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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аякс
2:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Спортинг Л
0'
7' Желтая карточка
Браганса Даниэл
1:0
8' Пенальти
Алле Себастьян
1:1
22' Гол
Сантуш Нуну II
36' Желтая карточка
Бруно Табата
2:1
42' Гол
Антони
44' Желтая карточка
Шуурс Перр
52'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
31
Виржиния
Жоау
13
Нету
Луиш
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
87
Эштевеш
Гонсалу
68
Браганса
Даниэл
15
Угарте
Мануэль
47
Эсгаю
Рикарду
19
Томаш
Тьягу
7
Бруно
Табата
11
Сантуш
Нуну
II
Аякс
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

Ход матча

7'
 
Браганса Даниэл
8'
Алле Себастьян
1:0
22'
1:1
Сантуш Нуну II
(Бруно Табата)
36'
 
Бруно Табата
42'
Антони
2:1
44'
Шуурс Перр
 
46'
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 (1) 1.67
Антони 2 0.33
Бергёйс Стивен 2 0.33
Тадич Душан 1 0.17
Блинд Дэйли 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Тальяфико Николас 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 4 (1) 0.67
Паулинью Жуан 3 0.5
Коатес Себастьян 2 0.33
Сарабия Пабло 2 (1) 0.33
Сантуш Нуну II 1 0.17
Порро Педро 1 0.17
Бруно Табата 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Луис Матеус II 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Тимбер Юррьен 2 0
Алле Себастьян 1 0
Шуурс Перр 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феддал Зу 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Порро Педро 2 0
Луис Матеус II 2 0
Бруно Табата 1 0
Адан Антонио 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Нету Луиш 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
5
63%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
6
50%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 CF Os Belenenses - Спортинг Л 0:4 Арока - Спортинг Л 1:2 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5 Спортинг Л - Порту 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Брага - Спортинг Л 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 4 18
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 6 3 0 3 13 - 10 9
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 11 9
4. Бешикташ 0:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Бешикташ 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
4. Бешикташ 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    51'
    Катают мяч футболисты "Аякса", но неожиданно теряют мяч, и в атаку пошёл уже "Спортинг". Правда, после потери мяча Эштевеш пошёл в жёсткий подкат.
  • 50'
    "Аякс" захватил инициативу в центре поля, стараются футболисты больше держать мяч. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Альварес получил микроповреждение, но фола там никакого не было. Аут в пользу "Аякса".
  • 48'
    Игроки "Лиссабона" не сильно рискуют, пытаются соорудить атаку до верного, чтобы побольше дорожить мячом. 
  • 47'
    Очень хорошие скорости на старте второго тайма, команды заряжены на борьбу.
  • Замена
    46'
    Тальяфико вышел на поле вместо Блинда. Эта рокировка была сделана в перерыве матча.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Браганса в центре поля получил в сторону голову, последний штрафной. Наброс в штрафную никаких плодов нее принёс. Перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный арбитр. 
  • 45'
    И каждый раз защитники "Спортинга" зачем-то рискуют в штрафной. Ладно бы если прессинг, так просто опека же. 
  • Желтая карточка
    44'
    Сантуш сейчас был срезан Шуурсом в очень жёстком подкате. Жёлтая карточка, фол был на фланге в центре поля. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! АНТОНИ!!! Нету от лицевой сделал передачу на Инасиу, который вместо передачи или выноса дождался тройного прессинга, потерял мяч. Антони посадил на газон одного, второго и расстрелял воротам без сопротивления. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Алле с правого фланга получил мяч и тут же пробил, но делал это с нарушением правил - сразу последовал свисток арбитра. 
  • 40'
    И ещё раз спас свои ворота Виржиния! Как же он хорош сегодня, да и пенальти так-то мог взять!
  • Угловой
    39'
    Антони пробил по воротам очень мощно, Виржиния вытянулся в струнку и вытащил мяч и угла. Угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Бруно Табата теперь рухнул в центральном круге в борьбе с Альваресом за верховой мяч. Эдсон локтем заехал в затылок, но карточку не дали почему-то.
  • Желтая карточка
    37'
    Бруно Табата получил жёлтую карточку, поскольку упустил своего и срывал в жёстком подкате контратаку флангом. 
  • 36'
    Эштевеш сумел справа пробросить мяч в центр штрафной, где никого из партнёров не было.
  • 35'
    Блинд не сумел добраться до мяча, который покинул пределы поля, уйдя за лицевую. 
  • Опасный момент
    34'
    Гравенберх разыграл быстро угловой, последовал классный прострел во вратарскую, но никто не смог ни замкнуть, не выбить! Всё сплелось там!
  • 33'
    Защита у "Аякса" реально очень интересно работает, вроде и атакующая команда, а всё в порядке в штрафной - не подступиться. 
  • 32'
    Эдвин ван дер Сар на позиции ВИПа смотрит на матч с трибун. Генеральный директор - чем не очень важная персона?
  • 31'
    Угловой сейчас быстро разыграл "Спортинг", а потом опять пошёл на свою половину поля. "Аякс" всё перекрывает. 
  • 30'
    Томаш теперь уже перед чужой штрафной сам потерял мяч после неудачного паса пяткой. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Томаш сейчас шёл вперёд, его подтолкнули. На левом фланге лиссабонцы быстро разыграли штрафной, отойдя к своей штрафной в итоге. 
  • 28'
    Матеус получил успокоительную долю слов от арбитра, в следующий раз это будет карточка. 
  • 27'
    На правом фланге была опасная игра, гости быстро разыграли, но в штрафной было недопонимание, пришлось понервничать Виржинии, когда защитник заводился. 
  • 26'
    Команды играют в весёлый футбол, вновь открытая игра, не жалеют силы игроки - скорости есть. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! САНТУШ!!! Справа последовала классная диагональ в штрафную, откуда Сантуш в красивом прыжке отправил мяч в противоход вратарю под острым углом слева! Очень красивая атака и гол! Пас, кстати, отдавал Бруно Табата. 
  • 21'
    Антони сейчас очень классно открылся в чужой штрафной, пробив по воротам в пряжке. Вратарь был на месте. 
  • 20'
    Виржиния сыграл на выходе, забрав мяч в руки в роскошном прыжке. 
  • Угловой
    19'
    Антони справа в штрафной получил мяч и пробил (прострелил) с острого угла, угловой будет после блокировки дороги мячу. 
  • 18'
     Блинд уже с левого фланга пытался сделать закидушку в штрафную, среагировать на его кручёный мяч успел защитник, не дав подняться на нужную высоту. 
  • 17'
    Блинд откинул мяч назад, чтобы не потерять его. Команды всё-таки показывают неплохой прессинг местами.
  • 16'
     Виржиния теперь уже классно сыграл на выходе, не позволив обострить ситуацию в штрафной площади.
  • Опасный момент
    15'
    Поехала нога у центрального защитника "Спортинга", хозяева тут же вцепились в соперника. Атака завершилась классным ударом  Бергёйса по диагонали в дальний угол, Виржиния красиво прыгнул, мяч же прошёл мимо цели. 
  • 14'
    Аморим привстал на колени, озабочен он и счётом, и текущем положением дел в атаке - вектор явно не на ней.
  • 13'
    Даже в прессинг идут гости, толкового из этого, правда, не получается. 
  • 12'
    Стали команды играть намного веселее, ушла стартовая вялость. "Спортинг" решил несколько доминировать, но и "Аякс" на левом фланге очень хорош!
  • 10'
    Эштевеш взял игру на себя после паса Брагансы, пробил по воротам, удар успели накрыть. 
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! АЛЛЕ!!! В угол практически отправил мяч Себастьян, Виржиния прыгнул туда с паузой, поэтому не доставал уже.
  • 8'
    Браганса получил ещё и жёлтую за наступ. 
  • Пенальти!
    7'
    Вот так дела! Позвали главного арбитра смотреть эпизод в штрафной. Браганса не просто выбивал мяч, а наступил на ногу Алле. Да, момент заигран, но вот на ногу наступ не прощается - не важно, куда полетел мяч. Пенальти!
  • 6'
    Алле оказался на газоне после того, как не смог среагировать на отскок в чужой штрафной. 
  • 5'
     Пасвер вступил в игру, сыграв со своими партнёрами в пас. Видно, что игра ничего не решает, самый натуральный товарищеский матч пока. 
  • 4'
    Что касается зрителей, то их на стадионе нет. Полная тишина у нас в этом плане. Причина - новые ограничительные меры из-за коронавируса. 
  • 3'
    Тен Хаг уже у пределов технической зоны, но пока наставник молчи, хоть и весь в игре, судя по глазам. 
  • 2'
    Первую атаку правым флангом провели гости, в завершении последовала потеря. Вторая волна атаки завершилась также, как первая.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 2:1 Спортинг Л онлайн


Прогнозы на матч Аякс 2:1 Спортинг Л

Исход игры
Аякс
89.7% (140)
Ничья
7.7% (12)
Спортинг Л
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (105)
Меньше
25% (35)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
2:1 Аякс
42.3% (66)
2:0 Аякс
14.7% (23)
3:1 Аякс
12.2% (19)
1:0 Аякс
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:2 Аякс
2.6% (4)
3:0 Аякс
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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