Лига чемпионов 2021-2022
3:0
Перерыв
Стадион: Парк де Пренс
1:0
2' ГолМбаппе Килиан
2:0
7' ГолМбаппе Килиан
3:0
38' ГолМесси Лионель
22
Диалло
Абду
25
Мендеш
Нуну
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
98
Сандра
Сиссе
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
7'
2:0
38'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
ПСЖ
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|4
|0.67
|Месси Лионель
|4 (1)
|0.67
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.33
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.17
|Эррера Андер
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.5
|Ритс Матс
|1
|0.17
|Вормер Руд
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баланта Эдер
|4
|0
|Ланг Ноа
|2
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
4
24%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 9
|12
|2.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|14 - 13
|7
|4.
|Брюгге
|0:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 5
|9
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Брюгге
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 3:0 Брюгге
Исход игры
ПСЖ
96.8% (180)
Ничья
1.6% (3)
Брюгге
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
45.71% (64)
Нет
54.29% (76)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
25.3% (47)
3:1 ПСЖ
21% (39)
2:1 ПСЖ
10.2% (19)
3:0 ПСЖ
9.1% (17)
1:0 ПСЖ
3.2% (6)
4:0 ПСЖ
2.7% (5)
4:1 ПСЖ
2.2% (4)
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