Цимикас отбирает мяч у Крунича на правом фланге, а потом играет максимально надёжно, выбивая игровой снаряд за боковую линию.

Мессьяс навесил в центр штрафной с правого фланга - гости отбились, но подбор остаётся за "россонери", которые активно начинают второй тайм.

Такуми Минамино получил пространство перед штрафной площадкой и нанёс удар, после которого мяч отправился над перекладиной.

"Ливерпуль" забирает мяч под контроль, но в атаку не торопится, устраивая перепасовку перед своей штрафной площадкой, подключая к этому занятию и Алиссона.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, пока 1-1.

45' Дивок Ориги принял мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил, отправив мяч гораздо выше цели.

45' Гости перехватили мяч около своей штрафной и отправились в контратаку левым флангом, но вовремя вступил в отбор Мессьяс, остановив Ориги.

45' В первом тайме команды переиграют 2 минуты.

44' Златан Ибрагимович выполнил передачу в центр штрафной площадки с правого фланга, но довести мяч до партнёров не сумел. Гости вынесли игровой снаряд за боковую линию.

42' Уильямс сбил Мессьяса на левом фланге, после чего хозяева разыграли стандарт и отправились в атаку, но быстро мяч потеряли, выпустив в аут.

41' Хорош Раде Крунич на левом фланге. Сначала заблокировал прострел Уильямса, а потом успешно вступил в отбор, лишив мяча Салаха.

40' Фикайо Томори грубо встречает Ориги, принимая Дивока на бедро на своей половине поля, после чего получает устное предупреждение.

39' Сразу же ещё одно наступление попытался организовать "Ливерпуль", но оно было прервано свистком арбитра, так как Садио Мане залез в офсайд.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САЛАХ!!! Гости сравнивают счёт, и тоже благодаря успешной игре на добивании. Окслейд-Чемберлен пробил, Меньян отбил перед собой, а Салах добил, отправив мяч под перекладину.

36' Окслейд-Чемберлен пробил по воротам из-за штрафной - попал в голову Томори и заработал очередной корнер, который снова не стал проблемой для хозяев.

35' Жуниор Мессьяс получил болезненный удар, после чего оказался на газоне и попросил медицинскую помощь.

34' Дивок Ориги сумел нанести удар из штрафной, находясь в окружении нескольких оппонентов, но Майк Меньян сыграл максимально надёжно, забрав мяч.

33' С пятым угловым "Ливерпуля" легко и непринуждённо справляется Алессио Романьоли, выбивая мяч в район центра поля с центра штрафной площади.

31' Важнейший гол забивает "Милан", который позволяет ему временно подняться на второе место. Но ещё рано говорить о плей-офф, так как впереди куча времени.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТОМОРИ!!! А вот хозяева более качественно используют свой угловой. Мессьяс навесил с правого фланга во вратарскую, где мимо мяча махнул Минамино, затем Алиссон среагировал, отбив перед собой, а первым на добивании оказался Томори.

29' С левого фланга гости исполнили угловой, который привёл к удару Конате с ноги, но защитники "Милана" справились, приняв мяч на себя.

28' Если на первых минутах "Милан" пытался использовать высокий прессинг, то сейчас этого нет, в центре поля начинает встречать наступления соперника.

27' Меньян не лучшим образом сыграл на выходе, выпустив мяч, но потом сразу же его забрал, а перед этим врезался в грудь Раде Крунича. Но ничего серьёзного, полузащитник продолжает матч.

26' Ещё один корнер исполнил "Ливерпуль", снова с правого фланга, но на сей раз удар по воротам Меньяна не состоялся, так как Ибрагимович выиграл верх и мяч выбил.

24' Филлипс далеко отпустил от себя мяч на правом фланге и едва не обрезался, но успел добраться до круглого первым и сыграл на Салаха.

23' Садио Мане принял мяч перед штрафной площадкой и попытался выполнить передачу пяткой, но не попал по круглому, изобразив финт.

22' А теперь уже и в обороне активно ведёт себя Конате, отбирая мяч на левом фланге у Мессьяса и выполняя передачу на Алиссона.

21' Окслейд-Чемберлен исполнил корнер с правого фланга и нашёл Ибраима Конате, который пробил головой гораздо выше цели.

20' Цимикас поддержал атаку на левом фланге и выполнил подачу на дальний угол вратарской, где уверенно сыграл Эрнандес, скинув мяч на фланг.

18' Не задерживаются команды в центре поля, но опасные моменты до сих пор отсутствуют. Да и вообще редко бьют команды по воротам, 1-1 соотношение.

17' Златан Ибрагимович оказался на газоне на своей половине поля, а помог ему в этом Ибраима Конате, нарушив правила в сражении за мяч.

16' Садио Мане добрался до штрафной площадки на левом фланге и выполнил прострел в центр, где надёжно сыграл Алессио Романьоли.

15' Томори очень высоко поднялся - на чужую половину поля, где вступил в борьбу за мяч с Ориги, который наоборот глубоко опустился. Завершилось противостояние фолом Фикайо.

14' Стефано Пиоли провёл паузу с пользой, пообщавшись с подопечными и дав установки. Тем временем Алессио Романьоли продолжает поединок.

13' Первая пауза возникает в нашем матче. Ибрагимович поднял руку вверх и сообщил, что Романьоли нуждается в медицинской помощи.

12' Ошибками в передачах обменялись команды у штрафной площади "Ливерпуля", а потом правила нарушил Мессьяс, прихватив рукой Цимикаса.

11' Тео Эрнандес отправился в центр с левого фланга, а потом отдал на Пьера Калюлю, который выполнил передачу вперёд и попал в соперника, но подбор за "Миланом".

9' Мессьяс выполнил подачу со штрафного и нашёл голову Томори, от которой мяч отправился прямо в руки Алиссону.

8' Неко Уильямс перестарался в отборе мяча на правом фланге, уронив на газон Раде Крунича, который пытался прорваться к штрафной.

7' Правым флангом "Милан" попробовал провести атаку, но безуспешно - Калюлю поверил в свой дриблинг, но зря, так как Цимикас очень легко оттёр Пьера от мяча.

6' Кесси и Диас включились в прессинг около штрафной площади "Ливерпуля", но гости разобрались, выбив игровой снаряд на чужую половину поля.

5' Мохамед Салах сместился с правого фланга в центр и выполнил передачу на Неко Уильямса, который нанёс удар низом, но Майк Меньян справился.

4' Многовато "россонери" ошибаются на старте поединка. То Крунич не смог выполнить точный пас на два метра, то сейчас Меньян отправил мяч за боковую линию, пытаясь найти на правом фланге Калюлю.

3' Романьоли опередил Ориги на своей половине поля и завладел мячом, а потом выполнил передачу вперёд на Крунича, который допустил ошибку в передаче.

2' Гости начали с центра поля и попытались провести первую атаку левым флангом, но хозяева уверенно действуют в обороне, отбирая мяч.