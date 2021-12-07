Катает мяч на старте второго тайма "Реал" поперёк поля. "Интер" пока что не очень агрессивно работает в прессинге.

ОПАСНО! Модрич обрезался в центральном круге, и миланцы тут же провели контрвыпад. Чалханоглу здорово сыграл в темп на Бареллу, который со входа на правый край штрафной площади пробивал на силу - мяч просвистел над перекладиной.

Д'Амброзио грубо врезал по икроножной мышце Каземиро. Почему-то нет жёлтой карточки, а вот бразильцу замена может понадобиться.

После оказания медицинской помощи поднялся на ноги Каземиро, но серьёзно он пока что прихрамывает. Посмотрим, сможет ли он разбегаться. Вовсю за кромкой поля начал разминаться Камавинга.

Йович в контратаке хозяев сыграл на правый край штрафной площади на Родриго, но мощный выстрел последнего блокировал защитник.

Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Интера": вместо Дензела Дюмфриса на поле вышел Федерико Димарко.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...

45' Угловой на правом фланге заработали мадридцы. После подачи Крооса отбились миланцы, после чего Родриго пробивал с правого края штрафной площади, но угодил в сетку ворот с внешней стороны.

45' ОПАСНО! Кроос выдал отличный пас на линию штрафной площади на Родриго, который ловко обработал мяч, после чего, казалось, пробивал наверняка в правый угол ворот, но штанга спасла "Интер"!

44' Дюмфрис снова нарушил правила против Менди. С переменным успехом ведётся борьба на этом фланге, но француз всё-таки более успешен.

43' Йович сорвал порцию аплодисментов, отлично отработав на своей половине поля, выцарапав мяч для своей команды.

42' Проверили судьи на VAR, не попал ли мяч в руку Карвахалю, но быстро выявили, что повода для назначения пенальти нет.

41' Джеко теперь выполнял скидку на левый край штрафной площади на Перишича, который пробивал в касание с правой ноги, но попал в защитника.

40' Длинный заброс на левый фланг прошёл на свободного Перишича, который вырезал подачу в центр штрафной площади, но там в который раз выше всех выпрыгнул Милитао.

39' Дюмфрис не сумел чисто сыграть на опережении против Менди, и с его стороны зафиксирован фол. Голландец схватился за голову, будучи уверенным, что не фолил.

38' Старается "Реал" прибавить в концовке тайма, начав высоко прессинговать своих оппонентов, заставляя их ошибаться.

37' ОПАСНО! В контратаке партнёры по команде вывели Йовича на рандеву с Хандаровичем, но сербский защитник с левой ноги не сумел попасть в ворота.

36' С правого фланга с углового Чалханоглу забрасывал мяч на дальний край штрафной площади на Перишича, который пробивал с лёту в падении "ножницами", но выше цели мяч полетел.

35' Уже свой пятый угловой в матче заработали "чёрно-синие". Подача с левого фланга последовала во вратарскую площадь, где выше всех выпрыгнул Милитао, отбив мяч на ещё один корнер.

34' Передача на забегание Д'Амброзио следовала на правый фланг атаки "Интера", но немного не добежал Данило, и мяч вышел в аут.

33' Милитао в глубине поля грубовато сыграл против Милитао. Думаю, за следующий подобный фол бразилец получит жёлтую карточку.

32' ОПАСНО! С левого фланга Чалханоглу подавал на ближний края штрафной площади, откуда головой в ворота подрезал мяч Перишич, но снаряд попал в ближнюю штангу и вылетел за поле.

31' Бастони теперь попытался с дальней дистанции пробить по воротам, но опытные игроки "Реала" великолепно всё читают, продолжая блокировать все попытки оппонентов.

30' Пять в три в контратаку убегали футболисты "Реала", но перемудрил на скорости Винисиус Жуниор, фактически подарив мяч одному из соперников.

29' Брозович с дальней дистанции мощно пробивал по воротам, но попал в находящегося в штрафной площади Каземиро.

27' Угловой на правом фланге заработал снова "Интер". Подача следовала в район 11-метровой отметки, откуда головой пробивал Шкриньяр, но попал в Крооса, который после этого вынес мяч подальше.

26' С левого фланга у миланцев следовала подача на дальний край вратарской площади, откуда Джеко в борьбе затылком пробивал по воротам, но слабо получилось, и переместившийся Куртуа мяч поймал.

25' Пасовались защитники "Реала" с вратарём, и Куртуа едва не ошибся, далековато отпустив мяч от себя, но всё же успел после этого выбить игровой снаряд в аут.

24' Винисиус Жуниор в контратаке на левом краю штрафной площади падал в борьбе с Дюмфрисом, и должен был получать жёлтую карточку за симуляцию, но Феликс Брых, видимо, не был уверен в этом, поэтому игру не остановил.

23' Снова отбились после подачи углового мадридцы, но в атаке вторым темпом прошёл заброс на левый край штрафной площади, откуда Мартинес сильно пробивал с разворота с левой ноги - мяч полетел над воротами.

22' Мартинес теперь ворвался на левый край штрафной площади, после чего пасовал в центр на Бареллу, но на перехвате отработал Милитао - будет ещё один угловой для гостей.

21' Отбилась команда Карло Анчелотти после подачи углового, после чего был ещё заблокирован удар по воротам с подбора.

20' Чалханоглу врывался на левый край штрафной площади хозяев, но пробить ему не позволил Карвахаль, который в подкате отбил мяч на угловой.

19' На кураже "сливочные" решили немного поработать в высоком командном прессинге, но вышли из-под него гости, не допустив ошибки.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тони Кроос!!!

Ничего себе! С дальней дистанции с левого края с левой же ноги пальнул в дальний нижний угол ворот, а Ханданович свою команду не спас.

17' "Реал" продолжает действовать достаточно закрыто, рассчитывая только на разящие контратаки. Мадридцев сегодня вполне устроит ничья.

15' Угловой на правом фланге заработали гости, но после подачи стандарта ничего опасного у ворот Тибо Куртуа не произошло.

14' Родриго в ответной атаке ворвался на правый край чужой штрафной площади, откуда пробивал из-под защитника, но угодил в сетку ворот с внешней стороны.

13' Дюмфрис с правого фланга выполнил мягкий навес в центр штрафной площади на Перишича, который с лёту пробивал по воротам, но попал в Карвахаля.

12' Карвахаль впервые подключился в атаку "Реала" по правому флангу, откуда низом простреливал в штрафную площадку, но миланские защитники на месте.

11' Чалханоглу в центральном круге отобрал мяч у Родриго, но, по мнению Феликса Брыха, сделал это с нарушением правил. Очень недоволен турок таким решением.

10' "Реалу" пока что проблематично выбраться со своей половине поля. Значительно лучше двигаются футболисты "Интера".

9' Барелла падал на левом краю штрафной площади в борьбе с Карвахалем, надеясь на пенальти, но не было тут никакого фола, так что нужно продолжать игру.

8' После скидки Д'Амброзио здорово с дальней дистанции левой ногой пробивал Брозович, но мяч просвистел над перекладиной.

7' Видно, как Симоне Индзаги нервничает в дебюте матча, не находя себе места в технической зоне. Видно, что матч очень важен для него.

6' Длинный заброс прошёл на левый фланг атаки гостей на Перишича, который после обработки мяча пытался прострелить в штрафную площадку, но Карвахаль отбил мяч в аут.

5' Брозович с дальней дистанции пробивал по воротам "бланкос", но .выстрел на себя сумел принять Милитао. Мяч срикошетил на одного из мадридцев.

4' Правым флангом свою атаку провели миланцы, откуда подача шла в центр штрафной площади, но защитники "Реала" там уверенно сработали.

3' Первую атаку левым флангом провели хозяева, откуда Винисиус Жуниор ворвался в штрафную площадь, и из-под двух защитников пробивал в дальний угол, но промахнулся.

2' Без особого сумбура началась эта встреча, но итого вряд ли стоило ожидать. Никто не будет рисковать здесь, по крайней мере, в первом тайме.