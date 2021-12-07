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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Порту
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Атлетико М
0'
32' Желтая карточка
Тареми Мехди
52'
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
16
Груйич
Марко
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
4
Кондогбия
Жоффрей
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
9
Суарес
Луис
Порту
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

Ход матча

13'
 
Кунья Матеус
Суарес Луис
32'
Тареми Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Порту
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.33
Тареми Мехди 1 0.17
Виейра Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.5
Суарес Луис 1 (1) 0.17
Коке Хорхе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 2 1
Урибе Матеус 3 0
Витинью II 2 0
Оливейра Сержиу 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Тареми Мехди 1 0
Груйич Марко 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1
Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2. Порту 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 8 6
3. Атлетико М 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
4. Милан 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Порту 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
3. Милан 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Милан 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Порту 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    53'
    Тареми справа в штрафной площади получил мяч и пробил низом в дальний угол. Облак ногой смог отбить мяч.
  • 52'
    Гризманн в штрафной площади не смог подстроиться под отскок мяча от Пепе.
  • 51'
    Заброс Лемара справа в штрафную площадь на Кунью перехватил Пепе.
  • 50'
    Льоренте не позволил Диасу слева пройти вперёд.
  • Фол, нарушение
    49'
    Эванилсон на чужой половине поля руками уложил на газон Эрмосо.
  • Опасный момент
    48'
    Отавио справа откатил мяч на Тареми, который с десяти метров пробил рядом с ближней крестовиной.
  • 47'
    Кондогбия не позволил справа в штрафной площади принять мяч Эванилсону после паса Мариу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Порту!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Порту" (Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Витинью от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Угловой
    45'
    Отавил от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка в центр, но испанцы выбили мяч.
  • Фол, нарушение
    45'
    Диас в центре поля завалил на газон Карраско.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Тюрпен в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Груйич на фланге придержал руками Льоренте.
  • 44'
    Груйич справа прорвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Облак отбил мяч перед собой, но успел не дать Марко сыграть на добивании.
  • Угловой
    43'
    Следующую подачу Витинью от углового флага испанцы нейтрализовали.
  • Угловой
    42'
    Витинью от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Эванилсон не смог отправить мяч в дальний угол.точно
  • Угловой
    41'
    Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Диаса с фланга заблокировал Де Пауль.
  • 40'
    Диас с шестнадцати метров пробил выше ворот.
  • 38'
    Витинью слева сделал заброс к воротам, но на эту передачу партнёры не откликнулись.
  • 37'
    Пас Диаса слева в штрафную площадь на Эванилсона перехватил Де Пауль.
  • 36'
    Витинью слева со штрафного навесил в руки Облаку.
  • Фол, нарушение
    35'
    Врсалько на фланге придержал руками Диаса.
  • Фол, нарушение
    34'
    Эрмосо в центре поля подтолкнул в спину Эванилсона.
  • Желтая карточка
    33'
    А Тареми, пытавшийся сыграть на добивании попал по ноге Льоренте и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    32'
    Отавио справа прострелил в центр, откуда Эванилсон пробил по воротам. Облак с трудом отбил мяч, успев сложиться.
  • 31'
    Прострел Карраско слева к воротам перехватил Пепе.
  • Офсайд
    30'
    Эванилсон оказался в офсайде.
  • 28'
    Кошта в очередной раз много играет с партнёрами за пределами штрафной площади.
  • 27'
    Эванилсон слева обыграл соперника, но навес в центр на Тареми исполнил высоковато.
  • 26'
    Груйич справа с двадцати метров низом пробил в дальний угол. Облак прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кунья на чужой половине поля завалил на газон Пепе.
  • 24'
    Португальцы в центре поля попали под прессинг и потеряли мяч.
  • Угловой
    23'
    Карраско исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    22'
    Карраско слева обыграл троих и прострелил к дальней штанге. Гризманн после небольшого рикошета не попал по мячу, а удар Льоренте с острого угла отразил ногами Кошта.
  • 20'
    Мариу справа навесил к дальней штанге, где Льоренте напугал Пепе и не позволил ветерану попасть ногой по мячу.
  • 19'
    Кошта прогулялся до центрального круга и помог партнёрам быстрее вернуть мяч в линию атаки.
  • Фол, нарушение
    18'
    Де Пауль на фланге толкнул в спину Диаса.
  • Фол, нарушение
    17'
    Отавио в центре поля придержал руками Карраско.
  • Фол, нарушение
    16'
    Кунья на чужой половине поля сыграл рукой.
  • 15'
    У Лемара справа не прошла передача в штрафную площадь на Гризманна.
  • Замена
    14'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Луиса Суареса на поле вышел Матеус Кунья.
  • 13'
    Кошта выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч вперёд.
  • 12'
    Пепе слева подключился к атаке, но обостряющих передач делать не стал.
  • 11'
    Португальцы решили немного подержать мяч в центре поля, чтобы успокоиться.
  • 10'
    Немного сумбурно проходят первые минуты встречи. Команды стараются играть быстро и часто ошибаются в передачах.
  • Фол, нарушение
    8'
    Тареми у чужой штрафной площади рукой попал по мячу.
  • Угловой
    7'
    Карраско от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    6'
    Врсалько в центре поля подсел под Диаса. Арбитр призвал игроков играть без нарушений правил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Отавио на фланге проиграл позицию Де Паулю и подтолкнул Родриго в спину.
  • Фол, нарушение
    4'
    Эванилсон на чужой половине поля ударил по ногам Лемара.
  • 3'
    Льоренте справа прошёл вперёд, где у него мяч выбил Пепе.
  • 2'
    "Порту" играет в полосатых сине-белых футболках и белых трусах, "Атлетико" - в сине-розовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Драгау"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Порту 0:0 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Порту 0:0 Атлетико М

Исход игры
Порту
31.9% (51)
Ничья
41.9% (67)
Атлетико М
26.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (54)
1:2 Атлетико М
15.6% (25)
2:1 Порту
11.9% (19)
1:0 Порту
10% (16)
0:1 Атлетико М
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Порту
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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