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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Шериф

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Шериф

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 1 0.2
Патрик Алан 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.4
Траоре Адама VII 2 0.4
Янсане Момо 1 0.2
Яхшибоев Джасурбек 1 0.2
Кристиано 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Зерби Роберто 2 0
Антонио Маркос 1 0
Дентиньо 1 0
Витао 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Костанза Фернандо 2 0
Аддо Эдмонд 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Арболеда Данило 1 0
Кристиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3
Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Шериф Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 0 1 4 1 - 11 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Шахтёр Донецк 86.1% (31)
    X 8.3% (3)
    Шериф 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Шериф
    1.59
    4.74
    6.49
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Шериф онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Шериф

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    86.1% (31)
    Ничья
    8.3% (3)
    Шериф
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (18)
    Нет
    47.06% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    27.8% (10)
    2:1 Шахтёр Донецк
    25% (9)
    3:1 Шахтёр Донецк
    13.9% (5)
    3:0 Шахтёр Донецк
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    1:0 Шахтёр Донецк
    5.6% (2)
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