Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|7
|1.4
|Андре Силва
|2
|0.4
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|Мукиэле Норди
|1
|0.2
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.2
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Ольмо Дани
|0
|0
|Новоа Уго
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|4 (2)
|0.8
|Жезус Габриэль
|3
|0.6
|Канселу Жоау
|2
|0.4
|Стерлинг Рахим
|2
|0.4
|Грилиш Джек
|1
|0.2
|Фоден Фил
|1
|0.2
|Уокер Кайл
|1
|0.2
|Аке Натан
|1
|0.2
|Палмер Коул
|1
|0.2
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Мориба Илайкс
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 8
|12
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|13 - 13
|4
|4.
|Брюгге
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 16
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 5
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Брюгге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 9
|3
|3.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Исход игры
РБ Лейпциг
16.7% (7)
Ничья
9.5% (4)
Манчестер Сити
73.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
94.59% (35)
Меньше
5.41% (2)
Обе команды забьют
Да
97.3% (36)
Нет
2.7% (1)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
47.6% (20)
1:3 Манчестер Сити
16.7% (7)
2:1 РБ Лейпциг
11.9% (5)
2:2 Ничья
4.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!