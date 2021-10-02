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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Милан
Ливерпуль

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:2
КЧСА/Е
2:0
МКЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.2
Леау Рафаэл 1 0.2
Ребич Анте 1 0.2
Мессьяс Жуниор 1 0.2
Кесси Франк 0 0
Тео Эрнандес 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 (1) 1.2
Фирмино Роберто 2 0.4
Мане Садио 2 0.4
Хендерсон Джордан 1 0.2
Алькантара Тьяго 1 0.2
Кейта Наби 1 0.2
Жота Диогу 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Жиру Оливье 2 0
Томори Фикайо 2 0
Тео Эрнандес 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Ребич Анте 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Порту Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
3. Атлетико М Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
4. Милан Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Милан Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Порту Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 39
    Милан 23.1% (9)
    X 23.1% (9)
    Ливерпуль 53.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ливерпуль
    2.26
    3.97
    3.31
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Милан - Ливерпуль

    Исход игры
    Милан
    23.7% (9)
    Ничья
    21.1% (8)
    Ливерпуль
    55.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    36.8% (14)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    2:1 Милан
    13.2% (5)
    0:2 Ливерпуль
    5.3% (2)
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