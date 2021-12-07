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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
3:0
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
2' Гол
Мбаппе Килиан
2:0
7' Гол
Мбаппе Килиан
3:0
38' Гол
Месси Лионель
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
25
Мендеш
Нуну
18
Вейналдум
Джорджиньо
6
Верратти
Марко
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
18
Рикка
Федерико
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
98
Сандра
Сиссе
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
ПСЖ
4-3-3
Брюгге
4-2-3-1

Ход матча

2'
Мбаппе Килиан
1:0
7'
Мбаппе Килиан
(Ди Мария Анхель)
2:0
38'
Месси Лионель
(Мбаппе Килиан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

ПСЖ
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 0.67
Месси Лионель 4 (1) 0.67
Вейналдум Джорджиньо 2 0.33
Гуэйе Идрисса 1 0.17
Эррера Андер 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.5
Ритс Матс 1 0.17
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 4 0
Ланг Ноа 2 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Уэсли Мораес 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
4
24%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 6 4 0 2 17 - 9 12
2. ПСЖ 3:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 2 1 3 14 - 13 7
4. Брюгге 0:3 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити 0:1 Заявка 3 3 0 0 12 - 5 9
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Брюгге 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 1 0 2 10 - 9 3
3. Брюгге 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
4. ПСЖ 3:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на своём поле без шансов громит бельгийский "Брюгге" со счётом 3:0. При желании команда Маурисио Почеттино могла забивать ещё как минимум один гол, но пока парижане решили уж совсем не уничтожать соперника. Второй тайм в этом противостоянии станет формальностью, но будем надеяться, что футболисты всё же продолжат нас радовать активным футболом. 
  • Опасный момент
    45'
    Месси из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади по центру на ход Мбаппе, Килиан оторвался от Хендри и затем немного пройдя вперёд пробил по воротам над Миньоле, который вышел из ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Дождь
    44'
    В Париже пошёл довольно приличный дождь, быть может под конец тайма игроки "Брюгге" попробуют пару раз пробить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 43'
    Ланг с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Ритс в борьбе с Диалло не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.
  • 42'
    Совсем рассыпался "Брюгге", свои редкие моменты команда Филиппа Клемана не реализует пока что, а вот в ворота бельгийской команды мячи сегодня летят с большим удовольствием. 
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Месси!!! Мбаппе разогнал атаку по левому флангу за счёт хорошего рывка из центра поля, далее Килиан выполнил передачу в центр на ход Месси, Лионель спокойно прошёл к радиусу штрафной площади и затем отлично пробил под левую штангу, Миньоле был бессилен. 
  • Угловой
    40'
    Сандре с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доннарумма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в радиус штрафной площади, Хендри в касание пробил по воротам, мяч попал в Маркиньоса. 
  • Опасный момент
    39'
    Сандре с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мата набежал на мяч и в касание выполнил передачу в центр штрафной, Ритс в касание пробил в правый угол ворот, Доннарумма здорово сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    38'
    Ди Мария, Месси и Верратти вновь разыграли корнер на левом фланге, в итоге Марко выполнил подачу в центр штрафной площади, Ванакен вместе с Лангом перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    37'
    Месси вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Миньоле сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 36'
    Ди Мария выполнил слишком простую передачу к линии штрафной площади по правой половине поля на Мбаппе, Нсоки в итоге перехватил мяч. 
  • 35'
    Верратти и Мбаппе разогнали атаку по правой половине поля, но завершающий заброс от Килиана на правый угол штрафной площади получился слишком сильным, Хакими не смог сохранить мяч в игре. 
  • Угловой
    34'
    Ди Мария разыграл корнер с Месси, затем Лионель на левом фланге подключил и Верратти, но далее ничего интересного парижане вновь не смогли придумать. 
  • 33'
    Ди Мария с правой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Месси пробил по воротам, Мата грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
  • 32'
    Де Кетеларе совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Ванакен никак не мог до него добраться. 
  • Офсайд
    31'
    С левой половины поля последовал заброс к штрафной площади "Брюгге" на ход активному Мбаппе, Килиан на этот раз забрался в офсайд. 
  • 30'
    Диалло из цента поля выполнил отличную передачу на ход Вейналдуму, Джорджиньо убежал в штрафную площадь, но затем полузащитник "ПСЖ" стал слишком долго подбирать ногу и в итоге упустил момент для удара по воротам. 
  • 29'
    Рикка и Ритс попытались разыграть комбинацию на левом фланге у штрафной площади "ПСЖ", финальный пас в итоге не получился, мяч достался Доннарумме. 
  • 28'
    "Брюгге" достаточно активно действует через правый фланг, возможно, что вскоре Мендешу потребуется и помощь одного из партнёров по команде, но пока Нуну и сам справляется с соперниками. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Верратти в центре поля довольно грубо сыграл в подкате против Нсоки, пока Хесус Хиль Мансано решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Опасный момент
    26'
    Ванакен выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади с правой половины поля, Сандра в касание пробил в ближний угол ворот, Доннарумма успел сложиться и ногами отвести угрозу от своих владений. 
  • 25'
    Мата и Ланг разогнали ещё одну атаку по правому флангу, но на этот раз Клинтон в борьбе с Мендешем упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 24'
    Ланг совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Ноа выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "ПСЖ" успели вернуться и вернуть мяч под свой контроль. 
  • 23'
    Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Брюгге" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Мата теперь уже на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мбаппе. "ПСЖ" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Мата в центре поля зацепил Мбаппе. Пока только с помощью мелкого фола "Брюгге" и остаётся останавливать атаки соперника. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Баланта в центре поля нарушил правила против Вейналдума. "ПСЖ" быстро разыграл стандарт. 
  • 19'
    Ланг разогнал атаку по левой половине поля и затем Ноа выполнил передачу на левый угол штрафной площади, де Кетеларе в касание пробил в ближний угол ворот, Доннарумма спокойно выловил мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Диалло в центре поля нарушил правила против Ритса. Вновь "Брюгге" довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • Опасный момент
    17'
    Ди Мария со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Маркиньос головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Гуэйе в падении пробил "боковыми ножницами" в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Нсоки на своей половине поля огрел по ногам Месси. Игроки "ПСЖ" поторопились с розыгрышем мяча, Хесус Хиль Мансано показал, что нужно это сделать по свистку. 
  • 15'
    Рикка попытался пройти вперёд по правому флангу, но под давлением Тавареша Федерико упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Гуэйе в центре поля нарушил правила против Ритса. Игроки "Брюгге" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • 13'
    "Брюгге" перестроился на игру от обороны, но при счёте 0:2 делать это уже бесполезно. 
  • Опасный момент
    12'
    Месси по центру разогнал атаку парижан, затем Лионель от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый её угол, Ди Мария в касание пробил по воротам, Миньоле успел сократить дистанцию и вновь спасти свою команду. 
  • 11'
    Ланг из центра поля выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на ход де Кетеларе, Доннарумма грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч из-под ног Шарля. 
  • 10'
    Мбаппе вновь попытался отыграться в центре поля с Мендешем, но на этот раз Нуну выполнил не самую лучшую передачу на ход Килиану по левому флангу, мяч в итоге перехватил Мата. 
  • Офсайд
    9'
    Вновь игроки "Брюгге" попытались провести атаку за счёт длинного заброса на ход де Кетеларе по левому флангу, на этот раз форвард бельгийского клуба забрался в офсайд. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мбаппе!!! Килиан Мбаппе очень хорошо отыгрались между собой при развитии атаки по центру на половине поля "Брюгге", далее Килиан отправил мяч на правую половину поля, Ди Мария выполнил хороший заброс в центр штрафной площади, Мбаппе оторвался от соперников и в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 7'
    Де Кетеларе получил передачу на ход по левой половине поля, Шарль вошёл в штрафную площадь и под давлением Маркиньоса выполнил передачу назад, но при этом в центр к линии штрафной, Баланта не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    6'
    Игроки "ПСЖ" решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем парижане ничего интересного придумать так и не смогли. 
  • Опасный момент
    5'
    Ди Мария с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Вейналдум в касание пробил в левый угол ворот, Миньоле успел сократить дистанцию и ногой перевести мяч на угловой. 
  • 4'
    Бодро начал "ПСЖ" этот матч, но сегодня команда Маурисио Почеттино играет дома, в Лиге 1 у парижан также были осечки, а поэтому отыграться на "Брюгге" за осечки будет совсем не лишним. 
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мбаппе!!! Мбаппе с Мендешем удачно разогнал атаку по левому флангу, Нуну в итоге вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую, Миньоле в прыжке неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, Мбаппе оказался первым на подборе, Килиан в касание грамотно пробил в правый угол ворот и открыл счёт в матче. 
  • 2'
    Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Мендешу к левому углу штрафной площади "Брюгге", Миньоле грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересный футбол. "ПСЖ" в группе В со второго места уже никуда не двинется, "Брюгге" само собой также будет крайне проблематично совершить сенсацию и пробиться в плей-офф Лиги Европы, а поэтому командам остаётся только сыграть в своё удовольствие и показать хороший футбол. 
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Где смотреть матч ПСЖ 3:0 Брюгге онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 3:0 Брюгге

Исход игры
ПСЖ
96.8% (180)
Ничья
1.6% (3)
Брюгге
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
45.71% (64)
Нет
54.29% (76)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
25.3% (47)
3:1 ПСЖ
21% (39)
2:1 ПСЖ
10.2% (19)
3:0 ПСЖ
9.1% (17)
1:0 ПСЖ
3.2% (6)
4:0 ПСЖ
2.7% (5)
4:1 ПСЖ
2.2% (4)
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