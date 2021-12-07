Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Драгау
32' Желтая карточкаТареми Мехди
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
16
Груйич
Марко
30
Эванилсон
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Порту
Атлетико М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|2
|0.33
|Тареми Мехди
|1
|0.17
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.5
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.17
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|2
|1
|Урибе Матеус
|3
|0
|Витинью II
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1
Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0
Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 8
|6
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|4.
|Милан
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|3.
|Милан
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 0:0 Атлетико М
Исход игры
Порту
31.9% (51)
Ничья
41.9% (67)
Атлетико М
26.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (54)
1:2 Атлетико М
15.6% (25)
2:1 Порту
11.9% (19)
1:0 Порту
10% (16)
0:1 Атлетико М
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Порту
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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