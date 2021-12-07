Очень хорошие скорости на старте второго тайма, команды заряжены на борьбу.

Игроки "Лиссабона" не сильно рискуют, пытаются соорудить атаку до верного, чтобы побольше дорожить мячом.

Альварес получил микроповреждение, но фола там никакого не было. Аут в пользу "Аякса".

"Аякс" захватил инициативу в центре поля, стараются футболисты больше держать мяч.

Катают мяч футболисты "Аякса", но неожиданно теряют мяч, и в атаку пошёл уже "Спортинг". Правда, после потери мяча Эштевеш пошёл в жёсткий подкат.

Тальяфико вышел на поле вместо Блинда. Эта рокировка была сделана в перерыве матча.

Первый тайм

— Браганса в центре поля получил в сторону голову, последний штрафной. Наброс в штрафную никаких плодов нее принёс. Перерыв!

45' Одну минуту добавил главный арбитр.

45' И каждый раз защитники "Спортинга" зачем-то рискуют в штрафной. Ладно бы если прессинг, так просто опека же.

44' Сантуш сейчас был срезан Шуурсом в очень жёстком подкате. Жёлтая карточка, фол был на фланге в центре поля.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! АНТОНИ!!! Нету от лицевой сделал передачу на Инасиу, который вместо передачи или выноса дождался тройного прессинга, потерял мяч. Антони посадил на газон одного, второго и расстрелял воротам без сопротивления.

41' Алле с правого фланга получил мяч и тут же пробил, но делал это с нарушением правил - сразу последовал свисток арбитра.

40' И ещё раз спас свои ворота Виржиния! Как же он хорош сегодня, да и пенальти так-то мог взять!

39' Антони пробил по воротам очень мощно, Виржиния вытянулся в струнку и вытащил мяч и угла. Угловой.

38' Бруно Табата теперь рухнул в центральном круге в борьбе с Альваресом за верховой мяч. Эдсон локтем заехал в затылок, но карточку не дали почему-то.

37' Бруно Табата получил жёлтую карточку, поскольку упустил своего и срывал в жёстком подкате контратаку флангом.

36' Эштевеш сумел справа пробросить мяч в центр штрафной, где никого из партнёров не было.

35' Блинд не сумел добраться до мяча, который покинул пределы поля, уйдя за лицевую.

34' Гравенберх разыграл быстро угловой, последовал классный прострел во вратарскую, но никто не смог ни замкнуть, не выбить! Всё сплелось там!

33' Защита у "Аякса" реально очень интересно работает, вроде и атакующая команда, а всё в порядке в штрафной - не подступиться.

32' Эдвин ван дер Сар на позиции ВИПа смотрит на матч с трибун. Генеральный директор - чем не очень важная персона?

31' Угловой сейчас быстро разыграл "Спортинг", а потом опять пошёл на свою половину поля. "Аякс" всё перекрывает.

30' Томаш теперь уже перед чужой штрафной сам потерял мяч после неудачного паса пяткой.

29' Томаш сейчас шёл вперёд, его подтолкнули. На левом фланге лиссабонцы быстро разыграли штрафной, отойдя к своей штрафной в итоге.

28' Матеус получил успокоительную долю слов от арбитра, в следующий раз это будет карточка.

27' На правом фланге была опасная игра, гости быстро разыграли, но в штрафной было недопонимание, пришлось понервничать Виржинии, когда защитник заводился.

26' Команды играют в весёлый футбол, вновь открытая игра, не жалеют силы игроки - скорости есть.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! САНТУШ!!! Справа последовала классная диагональ в штрафную, откуда Сантуш в красивом прыжке отправил мяч в противоход вратарю под острым углом слева! Очень красивая атака и гол! Пас, кстати, отдавал Бруно Табата.

21' Антони сейчас очень классно открылся в чужой штрафной, пробив по воротам в пряжке. Вратарь был на месте.

20' Виржиния сыграл на выходе, забрав мяч в руки в роскошном прыжке.

19' Антони справа в штрафной получил мяч и пробил (прострелил) с острого угла, угловой будет после блокировки дороги мячу.

18' Блинд уже с левого фланга пытался сделать закидушку в штрафную, среагировать на его кручёный мяч успел защитник, не дав подняться на нужную высоту.

17' Блинд откинул мяч назад, чтобы не потерять его. Команды всё-таки показывают неплохой прессинг местами.

16' Виржиния теперь уже классно сыграл на выходе, не позволив обострить ситуацию в штрафной площади.

15' Поехала нога у центрального защитника "Спортинга", хозяева тут же вцепились в соперника. Атака завершилась классным ударом Бергёйса по диагонали в дальний угол, Виржиния красиво прыгнул, мяч же прошёл мимо цели.

14' Аморим привстал на колени, озабочен он и счётом, и текущем положением дел в атаке - вектор явно не на ней.

13' Даже в прессинг идут гости, толкового из этого, правда, не получается.

12' Стали команды играть намного веселее, ушла стартовая вялость. "Спортинг" решил несколько доминировать, но и "Аякс" на левом фланге очень хорош!

10' Эштевеш взял игру на себя после паса Брагансы, пробил по воротам, удар успели накрыть.

8' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! АЛЛЕ!!! В угол практически отправил мяч Себастьян, Виржиния прыгнул туда с паузой, поэтому не доставал уже.

8' Браганса получил ещё и жёлтую за наступ.

7' Вот так дела! Позвали главного арбитра смотреть эпизод в штрафной. Браганса не просто выбивал мяч, а наступил на ногу Алле. Да, момент заигран, но вот на ногу наступ не прощается - не важно, куда полетел мяч. Пенальти!

6' Алле оказался на газоне после того, как не смог среагировать на отскок в чужой штрафной.

5' Пасвер вступил в игру, сыграв со своими партнёрами в пас. Видно, что игра ничего не решает, самый натуральный товарищеский матч пока.

4' Что касается зрителей, то их на стадионе нет. Полная тишина у нас в этом плане. Причина - новые ограничительные меры из-за коронавируса.

3' Тен Хаг уже у пределов технической зоны, но пока наставник молчи, хоть и весь в игре, судя по глазам.

2' Первую атаку правым флангом провели гости, в завершении последовала потеря. Вторая волна атаки завершилась также, как первая.