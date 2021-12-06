Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
18' Желтая карточкаДалберт Эстеван
30' Желтая карточкаПобега Томмазо
0:1
31' Гол в свои воротаКарбони Андреа
34' Желтая карточкаЛукич Саша
48' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
1:1
53' ГолПедро Жоао
57' Желтая карточкаЗима Давид
59' Желтая карточкаКасерес Мартин
10
Педро
Жоао
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
30'
31'
0:1
34'
53'
1:1
57'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Кальяри
Торино
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.56
|Кейта Бальде
|3
|0.19
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|Чеппители Лука
|1
|0.06
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|3
|0.19
|Пьяца Марко
|3
|0.19
|Брекало Йосип
|3
|0.19
|Белотти Андреа
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|Бремер Глейсон
|2
|0.13
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Прат Деннис
|1
|0.06
|Лукич Саша
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Далберт Эстеван
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
20%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
13%
5
56%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
1
6%
8
42%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
7
24%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0
Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 32
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 31
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Торино
Исход игры
Кальяри
19.3% (27)
Ничья
51.4% (72)
Торино
29.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (35)
Меньше
74.07% (100)
Обе команды забьют
Да
73.33% (99)
Нет
26.67% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (64)
0:1 Торино
11.4% (16)
1:2 Торино
11.4% (16)
1:0 Кальяри
8.6% (12)
2:1 Кальяри
7.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Торино
3.6% (5)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
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