Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|0.6
|Мбаппе Килиан
|2
|0.4
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.4
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.2
|Эррера Андер
|1
|0.2
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.6
|Ритс Матс
|1
|0.2
|Вормер Руд
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баланта Эдер
|4
|0
|Ланг Ноа
|2
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
4
24%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 8
|12
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|13 - 13
|4
|4.
|Брюгге
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 16
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 5
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Брюгге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 9
|3
|3.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Брюгге
Исход игры
ПСЖ
100% (40)
Ничья
0% (0)
Брюгге
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
41.67% (15)
Нет
58.33% (21)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
40% (16)
3:1 ПСЖ
25% (10)
3:0 ПСЖ
7.5% (3)
2:1 ПСЖ
7.5% (3)
4:0 ПСЖ
5% (2)
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