо
|2
|0.13
|Молина Науэль
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.13
|Саксесс Исаак
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.06
|Самарджич Лазар
|1
|0.06
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
30%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
8
53%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
27
21
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
7
26%
8
38%
76-90
Пропущено
28
27
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
9
32%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
5
18%
9
33%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1
Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0
Удинезе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 16
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 32
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 31
|10
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|1
|7
|8
|16 - 29
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 14
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 7
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 3:1 Удинезе
Исход игры
Эмполи
33.3% (48)
Ничья
42.4% (61)
Удинезе
24.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (48)
2:1 Эмполи
19.4% (28)
1:2 Удинезе
14.6% (21)
1:0 Эмполи
9% (13)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Удинезе
2.1% (3)
2:0 Эмполи
1.4% (2)
2:3 Удинезе
1.4% (2)
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