Лига чемпионов 2021-2022
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Олимпийский (Киев)
10' Желтая карточкаФернандо Педро
18' Желтая карточкаАддо Эдмонд
1:0
42' ГолФернандо Педро
30
Пятов
Андрей
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
77
Бруно
V
99
Янсане
Момо
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 ВитаоЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
18'
42'
1:0
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Шериф
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|2
|0.33
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Патрик Алан
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Себастьян
|2
|0.33
|Траоре Адама VII
|2
|0.33
|Янсане Момо
|1
|0.17
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.17
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Дентиньо
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Витао
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аддо Эдмонд
|3
|0
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Костанза Фернандо
|2
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|3.
|Шериф
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 11
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|4.
|Шериф
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Шериф
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Шериф
Исход игры
Шахтёр Донецк
85.3% (133)
Ничья
7.7% (12)
Шериф
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (78)
Меньше
43.48% (60)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
32.7% (51)
2:0 Шахтёр Донецк
19.9% (31)
1:0 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
3:1 Шахтёр Донецк
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:0 Шахтёр Донецк
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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