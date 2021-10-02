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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Брюгге

История личных встреч

ПСЖ
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 0.6
Мбаппе Килиан 2 0.4
Вейналдум Джорджиньо 2 0.4
Гуэйе Идрисса 1 0.2
Эррера Андер 1 0.2
Маркиньос Маркос 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.6
Ритс Матс 1 0.2
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 4 0
Ланг Ноа 2 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Уэсли Мораес 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
4
24%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 4 0 1 17 - 8 12
2. ПСЖ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
3. РБ Лейпциг Заявка 5 1 1 3 13 - 13 4
4. Брюгге Заявка 5 1 1 3 5 - 16 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 12 - 5 9
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Брюгге Заявка 3 0 1 2 2 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 10 - 9 3
3. Брюгге Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. ПСЖ Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 40
    ПСЖ 100% (40)
    X 0% (0)
    Брюгге 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Брюгге
    1.35
    6.40
    9.89
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Брюгге

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Брюгге
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (15)
    Нет
    58.33% (21)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    40% (16)
    3:1 ПСЖ
    25% (10)
    3:0 ПСЖ
    7.5% (3)
    2:1 ПСЖ
    7.5% (3)
    4:0 ПСЖ
    5% (2)
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