Ларин выполнил передачу от радиуса штрафной площади на правый угол штрафной площади, Боздоган в касание пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Ройс с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рейньер подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Беллингхем прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ройс выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Розье и ушёл на угловой.

Игроки "Боруссии" быстро разыграли угловой, но затем ничего интересного на левом фланге футболисты дортмундского клуба так и не придумали.

Беллингхем с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бешикташа" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Боруссия" пытаться довести счёт до крупного и в итоге порадовать своих болельщиков ещё парочкой забитых голов, либо команда Марко Розе сыграет в прагматичный футбол по счёту и попытается сохранить больше сил для следующего тура в чемпионате Германии.

В составе "Бешикташа" после перерыва произошла замена. Вместо Кенана Карамана на поле вышел Валентен Розье.

В составе "Боруссии" после перерыва также произошла замена. Вместо Тома Менье на поле вышел Жезус Рейньер.

Дауд подкараулил отскок у линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Мераша, а затем уже защитники "Бешикташа" не дали Ройсу сыграть на добивании.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма дортмундская "Боруссия" на своём поле уверенно переигрывает "Бешикташ" со счётом 2:0. Турецкий клуб в очередной раз испытывает огромные проблемы с организацией игры. Весь второй тайм клубу из Стамбула придётся действовать в меньшинстве, а поэтому в ворота Эрсина Дестаноглу наверняка ещё влетит несколько мячей.

45' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ройс!!! Марко Ройс с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Дестаноглу гадал и прыгнул в правый угол ворот.

45' Франсуа Летексье пересмотрел повтор после подсказки от судей из комнаты VAR, но в итоге он своего решения не изменил.

45' Полузащитник "Бешикташа" Жозеф Соуза получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Прямая красная карточка от Франсуа Летексье была показана защитнику "Бешикташа" Велинтону. Бразилец не пытался сыграть в мяч, а поэтому и французский арбитр не стал его прощать.

44' Пенальти назначается в ворота "Бешикташа"! Вольф с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Дауд зацепился за мяч, а затем его зацепил Велингтон, Франсуа Летексье дал свисток и указал на "точку".

43' Ройс вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем Марко пробил по воротам, мяч попал в Велинтона и улетел в аут.

42' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для "Боруссии" было бы совсем не лишним забить до перерыва второй гол.

41' Ройс со стандарта выполнил неудачную подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

40' Полузащитник "Бешикташа" Кайл Ларин получил жёлтую карточку за грубую игру против Ройса у правого угла штрафной площади.

39' Менье с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Маллена, Дестаноглу вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

38' Дауд выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Маллену, Дониэлл стянул на себя пару соперников и покатил мяч в центр штрафной площади, а вот Дауд почему-то не ждал ответной передачи.

37' Караман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ларин в борьбе с Загаду оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше.

36' Ройс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Бешикташа" перехватили мяч и пустились в контратаку.

35' Беллингхем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Караману и ушёл на угловой.

34' Менье прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтеро перехватил мяч за счёт грамотной позиции.

33' Шульц перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Бешикташа", правила были нарушены против Карамана.

32' Защитник "Бешикташа" Франсиско Монтеро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Беллингхема.

31' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Маллен!!! Беллингхем разогнал контратаку по центру и затем Джуд выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Маллену, Дониэлл подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Монтеро не успел заблокировать удар в подкате, а Дестаноглу не успел сложиться и спасти свою команду.

30' Дауд в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Топала.

29' Угловой у ворот "Бешикташа". Дауд выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вольф головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

28' Игроки "Боруссии" пока отошли в центр поля, в целом дортмундский клуб уже наиграл на свой гол, но реализация моментов пока оставляет желать лучшего.

27' Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингхем головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

26' Менье прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади на Дауда, Махмуд под давлением Карамана не смог пробить по воротам.

25' Соуза в центре поля нарушил правила против Беллингхема. "Боруссия" довольно долго разыгрывала стандарт.

24' Боздоган прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел к линии штрафной площади, мяч от ноги Витселя улетел в аут.

23' Вольф в подкате на половине поля "Бешикташа" зацепил Ларина, пока Франсуа Летексье обошёлся без жёлтых карточек.

22' Дауд от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Бешикташа" сыграли внимательно и перехватили мяч.

21' Шульц промчался вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Маллен попытался в касание пробить по воротам, но в итоге Дониэлл махнул мимо мяча.

20' Ройс из центра поля выполнил передачу на ход Шульцу по левому флангу, Нико в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингхем подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

19' Дауд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч отскочил в центр штрафной площади, Ройс в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

18' Беллингхем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч задел ногу Велинтона и ушёл на угловой.

17' Вольф выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Беллингхему, Джуд в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию поля.

16' Дауд из центра поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь "Бешикташа", Дестаноглу немного размялся при игре на выходе.

15' "Бешикташ" сегодня готов сыграть от обороны, пожалуй, это правильное решение от турецкой команды.

14' Всё нормально с Маленом, поднялся Дониэлл после паузы и показал, что он готов играть дальше.

13' Мален в игровом эпизоде получил небольшое повреждение в центре поля, отмахнулся от него соперник. Вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре.

12' Ройс перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Бешикташа", правила были нарушены против Уйсала.

11' Мераш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Карамана, Загаду грамотно сыграл в отборе и вернул мяч своей команде.

10' Дауд выполнил разрезающую передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Беллингхем никак не мог успеть к нему.

9' Топал в центре поля нарушил правила против Малена. Игроки "Боруссии" быстро разыграли стандарт.

8' Уйсал теперь уже с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Мераш с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бачуайи в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

6' Вольф получил мяч у левого угла штрафной площади от Малена, затем Мариус сместился в центр и пробил по воротам, Велинтон грамотно блокировал попытку.

5' Через правый фланг пока по большей части старается атаковать "Боруссия", но его "Бешикташ" как раз быстро укрепил.

4' Мален в борьбе за мяч на половине поля "Бешикташа" подыграл себе рукой, Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу турецкого клуба.

3' Дауд с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Загаду головой сбросил мяч на правый угол вратарской не очень удачно, Хуммельс не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот.

2' Дауд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после скидки от Вольфа, мяч задел Велинтона и ушёл на угловой.