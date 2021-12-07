  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
2:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Бешикташ
0'
1:0
29' Гол
Мален Дониэлл
31' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
39' Желтая карточка
Ларин Кайл
43' Красная карточка
Велинтон Соуза
44' Желтая карточка
Соуза Жосеф
2:0
45' Пенальти
Ройс Марко
50'
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
14
Шульц
Нико
8
Дауд
Махмуд
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
39
Вольф
Мариус
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
30
Дестаноглу
Эрсин
20
Уйсал
Неджип
23
Велинтон
Соуза
4
Монтеро
Франcиско
77
Мераш
Умут
14
Топал
Мехмет
5
Соуза
Жосеф
28
Караман
Кенан
12
Боздоган
Джан
17
Ларин
Кайл
9
Бачуайи
Миши
Боруссия Д
4-3-3
Бешикташ
4-2-3-1

Ход матча

29'
Мален Дониэлл
(Беллингхем Джуд)
1:0
31'
 
Монтеро Франcиско
39'
 
Ларин Кайл
43'
 
Велинтон Соуза
44'
 
Соуза Жосеф
45'
Ройс Марко
2:0
46'
Рейньер Жезус
Мёнье Тома
 
46'
 
Розье Валентен
Караман Кенан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия Д
Бешикташ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 3 0.5
Ройс Марко 2 (2) 0.33
Беллингхем Джуд 1 0.17
Холанн Эрлинг 1 0.17
Мёнье Тома 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 1 0.17
Монтеро Франcиско 1 0.17
Геззаль Рашид 1 (1) 0.17
Пьянич Миралем 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 1 1
Джан Эмре 0 1
Витсель Аксель 1 0
Розе Марко 1 0
Мёнье Тома 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 2 1
Ларин Кайл 3 0
Велинтон Соуза 1 1
Монтеро Франcиско 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Хатчинсон Атиба 1 0
Вида Домагой 1 0
Тейшейра Алекс 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Боздоган Джан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
6
43%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3
Бешикташ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0
Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Бешикташ - Умраньеспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 4 18
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 6 3 0 3 13 - 10 9
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 11 9
4. Бешикташ 0:2 Заявка 6 0 0 6 3 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Бешикташ 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Спортинг Л 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
4. Бешикташ 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • Второй тайм
  • 54'
    Беллингхем с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бешикташа" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 53'
    Игроки "Боруссии" быстро разыграли угловой, но затем ничего интересного на левом фланге футболисты дортмундского клуба так и не придумали. 
  • 52'
    Беллингхем прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ройс выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Розье и ушёл на угловой. 
  • 51'
    Ройс с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рейньер подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 50'
    Ларин выполнил передачу от радиуса штрафной площади на правый угол штрафной площади, Боздоган в касание пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 49'
    Дауд подкараулил отскок у линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Мераша, а затем уже защитники "Бешикташа" не дали Ройсу сыграть на добивании. 
  • Замена
    48'
    В составе "Боруссии" после перерыва также произошла замена. Вместо Тома Менье на поле вышел Жезус Рейньер. 
  • Замена
    47'
    В составе "Бешикташа" после перерыва произошла замена. Вместо Кенана Карамана на поле вышел Валентен Розье. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Боруссия" пытаться довести счёт до крупного и в итоге порадовать своих болельщиков ещё парочкой забитых голов, либо команда Марко Розе сыграет в прагматичный футбол по счёту и попытается сохранить больше сил для следующего тура в чемпионате Германии. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма дортмундская "Боруссия" на своём поле уверенно переигрывает "Бешикташ" со счётом 2:0. Турецкий клуб в очередной раз испытывает огромные проблемы с организацией игры. Весь второй тайм клубу из Стамбула придётся действовать в меньшинстве, а поэтому в ворота Эрсина Дестаноглу наверняка ещё влетит несколько мячей. 
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ройс!!! Марко Ройс с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Дестаноглу гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
  • Видеоповтор
    45'
    Франсуа Летексье пересмотрел повтор после подсказки от судей из комнаты VAR, но в итоге он своего решения не изменил. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Бешикташа" Жозеф Соуза получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Красная карточка
    45'
    Прямая красная карточка от Франсуа Летексье была показана защитнику "Бешикташа" Велинтону. Бразилец не пытался сыграть в мяч, а поэтому и французский арбитр не стал его прощать. 
  • Пенальти!
    44'
    Пенальти назначается в ворота "Бешикташа"! Вольф с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Дауд зацепился за мяч, а затем его зацепил Велингтон, Франсуа Летексье дал свисток и указал на "точку". 
  • 43'
    Ройс вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем Марко пробил по воротам, мяч попал в Велинтона и улетел в аут. 
  • 42'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для "Боруссии" было бы совсем не лишним забить до перерыва второй гол. 
  • 41'
    Ройс со стандарта выполнил неудачную подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Бешикташа" Кайл Ларин получил жёлтую карточку за грубую игру против Ройса у правого угла штрафной площади. 
  • 39'
    Менье с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Маллена, Дестаноглу вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 38'
    Дауд выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Маллену, Дониэлл стянул на себя пару соперников и покатил мяч в центр штрафной площади, а вот Дауд почему-то не ждал ответной передачи. 
  • Судья
    37'
    Караман с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ларин в борьбе с Загаду оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    36'
    Ройс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Бешикташа" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 35'
    Беллингхем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Караману и ушёл на угловой. 
  • 34'
    Менье прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтеро перехватил мяч за счёт грамотной позиции. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Шульц перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Бешикташа", правила были нарушены против Карамана. 
  • Желтая карточка
    32'
    Защитник "Бешикташа" Франсиско Монтеро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Беллингхема. 
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Маллен!!! Беллингхем разогнал контратаку по центру и затем Джуд выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Маллену, Дониэлл подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Монтеро не успел заблокировать удар в подкате, а Дестаноглу не успел сложиться и спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Дауд в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Топала. 
  • Угловой
    29'
    Угловой у ворот "Бешикташа". Дауд выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вольф головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 28'
    Игроки "Боруссии" пока отошли в центр поля, в целом дортмундский клуб уже наиграл на свой гол, но реализация моментов пока оставляет желать лучшего. 
  • 27'
    Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингхем головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 26'
    Менье прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади на Дауда, Махмуд под давлением Карамана не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Соуза в центре поля нарушил правила против Беллингхема. "Боруссия" довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • 24'
    Боздоган прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел к линии штрафной площади, мяч от ноги Витселя улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Вольф в подкате на половине поля "Бешикташа" зацепил Ларина, пока Франсуа Летексье обошёлся без жёлтых карточек. 
  • 22'
    Дауд от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Бешикташа" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 21'
    Шульц промчался вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Маллен попытался в касание пробить по воротам, но в итоге Дониэлл махнул мимо мяча. 
  • Опасный момент
    20'
    Ройс из центра поля выполнил передачу на ход Шульцу по левому флангу, Нико в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингхем подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    19'
    Дауд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч отскочил в центр штрафной площади, Ройс в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 18'
    Беллингхем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч задел ногу Велинтона и ушёл на угловой. 
  • 17'
    Вольф выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Беллингхему, Джуд в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Дауд из центра поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь "Бешикташа", Дестаноглу немного размялся при игре на выходе. 
  • 15'
    "Бешикташ" сегодня готов сыграть от обороны, пожалуй, это правильное решение от турецкой команды. 
  • 14'
    Всё нормально с Маленом, поднялся Дониэлл после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Мален в игровом эпизоде получил небольшое повреждение в центре поля, отмахнулся от него соперник. Вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ройс перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Бешикташа", правила были нарушены против Уйсала. 
  • 11'
    Мераш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Карамана, Загаду грамотно сыграл в отборе и вернул мяч своей команде. 
  • 10'
    Дауд выполнил разрезающую передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Беллингхем никак не мог успеть к нему. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Топал в центре поля нарушил правила против Малена. Игроки "Боруссии" быстро разыграли стандарт. 
  • 8'
    Уйсал теперь уже с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Мераш с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бачуайи в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    Вольф получил мяч у левого угла штрафной площади от Малена, затем Мариус сместился в центр и пробил по воротам, Велинтон грамотно блокировал попытку. 
  • 5'
    Через правый фланг пока по большей части старается атаковать "Боруссия", но его "Бешикташ" как раз быстро укрепил. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Мален в борьбе за мяч на половине поля "Бешикташа" подыграл себе рукой, Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу турецкого клуба. 
  • Угловой
    3'
    Дауд с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Загаду головой сбросил мяч на правый угол вратарской не очень удачно, Хуммельс не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Дауд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после скидки от Вольфа, мяч задел Велинтона и ушёл на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Боруссией" и "Бешикташем". Дортмундская команда лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но всё же переиграть "Бешикташ" на своём поле команда Марко Розе должна постараться. В свою очередь "Бешикташ" в этом розыгрыше Лиги чемпионов на групповом этапе пока никак не может разжиться очками и в этот вечер подопечные Сергена Ялчина будут биться до самого конца. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 2:0 Бешикташ онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Бешикташ

Исход игры
Боруссия Д
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Бешикташ
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.5% (54)
3:1 Боруссия Д
23% (35)
3:0 Боруссия Д
13.2% (20)
2:1 Боруссия Д
11.2% (17)
1:0 Боруссия Д
5.3% (8)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 