Ушел от соперника по флангу на скорости Тете, но напоролся на Бруно, который вынес сферу на угловой.

По флангу забрасывал Тилль на ход Янсане, но того опередил Бондарь и вынес сферу далеко в центр поля.

Протащил мяч с фланга к штрафной соперника Бруно и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Убежал по левой бровке Корниенко и низом покатил в штрафную на Марлоса, но того опередил Арболеда и вынес сферу за пределы поля.

Догнал мяч у лицевой линии Мудрик и сбросил в центр на Марлоса, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве в составе "Шерифа" произошла. Вместо Димитриса Коловоса играть будет Бобан Николов.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Судакова и Фернандо на поле появились Тете и Мудрик.

Накрутил соперника на чужой половине поля Тете и пробил в дальний угол, но Атанасиадис смог спасти свою команду.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "горняков"!

45' Перехватил мяч в центре поля Бондаренко и отдал вперед на Соломона, который в очередной раз пробил в дальний угол, но снова не хватило ему точности.

45' Отличным пасом Судаков вывел на ударную позицию Додо, который пробил в дальний угол, но мяч угодил лишь в перекладину.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Расшатал защитника финтами на фланге Марлос и навесил в центр штрафной, но здесь махнул мимо мяча Фернандо в попытке пробить через себя.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Фернандо! Дожали все-таки соперника дончане. Прекрасно забросил "черпачком" Кривцов в штрафную на Фернандо, который оторвался от защитника, развернулся и покатил мяч низом точно в дальний нижний угол.

41' Забросил в штрафную Марлос на ход Додо, но прочитал эпизод Атанасиадис и на выходе перехватил мяч.

40' Диагональ исполнял Коволос на правый фланг, куда забегал Янсане, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

39' Сместился с левого фланга в центр на скорости Судаков и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Аддо.

38' Мягко забросил Судаков в штрафную на Соломона, но тот в борьбе с двумя защитниками так и не смог пробить по воротам.

37' Со штрафного решился на дальний удар Корниенко, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

36' На фланге Фернандо получил по ногам от Дуланто. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

35' Выиграл подбор у чужой штрафной Тилль и пробил вторым касанием в ближний угол, но не попал он в створ ворот.

34' С правого фланга Тилль прострелил поперек под удар Бруно, но выстрел последнего принял на себя Бондарь.

33' Убегал на скорости по флангу Бруно и покатил поперек на Кристиано, который пробил в одно касание, но мяч полетел выше ворот.

32' Проникающий пас Кривцов исполнял в штрафную на Фернандо, но тому добраться до мяча не позволил Кристиано.

31' С левого фланга навесил в центр штрафной Соломон, но до удара по воротам дело так и не дошло.

30' В центре поля получил по ногам Кривцов в подкате от Аддо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Шахтёра".

29' Зацепился за мяч в чужой штрафной Судаков и покатил поперек на Марлоса, но этот пас перехватил Дуланто.

28' С правого фланга на скорости ворвался в штрафную Додо, но вовремя вернулся назад Бруно и в чистом подкате отобрал мяч.

27' С углового навесил на дальнюю штангу Судаков, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

26' Проникающий пас в штрафную соперника отдавал Коволос на ход Янсане, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

25' Получил мяч в чужой штрафной, расшатал финтами защитника и закрутил в дальний верхний угол. Лишь перекладина спасла сейчас гостей от пропущенного гола.

24' Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандо, прошел к штрафной соперника, но его удар накрыли защитники.

23' Долго катают мяч на чужой половине поля дончане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

22' С правого фланга Костанза забросил в штрафную на ход Траоре, но мяч перехватил вышедший из ворот Пятов.

21' Прорывался Кристиано по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Пятов забрал мяч в свои руки.

20' В центре поля Аддо наступил на голеностоп Судакову. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.

19' Ворвался на скорости в штрафную соперника Додо, обыграл финтом защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

18' Мог убегать на ворота соперника Траоре после паса от Кристиано, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Кривцов.

17' Разыграли угловой "горняки", после чего Соломон подал на ближнюю штангу, где пробил головой Бондаренко, но не попал в створ.

16' Выскакивал один на один с голкипером Марлос после паса от Соломона, но переиграть Атанасиадиса ему не удалось в ближнем бою.

15' С правого фланга Траоре навесил в штрафную на Янсане, но тому пробить головой не позволил Кривцов.

14' Мягко забросил в штрафную Антонио на ход Корниенко, но тот находился в офсайде и не стал бежать в сторону мяча.

13' Зацепился за мяч на чужой половине поля Фернандо и сбросил на ход Судакову, но тому добраться до сферы не позволил Арболеда.

12' В верховой борьбе против Крицова подтолкнул в спину соперника Траоре. Штрафной удар исполнять будут "горняки".

11' В грубом подкате Фернандо прыгнул в ноги Янсане. Не стал такого терпеть арбитр и показал желтую карточку.

10' Тонким пасом Судаков запустил в штрафную Додо, но того опередил Кристиано и вынес сферу на очередной угловой.

9' Дальний заброс исполнял Антонио на ход Соломону, но тому пробить по воротам в борьбе против Дуланто не удалось.

8' Отличным пасом Марлос нашел в штрафной соперника Соломона, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

7' Отобрал мяч Коволос в центре поля и тут же забросил на ход Янсане, но тот оказался в положении "вне игры".

6' С угла поля Судаков навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Бондарь, но точности ему явно не хватило.

5' С фланга низом запустил пасом Марлос в штрафную Фернандо, но того опередил Арболеда и вынес сферу на угловой.

4' С правого фланга Додо низом покатил в центр на Судакова, но тому пробить в борьбе против Аддо не удалось.

3' Проникающий пас в штрафную отдавал Коловос на ход Траоре, но вовремя вернулся в оборону Кривцов и отобрал сферу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.