Совсем рассыпался "Брюгге", свои редкие моменты команда Филиппа Клемана не реализует пока что, а вот в ворота бельгийской команды мячи сегодня летят с большим удовольствием.

Ланг с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Ритс в борьбе с Диалло не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

В Париже пошёл довольно приличный дождь, быть может под конец тайма игроки "Брюгге" попробуют пару раз пробить по воротам из-за пределов штрафной площади.

Месси из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади по центру на ход Мбаппе, Килиан оторвался от Хендри и затем немного пройдя вперёд пробил по воротам над Миньоле, который вышел из ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на своём поле без шансов громит бельгийский "Брюгге" со счётом 3:0. При желании команда Маурисио Почеттино могла забивать ещё как минимум один гол, но пока парижане решили уж совсем не уничтожать соперника. Второй тайм в этом противостоянии станет формальностью, но будем надеяться, что футболисты всё же продолжат нас радовать активным футболом.

41' Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Месси!!! Мбаппе разогнал атаку по левому флангу за счёт хорошего рывка из центра поля, далее Килиан выполнил передачу в центр на ход Месси, Лионель спокойно прошёл к радиусу штрафной площади и затем отлично пробил под левую штангу, Миньоле был бессилен.

40' Сандре с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доннарумма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в радиус штрафной площади, Хендри в касание пробил по воротам, мяч попал в Маркиньоса.

39' Сандре с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мата набежал на мяч и в касание выполнил передачу в центр штрафной, Ритс в касание пробил в правый угол ворот, Доннарумма здорово сложился и перевёл мяч на угловой.

38' Ди Мария, Месси и Верратти вновь разыграли корнер на левом фланге, в итоге Марко выполнил подачу в центр штрафной площади, Ванакен вместе с Лангом перехватили мяч.

37' Месси вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Миньоле сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

36' Ди Мария выполнил слишком простую передачу к линии штрафной площади по правой половине поля на Мбаппе, Нсоки в итоге перехватил мяч.

35' Верратти и Мбаппе разогнали атаку по правой половине поля, но завершающий заброс от Килиана на правый угол штрафной площади получился слишком сильным, Хакими не смог сохранить мяч в игре.

34' Ди Мария разыграл корнер с Месси, затем Лионель на левом фланге подключил и Верратти, но далее ничего интересного парижане вновь не смогли придумать.

33' Ди Мария с правой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Месси пробил по воротам, Мата грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

32' Де Кетеларе совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Ванакен никак не мог до него добраться.

31' С левой половины поля последовал заброс к штрафной площади "Брюгге" на ход активному Мбаппе, Килиан на этот раз забрался в офсайд.

30' Диалло из цента поля выполнил отличную передачу на ход Вейналдуму, Джорджиньо убежал в штрафную площадь, но затем полузащитник "ПСЖ" стал слишком долго подбирать ногу и в итоге упустил момент для удара по воротам.

29' Рикка и Ритс попытались разыграть комбинацию на левом фланге у штрафной площади "ПСЖ", финальный пас в итоге не получился, мяч достался Доннарумме.

28' "Брюгге" достаточно активно действует через правый фланг, возможно, что вскоре Мендешу потребуется и помощь одного из партнёров по команде, но пока Нуну и сам справляется с соперниками.

27' Верратти в центре поля довольно грубо сыграл в подкате против Нсоки, пока Хесус Хиль Мансано решил обойтись без жёлтой карточки.

26' Ванакен выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади с правой половины поля, Сандра в касание пробил в ближний угол ворот, Доннарумма успел сложиться и ногами отвести угрозу от своих владений.

25' Мата и Ланг разогнали ещё одну атаку по правому флангу, но на этот раз Клинтон в борьбе с Мендешем упустил мяч за лицевую линию поля.

24' Ланг совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Ноа выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "ПСЖ" успели вернуться и вернуть мяч под свой контроль.

23' Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Брюгге" сыграли внимательно и перехватили мяч.

22' Мата теперь уже на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мбаппе. "ПСЖ" заработал относительно неплохой стандарт.

21' Мата в центре поля зацепил Мбаппе. Пока только с помощью мелкого фола "Брюгге" и остаётся останавливать атаки соперника.

20' Баланта в центре поля нарушил правила против Вейналдума. "ПСЖ" быстро разыграл стандарт.

19' Ланг разогнал атаку по левой половине поля и затем Ноа выполнил передачу на левый угол штрафной площади, де Кетеларе в касание пробил в ближний угол ворот, Доннарумма спокойно выловил мяч.

18' Диалло в центре поля нарушил правила против Ритса. Вновь "Брюгге" довольно долго разыгрывал стандарт.

17' Ди Мария со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Маркиньос головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Гуэйе в падении пробил "боковыми ножницами" в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

16' Нсоки на своей половине поля огрел по ногам Месси. Игроки "ПСЖ" поторопились с розыгрышем мяча, Хесус Хиль Мансано показал, что нужно это сделать по свистку.

15' Рикка попытался пройти вперёд по правому флангу, но под давлением Тавареша Федерико упустил мяч в аут.

14' Гуэйе в центре поля нарушил правила против Ритса. Игроки "Брюгге" никуда не спеша разыграли стандарт.

13' "Брюгге" перестроился на игру от обороны, но при счёте 0:2 делать это уже бесполезно.

12' Месси по центру разогнал атаку парижан, затем Лионель от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый её угол, Ди Мария в касание пробил по воротам, Миньоле успел сократить дистанцию и вновь спасти свою команду.

11' Ланг из центра поля выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на ход де Кетеларе, Доннарумма грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч из-под ног Шарля.

10' Мбаппе вновь попытался отыграться в центре поля с Мендешем, но на этот раз Нуну выполнил не самую лучшую передачу на ход Килиану по левому флангу, мяч в итоге перехватил Мата.

9' Вновь игроки "Брюгге" попытались провести атаку за счёт длинного заброса на ход де Кетеларе по левому флангу, на этот раз форвард бельгийского клуба забрался в офсайд.

8' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мбаппе!!! Килиан Мбаппе очень хорошо отыгрались между собой при развитии атаки по центру на половине поля "Брюгге", далее Килиан отправил мяч на правую половину поля, Ди Мария выполнил хороший заброс в центр штрафной площади, Мбаппе оторвался от соперников и в касание отправил мяч в левый угол ворот.

7' Де Кетеларе получил передачу на ход по левой половине поля, Шарль вошёл в штрафную площадь и под давлением Маркиньоса выполнил передачу назад, но при этом в центр к линии штрафной, Баланта не смог завершить момент ударом по воротам.

6' Игроки "ПСЖ" решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем парижане ничего интересного придумать так и не смогли.

5' Ди Мария с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Вейналдум в касание пробил в левый угол ворот, Миньоле успел сократить дистанцию и ногой перевести мяч на угловой.

4' Бодро начал "ПСЖ" этот матч, но сегодня команда Маурисио Почеттино играет дома, в Лиге 1 у парижан также были осечки, а поэтому отыграться на "Брюгге" за осечки будет совсем не лишним.

3' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мбаппе!!! Мбаппе с Мендешем удачно разогнал атаку по левому флангу, Нуну в итоге вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую, Миньоле в прыжке неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, Мбаппе оказался первым на подборе, Килиан в касание грамотно пробил в правый угол ворот и открыл счёт в матче.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Мендешу к левому углу штрафной площади "Брюгге", Миньоле грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.