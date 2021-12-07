Лига чемпионов 2021-2022
2:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
1:0
29' ГолМален Дониэлл
31' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
39' Желтая карточкаЛарин Кайл
43' Красная карточкаВелинтон Соуза
44' Желтая карточкаСоуза Жосеф
2:0
45' ПенальтиРойс Марко
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
20
Уйсал
Неджип
77
Мераш
Умут
14
Топал
Мехмет
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусНападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
14 Топал МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
-
46 Сатчи СердарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
39'
43'
44'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия Д
Бешикташ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|3
|0.5
|Ройс Марко
|2 (2)
|0.33
|Беллингхем Джуд
|1
|0.17
|Холанн Эрлинг
|1
|0.17
|Мёнье Тома
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|1
|0.17
|Монтеро Франcиско
|1
|0.17
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.17
|Пьянич Миралем
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|1
|1
|Джан Эмре
|0
|1
|Витсель Аксель
|1
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|2
|1
|Ларин Кайл
|3
|0
|Велинтон Соуза
|1
|1
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
6
43%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3
Бешикташ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0
Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Бешикташ - Умраньеспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 4
|18
|2.
|Спортинг Л
|1:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 16
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Спортинг Л
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Бешикташ
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Бешикташ
Исход игры
Боруссия Д
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Бешикташ
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.5% (54)
3:1 Боруссия Д
23% (35)
3:0 Боруссия Д
13.2% (20)
2:1 Боруссия Д
11.2% (17)
1:0 Боруссия Д
5.3% (8)
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