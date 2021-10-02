Лига чемпионов 2021-2022
История личных встреч
Милан
Ливерпуль
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|0.2
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Ребич Анте
|1
|0.2
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.2
|Кесси Франк
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|6 (1)
|1.2
|Фирмино Роберто
|2
|0.4
|Мане Садио
|2
|0.4
|Хендерсон Джордан
|1
|0.2
|Алькантара Тьяго
|1
|0.2
|Кейта Наби
|1
|0.2
|Жота Диогу
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесси Франк
|1
|1
|Жиру Оливье
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Тео Эрнандес
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Ливерпуль
Исход игры
Милан
23.7% (9)
Ничья
21.1% (8)
Ливерпуль
55.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (22)
Меньше
33.33% (11)
Обе команды забьют
Да
87.88% (29)
Нет
12.12% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
36.8% (14)
1:1 Ничья
18.4% (7)
2:1 Милан
13.2% (5)
0:2 Ливерпуль
5.3% (2)
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