Эванилсон на чужой половине поля руками уложил на газон Эрмосо.

Заброс Лемара справа в штрафную площадь на Кунью перехватил Пепе.

Гризманн в штрафной площади не смог подстроиться под отскок мяча от Пепе.

Тареми справа в штрафной площади получил мяч и пробил низом в дальний угол. Облак ногой смог отбить мяч.

Второй тайм в Порту!

Кондогбия не позволил справа в штрафной площади принять мяч Эванилсону после паса Мариу.

Отавио справа откатил мяч на Тареми, который с десяти метров пробил рядом с ближней крестовиной.

Первый тайм

— Перерыв! "Порту" (Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 0:0.

45' Витинью от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

45' Отавил от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка в центр, но испанцы выбили мяч.

45' Диас в центре поля завалил на газон Карраско.

45' 1 минуту добавил Тюрпен в первом тайме.

45' Груйич на фланге придержал руками Льоренте.

44' Груйич справа прорвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Облак отбил мяч перед собой, но успел не дать Марко сыграть на добивании.

43' Следующую подачу Витинью от углового флага испанцы нейтрализовали.

42' Витинью от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Эванилсон не смог отправить мяч в дальний угол.точно

41' Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Диаса с фланга заблокировал Де Пауль.

40' Диас с шестнадцати метров пробил выше ворот.

38' Витинью слева сделал заброс к воротам, но на эту передачу партнёры не откликнулись.

37' Пас Диаса слева в штрафную площадь на Эванилсона перехватил Де Пауль.

36' Витинью слева со штрафного навесил в руки Облаку.

35' Врсалько на фланге придержал руками Диаса.

34' Эрмосо в центре поля подтолкнул в спину Эванилсона.

33' А Тареми, пытавшийся сыграть на добивании попал по ноге Льоренте и получил жёлтую карточку.

32' Отавио справа прострелил в центр, откуда Эванилсон пробил по воротам. Облак с трудом отбил мяч, успев сложиться.

31' Прострел Карраско слева к воротам перехватил Пепе.

30' Эванилсон оказался в офсайде.

28' Кошта в очередной раз много играет с партнёрами за пределами штрафной площади.

27' Эванилсон слева обыграл соперника, но навес в центр на Тареми исполнил высоковато.

26' Груйич справа с двадцати метров низом пробил в дальний угол. Облак прилёг на газон и забрал мяч в руки.

25' Кунья на чужой половине поля завалил на газон Пепе.

24' Португальцы в центре поля попали под прессинг и потеряли мяч.

23' Карраско исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

22' Карраско слева обыграл троих и прострелил к дальней штанге. Гризманн после небольшого рикошета не попал по мячу, а удар Льоренте с острого угла отразил ногами Кошта.

20' Мариу справа навесил к дальней штанге, где Льоренте напугал Пепе и не позволил ветерану попасть ногой по мячу.

19' Кошта прогулялся до центрального круга и помог партнёрам быстрее вернуть мяч в линию атаки.

18' Де Пауль на фланге толкнул в спину Диаса.

17' Отавио в центре поля придержал руками Карраско.

16' Кунья на чужой половине поля сыграл рукой.

15' У Лемара справа не прошла передача в штрафную площадь на Гризманна.

14' Замена в составе "Атлетико": вместо Луиса Суареса на поле вышел Матеус Кунья.

13' Кошта выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч вперёд.

12' Пепе слева подключился к атаке, но обостряющих передач делать не стал.

11' Португальцы решили немного подержать мяч в центре поля, чтобы успокоиться.

10' Немного сумбурно проходят первые минуты встречи. Команды стараются играть быстро и часто ошибаются в передачах.

8' Тареми у чужой штрафной площади рукой попал по мячу.

7' Карраско от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

6' Врсалько в центре поля подсел под Диаса. Арбитр призвал игроков играть без нарушений правил.

5' Отавио на фланге проиграл позицию Де Паулю и подтолкнул Родриго в спину.

4' Эванилсон на чужой половине поля ударил по ногам Лемара.

3' Льоренте справа прошёл вперёд, где у него мяч выбил Пепе.

2' "Порту" играет в полосатых сине-белых футболках и белых трусах, "Атлетико" - в сине-розовой форме.