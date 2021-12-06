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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
1:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
18' Желтая карточка
Далберт Эстеван
30' Желтая карточка
Побега Томмазо
0:1
31' Гол в свои ворота
Карбони Андреа
34' Желтая карточка
Лукич Саша
48' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
1:1
53' Гол
Педро Жоао
57' Желтая карточка
Зима Давид
59' Желтая карточка
Касерес Мартин
90'+5
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
14
Брекало
Йосип
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
Кальяри
3-5-2
Торино
3-4-2-1

Ход матча

18'
Далберт Эстеван
 
30'
 
Побега Томмазо
31'
0:1
Карбони Андреа
34'
 
Лукич Саша
46'
 
Базелли Даниэле
Побега Томмазо
48'
 
Буонджорно Алессандро
53'
Педро Жоао
1:1
55'
 
Дзадза Симоне
Санабрия Антонио
55'
 
Прат Деннис
Брекало Йосип
57'
 
Зима Давид
59'
Касерес Мартин
 
63'
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
 
65'
 
Родригес Рикардо
Буонджорно Алессандро
78'
Перейро Гастон
Грасси Альберто
 
78'
Годин Диего
Чеппители Лука
 
87'
 
Ансальди Кристиан
Эйна Ола
88'
Дзаппа Габриэле
Далберт Эстеван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 26
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Торино

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.56
Кейта Бальде 3 0.19
Паволетти Леонардо 2 0.13
Касерес Мартин 1 0.06
Чеппители Лука 1 0.06
Дейола Алессандро 1 0.06
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 3 0.19
Пьяца Марко 3 0.19
Брекало Йосип 3 0.19
Белотти Андреа 2 0.13
Санабрия Антонио 2 0.13
Бремер Глейсон 2 0.13
Синго Вилфред 1 0.06
Прат Деннис 1 0.06
Лукич Саша 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Далберт Эстеван 3 0
Кейта Бальде 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Грасси Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Буонджорно Алессандро 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
13%
5
56%
76-90

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
1
6%
8
42%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
7
24%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0
Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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Прогнозы 140
Кальяри 19.3% (27)
X 51.4% (72)
Торино 29.3% (41)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Будет ничья
Мурадулла #
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Где смотреть матч Кальяри 1:1 Торино онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Торино

Исход игры
Кальяри
19.3% (27)
Ничья
51.4% (72)
Торино
29.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (35)
Меньше
74.07% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (99)
Нет
26.67% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (64)
0:1 Торино
11.4% (16)
1:2 Торино
11.4% (16)
1:0 Кальяри
8.6% (12)
2:1 Кальяри
7.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Торино
3.6% (5)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
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