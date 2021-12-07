Лига чемпионов 2021-2022
2:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Йохан Кройф Арена
7' Желтая карточкаБраганса Даниэл
1:0
8' ПенальтиАлле Себастьян
1:1
22' ГолСантуш Нуну II
36' Желтая карточкаБруно Табата
2:1
42' ГолАнтони
44' Желтая карточкаШуурс Перр
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
13
Нету
Луиш
19
Томаш
Тьягу
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Паулу АндреВратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
8'
1:0
22'
1:1
36'
42'
2:1
44'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Спортинг Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|10 (1)
|1.67
|Антони
|2
|0.33
|Бергёйс Стивен
|2
|0.33
|Тадич Душан
|1
|0.17
|Блинд Дэйли
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Тальяфико Николас
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|4 (1)
|0.67
|Паулинью Жуан
|3
|0.5
|Коатес Себастьян
|2
|0.33
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.33
|Сантуш Нуну II
|1
|0.17
|Порро Педро
|1
|0.17
|Бруно Табата
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феддал Зу
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Луис Матеус II
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
5
63%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
6
50%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Брага - Спортинг Л 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 4
|18
|2.
|Спортинг Л
|1:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Спортинг Л
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Прогнозы на матч Аякс 2:1 Спортинг Л
Исход игры
Аякс
89.7% (140)
Ничья
7.7% (12)
Спортинг Л
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (105)
Меньше
25% (35)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
2:1 Аякс
42.3% (66)
2:0 Аякс
14.7% (23)
3:1 Аякс
12.2% (19)
1:0 Аякс
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:2 Аякс
2.6% (4)
3:0 Аякс
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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