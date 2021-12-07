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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Милан
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ливерпуль
0'
1:0
29' Гол
Томори Фикайо
1:1
36' Гол
Салах Мохамед
49'
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
30
Мессьяс
Жуниор
11
Ибрагимович
Златан
10
Диас
Браим
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
47
Филлипс
Натаниэль
5
Конате
Ибраима
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
80
Мортон
Тайлер
18
Минамино
Такуми
11
Салах
Мохамед
27
Ориги
Дивок
10
Мане
Садио
Милан
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

29'
Томори Фикайо
1:0
36'
1:1
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Милан
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.17
Леау Рафаэл 1 0.17
Ребич Анте 1 0.17
Томори Фикайо 1 0.17
Мессьяс Жуниор 1 0.17
Кесси Франк 0 0
Тео Эрнандес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 1.17
Фирмино Роберто 2 0.33
Мане Садио 2 0.33
Хендерсон Джордан 1 0.17
Алькантара Тьяго 1 0.17
Кейта Наби 1 0.17
Жота Диогу 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Жиру Оливье 2 0
Томори Фикайо 2 0
Тео Эрнандес 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Ребич Анте 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2. Порту 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 8 6
3. Атлетико М 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
4. Милан 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Порту 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
3. Милан 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Милан 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Порту 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • Второй тайм
  • 50'
    "Ливерпуль" забирает мяч под контроль, но в атаку не торопится, устраивая перепасовку перед своей штрафной площадкой, подключая к этому занятию и Алиссона. 
  • 49'
    Такуми Минамино получил пространство перед штрафной площадкой и нанёс удар, после которого мяч отправился над перекладиной. 
  • 48'
    Мессьяс навесил в центр штрафной с правого фланга - гости отбились, но подбор остаётся за "россонери", которые активно начинают второй тайм. 
  • 47'
    Цимикас отбирает мяч у Крунича на правом фланге, а потом играет максимально надёжно, выбивая игровой снаряд за боковую линию. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в матче "Милан" - "Ливерпуль". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока 1-1. 
  • 45'
    Дивок Ориги принял мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил, отправив мяч гораздо выше цели. 
  • 45'
    Гости перехватили мяч около своей штрафной и отправились в контратаку левым флангом, но вовремя вступил в отбор Мессьяс, остановив Ориги. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 2 минуты. 
  • 44'
    Златан Ибрагимович выполнил передачу в центр штрафной площадки с правого фланга, но довести мяч до партнёров не сумел. Гости вынесли игровой снаряд за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Уильямс сбил Мессьяса на левом фланге, после чего хозяева разыграли стандарт и отправились в атаку, но быстро мяч потеряли, выпустив в аут. 
  • 41'
    Хорош Раде Крунич на левом фланге. Сначала заблокировал прострел Уильямса, а потом успешно вступил в отбор, лишив мяча Салаха. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Фикайо Томори грубо встречает Ориги, принимая Дивока на бедро на своей половине поля, после чего получает устное предупреждение. 
  • Офсайд
    39'
    Сразу же ещё одно наступление попытался организовать "Ливерпуль", но оно было прервано свистком арбитра, так как Садио Мане залез в офсайд. 
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САЛАХ!!! Гости сравнивают счёт, и тоже благодаря успешной игре на добивании. Окслейд-Чемберлен пробил, Меньян отбил перед собой, а Салах добил, отправив мяч под перекладину. 
  • Угловой
    36'
    Окслейд-Чемберлен пробил по воротам из-за штрафной - попал в голову Томори и заработал очередной корнер, который снова не стал проблемой для хозяев. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Жуниор Мессьяс получил болезненный удар, после чего оказался на газоне и попросил медицинскую помощь. 
  • Опасный момент
    34'
    Дивок Ориги сумел нанести удар из штрафной, находясь в окружении нескольких оппонентов, но Майк Меньян сыграл максимально надёжно, забрав мяч. 
  • Угловой
    33'
    С пятым угловым "Ливерпуля" легко и непринуждённо справляется Алессио Романьоли, выбивая мяч в район центра поля с центра штрафной площади. 
  • 31'
    Важнейший гол забивает "Милан", который позволяет ему временно подняться на второе место. Но ещё рано говорить о плей-офф, так как впереди куча времени. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТОМОРИ!!! А вот хозяева более качественно используют свой угловой. Мессьяс навесил с правого фланга во вратарскую, где мимо мяча махнул Минамино, затем Алиссон среагировал, отбив перед собой, а первым на добивании оказался Томори. 
  • Угловой
    29'
    С левого фланга гости исполнили угловой, который привёл к удару Конате с ноги, но защитники "Милана" справились, приняв мяч на себя. 
  • 28'
    Если на первых минутах "Милан" пытался использовать высокий прессинг, то сейчас этого нет, в центре поля начинает встречать наступления соперника. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Меньян не лучшим образом сыграл на выходе, выпустив мяч, но потом сразу же его забрал, а перед этим врезался в грудь Раде Крунича. Но ничего серьёзного, полузащитник продолжает матч. 
  • Угловой
    26'
    Ещё один корнер исполнил "Ливерпуль", снова с правого фланга, но на сей раз удар по воротам Меньяна не состоялся, так как Ибрагимович выиграл верх и мяч выбил. 
  • 24'
    Филлипс далеко отпустил от себя мяч на правом фланге и едва не обрезался, но успел добраться до круглого первым и сыграл на Салаха. 
  • 23'
    Садио Мане принял мяч перед штрафной площадкой и попытался выполнить передачу пяткой, но не попал по круглому, изобразив финт. 
  • 22'
    А теперь уже и в обороне активно ведёт себя Конате, отбирая мяч на левом фланге у Мессьяса и выполняя передачу на Алиссона. 
  • Угловой
    21'
    Окслейд-Чемберлен исполнил корнер с правого фланга и нашёл Ибраима Конате, который пробил головой гораздо выше цели. 
  • 20'
    Цимикас поддержал атаку на левом фланге и выполнил подачу на дальний угол вратарской, где уверенно сыграл Эрнандес, скинув мяч на фланг. 
  • 18'
    Не задерживаются команды в центре поля, но опасные моменты до сих пор отсутствуют. Да и вообще редко бьют команды по воротам, 1-1 соотношение. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Златан Ибрагимович оказался на газоне на своей половине поля, а помог ему в этом Ибраима Конате, нарушив правила в сражении за мяч. 
  • 16'
    Садио Мане добрался до штрафной площадки на левом фланге и выполнил прострел в центр, где надёжно сыграл Алессио Романьоли. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Томори очень высоко поднялся - на чужую половину поля, где вступил в борьбу за мяч с Ориги, который наоборот глубоко опустился. Завершилось противостояние фолом Фикайо. 
  • 14'
    Стефано Пиоли провёл паузу с пользой, пообщавшись с подопечными и дав установки. Тем временем Алессио Романьоли продолжает поединок. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Первая пауза возникает в нашем матче. Ибрагимович поднял руку вверх и сообщил, что Романьоли нуждается в медицинской помощи. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ошибками в передачах обменялись команды у штрафной площади "Ливерпуля", а потом правила нарушил Мессьяс, прихватив рукой Цимикаса. 
  • 11'
    Тео Эрнандес отправился в центр с левого фланга, а потом отдал на Пьера Калюлю, который выполнил передачу вперёд и попал в соперника, но подбор за "Миланом". 
  • 9'
    Мессьяс выполнил подачу со штрафного и нашёл голову Томори, от которой мяч отправился прямо в руки Алиссону. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Неко Уильямс перестарался в отборе мяча на правом фланге, уронив на газон Раде Крунича, который пытался прорваться к штрафной. 
  • 7'
    Правым флангом "Милан" попробовал провести атаку, но безуспешно - Калюлю поверил в свой дриблинг, но зря, так как Цимикас очень легко оттёр Пьера от мяча. 
  • 6'
    Кесси и Диас включились в прессинг около штрафной площади "Ливерпуля", но гости разобрались, выбив игровой снаряд на чужую половину поля. 
  • 5'
    Мохамед Салах сместился с правого фланга в центр и выполнил передачу на Неко Уильямса, который нанёс удар низом, но Майк Меньян справился. 
  • 4'
    Многовато "россонери" ошибаются на старте поединка. То Крунич не смог выполнить точный пас на два метра, то сейчас Меньян отправил мяч за боковую линию, пытаясь найти на правом фланге Калюлю. 
  • 3'
    Романьоли опередил Ориги на своей половине поля и завладел мячом, а потом выполнил передачу вперёд на Крунича, который допустил ошибку в передаче. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и попытались провести первую атаку левым флангом, но хозяева уверенно действуют в обороне, отбирая мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Дэнни Маккели даёт свисток и поединок начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 1:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Милан 1:1 Ливерпуль

Исход игры
Милан
34.5% (67)
Ничья
21.1% (41)
Ливерпуль
44.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
84.29% (118)
Нет
15.71% (22)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
21.1% (41)
2:1 Милан
17% (33)
1:1 Ничья
14.4% (28)
1:0 Милан
5.2% (10)
2:2 Ничья
4.1% (8)
3:2 Милан
2.1% (4)
0:2 Ливерпуль
2.1% (4)
2:0 Милан
2.1% (4)
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