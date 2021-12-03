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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

РБ Лейпциг
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:3

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 1.4
Андре Силва 2 0.4
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.4
Мукиэле Норди 1 0.2
Собослаи Доминик 1 (1) 0.2
Анхелиньо Хосе 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Ольмо Дани 0 0
Новоа Уго 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 4 (2) 0.8
Жезус Габриэль 3 0.6
Канселу Жоау 2 0.4
Стерлинг Рахим 2 0.4
Грилиш Джек 1 0.2
Фоден Фил 1 0.2
Уокер Кайл 1 0.2
Аке Натан 1 0.2
Палмер Коул 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Силва Бернарду 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 0
Анхелиньо Хосе 1 1
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 4 0 1 17 - 8 12
2. ПСЖ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
3. РБ Лейпциг Заявка 5 1 1 3 13 - 13 4
4. Брюгге Заявка 5 1 1 3 5 - 16 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 12 - 5 9
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Брюгге Заявка 3 0 1 2 2 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 10 - 9 3
3. Брюгге Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. ПСЖ Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    РБ Лейпциг 16.7% (7)
    X 9.5% (4)
    Манчестер Сити 73.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.48
    4.12
    2.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    16.7% (7)
    Ничья
    9.5% (4)
    Манчестер Сити
    73.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.59% (35)
    Меньше
    5.41% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    97.3% (36)
    Нет
    2.7% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    47.6% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    16.7% (7)
    2:1 РБ Лейпциг
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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