Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Олимпийский (Киев)
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Шериф
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|1
|0.2
|Патрик Алан
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Себастьян
|2
|0.4
|Траоре Адама VII
|2
|0.4
|Янсане Момо
|1
|0.2
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.2
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Дентиньо
|1
|0
|Витао
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Костанза Фернандо
|2
|0
|Аддо Эдмонд
|2
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Шериф
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Шериф
Исход игры
Шахтёр Донецк
86.1% (31)
Ничья
8.3% (3)
Шериф
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
52.94% (18)
Нет
47.06% (16)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
27.8% (10)
2:1 Шахтёр Донецк
25% (9)
3:1 Шахтёр Донецк
13.9% (5)
3:0 Шахтёр Донецк
8.3% (3)
1:1 Ничья
5.6% (2)
1:0 Шахтёр Донецк
5.6% (2)
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