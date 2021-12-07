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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Шериф
0'
10' Желтая карточка
Фернандо Педро
18' Желтая карточка
Аддо Эдмонд
1:0
42' Гол
Фернандо Педро
53'
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
4
Кривцов
Сергей
44
Корниенко
Виктор
8
Антонио
Маркос
11
Марлос
Ромеро
15
Бондаренко
Артём
25
Судаков
Георгий
19
Манор
Соломон
99
Фернандо
Педро
30
Атанасиадис
Гиоргос
13
Костанза
Фернандо
2
Арболеда
Данило
55
Дуланто
Густаво
15
Кристиано
9
Траоре
Адама
VII
21
Аддо
Эдмонд
77
Бруно
V
22
Коловос
Димитрис
31
Тилль
Себастьян
99
Янсане
Момо
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Шериф
4-3-2-1

Ход матча

10'
Фернандо Педро
 
18'
 
Аддо Эдмонд
42'
Фернандо Педро
(Кривцов Сергей)
1:0
46'
 
Николов Бобан
Коловос Димитрис
46'
Тете
Судаков Георгий
 
46'
Мудрик Михаил
Фернандо Педро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Шериф

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 2 0.33
Кривцов Сергей 0 0
Патрик Алан 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.33
Траоре Адама VII 2 0.33
Янсане Момо 1 0.17
Яхшибоев Джасурбек 1 0.17
Кристиано 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Зерби Роберто 2 0
Антонио Маркос 1 0
Дентиньо 1 0
Фернандо Педро 1 0
Витао 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аддо Эдмонд 3 0
Дуланто Густаво 2 0
Костанза Фернандо 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Арболеда Данило 1 0
Кристиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Интер Милан 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
3. Шериф 0:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
4. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Интер Милан 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 5 4
4. Шериф 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Интер Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Шериф 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Офсайд
    55'
    Догнал мяч у лицевой линии Мудрик и сбросил в центр на Марлоса, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 53'
    Убежал по левой бровке Корниенко и низом покатил в штрафную на Марлоса, но того опередил Арболеда и вынес сферу за пределы поля.
  • 52'
    Протащил мяч с фланга к штрафной соперника Бруно и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 51'
    По флангу забрасывал Тилль на ход Янсане, но того опередил Бондарь и вынес сферу далеко в центр поля.
  • Угловой
    50'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Тете, но напоролся на Бруно, который вынес сферу на угловой.
  • 49'
    Накрутил соперника на чужой половине поля Тете и пробил в дальний угол, но Атанасиадис смог спасти свою команду. 
  • Замена
    48'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Судакова и Фернандо на поле появились Тете и Мудрик.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве в составе "Шерифа" произошла. Вместо Димитриса Коловоса играть будет Бобан Николов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "горняков"!
  • 45'
    Перехватил мяч в центре поля Бондаренко и отдал вперед на Соломона, который в очередной раз пробил в дальний угол, но снова не хватило ему точности.
  • Опасный момент
    45'
    Отличным пасом Судаков вывел на ударную позицию Додо, который пробил в дальний угол, но мяч угодил лишь в перекладину.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Расшатал защитника финтами на фланге Марлос и навесил в центр штрафной, но здесь махнул мимо мяча Фернандо в попытке пробить через себя.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Фернандо! Дожали все-таки соперника дончане. Прекрасно забросил "черпачком" Кривцов в штрафную на Фернандо, который оторвался от защитника, развернулся и покатил мяч низом точно в дальний нижний угол.
  • 41'
    Забросил в штрафную Марлос на ход Додо, но прочитал эпизод Атанасиадис и на выходе перехватил мяч.
  • 40'
    Диагональ исполнял Коволос на правый фланг, куда забегал Янсане, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 39'
    Сместился с левого фланга в центр на скорости Судаков и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Аддо.
  • 38'
    Мягко забросил Судаков в штрафную на Соломона, но тот в борьбе с двумя защитниками так и не смог пробить по воротам. 
  • 37'
    Со штрафного решился на дальний удар Корниенко, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 36'
    На фланге Фернандо получил по ногам от Дуланто. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев. 
  • 35'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Тилль и пробил вторым касанием в ближний угол, но не попал он в створ ворот.
  • 34'
    С правого фланга Тилль прострелил поперек под удар Бруно, но выстрел последнего принял на себя Бондарь.
  • 33'
    Убегал на скорости по флангу Бруно и покатил поперек на Кристиано, который пробил в одно касание, но мяч полетел выше ворот.
  • 32'
    Проникающий пас Кривцов исполнял в штрафную на Фернандо, но тому добраться до мяча не позволил Кристиано.
  • 31'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Соломон, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 30'
    В центре поля получил по ногам Кривцов в подкате от Аддо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Шахтёра".
  • 29'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Судаков и покатил поперек на Марлоса, но этот пас перехватил Дуланто.
  • 28'
    С правого фланга на скорости ворвался в штрафную Додо, но вовремя вернулся назад Бруно и в чистом подкате отобрал мяч.
  • 27'
    С углового навесил на дальнюю штангу Судаков, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам. 
  • 26'
    Проникающий пас в штрафную соперника отдавал Коволос на ход Янсане, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Опасный момент
    25'
    Получил мяч в чужой штрафной, расшатал финтами защитника и закрутил в дальний верхний угол. Лишь перекладина спасла сейчас гостей от пропущенного гола.
  • 24'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандо, прошел к штрафной соперника, но его удар накрыли защитники.
  • 23'
    Долго катают мяч на чужой половине поля дончане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 22'
    С правого фланга Костанза забросил в штрафную на ход Траоре, но мяч перехватил вышедший из ворот Пятов.
  • 21'
    Прорывался Кристиано по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Пятов забрал мяч в свои руки.
  • Желтая карточка
    20'
    В центре поля Аддо наступил на голеностоп Судакову. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.
  • 19'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Додо, обыграл финтом защитника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Траоре после паса от Кристиано, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Кривцов.
  • 17'
    Разыграли угловой "горняки", после чего Соломон подал на ближнюю штангу, где пробил головой Бондаренко, но не попал в створ.
  • 16'
    Выскакивал один на один с голкипером Марлос после паса от Соломона, но переиграть Атанасиадиса ему не удалось в ближнем бою.
  • 15'
    С правого фланга Траоре навесил в штрафную на Янсане, но тому пробить головой не позволил Кривцов.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную Антонио на ход Корниенко, но тот находился в офсайде и не стал бежать в сторону мяча.
  • 13'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Фернандо и сбросил на ход Судакову, но тому добраться до сферы не позволил Арболеда.
  • 12'
    В верховой борьбе против Крицова подтолкнул в спину соперника Траоре. Штрафной удар исполнять будут "горняки".
  • Желтая карточка
    11'
    В грубом подкате Фернандо прыгнул в ноги Янсане. Не стал такого терпеть арбитр и показал желтую карточку.
  • Угловой
    10'
    Тонким пасом Судаков запустил в штрафную Додо, но того опередил Кристиано и вынес сферу на очередной угловой.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Антонио на ход Соломону, но тому пробить по воротам в борьбе против Дуланто не удалось.
  • 8'
    Отличным пасом Марлос нашел в штрафной соперника Соломона, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
  • Офсайд
    7'
    Отобрал мяч Коволос в центре поля и тут же забросил на ход Янсане, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 6'
    С угла поля Судаков навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Бондарь, но точности ему явно не хватило.
  • Угловой
    5'
    С фланга низом запустил пасом Марлос в штрафную Фернандо, но того опередил Арболеда и вынес сферу на угловой.
  • 4'
    С правого фланга Додо низом покатил в центр на Судакова, но тому пробить в борьбе против Аддо не удалось.
  • 3'
    Проникающий пас в штрафную отдавал Коловос на ход Траоре, но вовремя вернулся в оборону Кривцов и отобрал сферу.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:0 Шериф онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Шериф

Исход игры
Шахтёр Донецк
85.3% (133)
Ничья
7.7% (12)
Шериф
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (78)
Меньше
43.48% (60)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
32.7% (51)
2:0 Шахтёр Донецк
19.9% (31)
1:0 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
3:1 Шахтёр Донецк
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:0 Шахтёр Донецк
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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