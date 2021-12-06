Жуан Педро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

Г О О О О Л - Вау! Жуан Педро классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

Отличная индивидуальная работа от Жуан Педро, гол забит с изяществом.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Жуан Педро из команды Кальяри сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нандес Найтан не смог удачно сыграть.

47' Команда Торино имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

44' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Санабрия Антонио делает скидку назад вдоль ворот

44' Жуан Педро из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок Жуан Педро из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Бремер Глейсон из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Удар от ворот произведет Торино

42' Нандес Найтан не смог попасть в створ ударом издали

42' О, нет. Из многообещающей позиции Андреа Карбони из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

41' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Торино

37' Игрок Белланова Рауль из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Марин Рэзван пробил со штрафного прямо в стенку

34' Лукич Саша получает желтую карточку за толчок соперника.

31' Г О О О О Л - Андреа Карбони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

31' Санабрия Антонио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

31' Побега Томмазо нанес удар издали, а Алессио Краньо отбил его обратно в игру!

31' Удар от ворот произведет Торино

30' Судья подбегает и показывает Побега Томмазо из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.

30' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

30' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

24' Судья свистит. Зима Давид атаковал сзади соперника. Это Жуан Педро заработал своей команде штрафной

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Торино

23' Шанс! Андреа Карбони из команды Кальяри пробил головой, но мимо

23' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Пьяца Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Пьяца Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Далберт Эстеван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Андреа Карбони из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.

18' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Войвода Мергим из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Андреа Карбони из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

8' Жуан Педро из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

7' Торино выполняет удар от ворот.

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Кальяри

5' Игрок Бремер Глейсон из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Побега Томмазо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

1' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри начинает с центра поля