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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
17' Гол
Кроос Тони
52'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
16
Йович
Лука
20
Винисиус
Жуниор
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Реал Мадрид
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

17'
Кроос Тони
(Родриго)
1:0
46'
 
Димарко Федерико
Дюмфрис Дензел

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Реал Мадрид
Интер Милан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:2
МКЧ
0:3
МКЧ
1:1
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 5 (1) 0.83
Винисиус Жуниор 2 0.33
Родриго 2 0.33
Кроос Тони 2 0.33
Алаба Давид 1 0.17
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.5
Видаль Артуро 1 0.17
Санчес Алексис 1 0.17
Де Врей Стефан 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Шкриньяр Милан 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Менди Ферлан 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
2. Интер Милан 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
3. Шериф 0:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
4. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Интер Милан 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 5 4
4. Шериф 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Интер Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Шериф 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    52'
    Йович в контратаке хозяев сыграл на правый край штрафной площади на Родриго, но мощный выстрел последнего блокировал защитник.
  • 51'
    После оказания медицинской помощи поднялся на ноги Каземиро, но серьёзно он пока что прихрамывает. Посмотрим, сможет ли он разбегаться. Вовсю за кромкой поля начал разминаться Камавинга.
  • Травма, повреждение
    50'
    Д'Амброзио грубо врезал по икроножной мышце Каземиро. Почему-то нет жёлтой карточки, а вот бразильцу замена может понадобиться.
  • Опасный момент
    49'
    ОПАСНО! Модрич обрезался в центральном круге, и миланцы тут же провели контрвыпад. Чалханоглу здорово сыграл в темп на Бареллу, который со входа на правый край штрафной площади пробивал на силу - мяч просвистел над перекладиной.
  • 48'
    Катает мяч на старте второго тайма "Реал" поперёк поля. "Интер" пока что не очень агрессивно работает в прессинге.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Интера": вместо Дензела Дюмфриса на поле вышел Федерико Димарко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Угловой на правом фланге заработали мадридцы. После подачи Крооса отбились миланцы, после чего Родриго пробивал с правого края штрафной площади, но угодил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Штанга
    45'
    ОПАСНО! Кроос выдал отличный пас на линию штрафной площади на Родриго, который ловко обработал мяч, после чего, казалось, пробивал наверняка в правый угол ворот, но штанга спасла "Интер"!
  • Фол, нарушение
    44'
    Дюмфрис снова нарушил правила против Менди. С переменным успехом ведётся борьба на этом фланге, но француз всё-таки более успешен.
  • 43'
    Йович сорвал порцию аплодисментов, отлично отработав на своей половине поля, выцарапав мяч для своей команды.
  • Видеоповтор
    42'
    Проверили судьи на VAR, не попал ли мяч в руку Карвахалю, но быстро выявили, что повода для назначения пенальти нет.
  • Опасный момент
    41'
    Джеко теперь выполнял скидку на левый край штрафной площади на Перишича, который пробивал в касание с правой ноги, но попал в защитника.
  • 40'
    Длинный заброс на левый фланг прошёл на свободного Перишича, который вырезал подачу в центр штрафной площади, но там в который раз выше всех выпрыгнул Милитао.
  • Фол, нарушение
    39'
    Дюмфрис не сумел чисто сыграть на опережении против Менди, и с его стороны зафиксирован фол. Голландец схватился за голову, будучи уверенным, что не фолил.
  • 38'
    Старается "Реал" прибавить в концовке тайма, начав высоко прессинговать своих оппонентов, заставляя их ошибаться.
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! В контратаке партнёры по команде вывели Йовича на рандеву с Хандаровичем, но сербский защитник с левой ноги не сумел попасть в ворота.
  • Опасный момент
    36'
    С правого фланга с углового Чалханоглу забрасывал мяч на дальний край штрафной площади на Перишича, который пробивал с лёту в падении "ножницами", но выше цели мяч полетел.
  • Угловой
    35'
    Уже свой пятый угловой в матче заработали "чёрно-синие". Подача с левого фланга последовала во вратарскую площадь, где выше всех выпрыгнул Милитао, отбив мяч на ещё один корнер.
  • 34'
    Передача на забегание Д'Амброзио следовала на правый фланг атаки "Интера", но немного не добежал Данило, и мяч вышел в аут.
  • Фол, нарушение
    33'
    Милитао в глубине поля грубовато сыграл против Милитао. Думаю, за следующий подобный фол бразилец получит жёлтую карточку.
  • Штанга
    32'
    ОПАСНО! С левого фланга Чалханоглу подавал на ближний края штрафной площади, откуда головой в ворота подрезал мяч Перишич, но снаряд попал в ближнюю штангу и вылетел за поле.
  • 31'
    Бастони теперь попытался с дальней дистанции пробить по воротам, но опытные игроки "Реала" великолепно всё читают, продолжая блокировать все попытки оппонентов.
  • 30'
    Пять в три в контратаку убегали футболисты "Реала", но перемудрил на скорости Винисиус Жуниор, фактически подарив мяч одному из соперников.
  • 29'
    Брозович с дальней дистанции мощно пробивал по воротам, но попал в находящегося в штрафной площади Каземиро.
  • Угловой
    27'
    Угловой на правом фланге заработал снова "Интер". Подача следовала в район 11-метровой отметки, откуда головой пробивал Шкриньяр, но попал в Крооса, который после этого вынес мяч подальше.
  • Опасный момент
    26'
    С левого фланга у миланцев следовала подача на дальний край вратарской площади, откуда Джеко в борьбе затылком пробивал по воротам, но слабо получилось, и переместившийся Куртуа мяч поймал.
  • 25'
    Пасовались защитники "Реала" с вратарём, и Куртуа едва не ошибся, далековато отпустив мяч от себя, но всё же успел после этого выбить игровой снаряд в аут.
  • Судья
    24'
    Винисиус Жуниор в контратаке на левом краю штрафной площади падал в борьбе с Дюмфрисом, и должен был получать жёлтую карточку за симуляцию, но Феликс Брых, видимо, не был уверен в этом, поэтому игру не остановил.
  • Опасный момент
    23'
    Снова отбились после подачи углового мадридцы, но в атаке вторым темпом прошёл заброс на левый край штрафной площади, откуда Мартинес сильно пробивал с разворота с левой ноги - мяч полетел над воротами.
  • Угловой
    22'
    Мартинес теперь ворвался на левый край штрафной площади, после чего пасовал в центр на Бареллу, но на перехвате отработал Милитао - будет ещё один угловой для гостей.
  • 21'
    Отбилась команда Карло Анчелотти после подачи углового, после чего был ещё заблокирован удар по воротам с подбора.
  • Угловой
    20'
    Чалханоглу врывался на левый край штрафной площади хозяев, но пробить ему не позволил Карвахаль, который в подкате отбил мяч на угловой.
  • 19'
    На кураже "сливочные" решили немного поработать в высоком командном прессинге, но вышли из-под него гости, не допустив ошибки.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тони Кроос!!!
    Ничего себе! С дальней дистанции с левого края с левой же ноги пальнул в дальний нижний угол ворот, а Ханданович свою команду не спас.
  • 17'
    "Реал" продолжает действовать достаточно закрыто, рассчитывая только на разящие контратаки. Мадридцев сегодня вполне устроит ничья.
  • Угловой
    15'
    Угловой на правом фланге заработали гости, но после подачи стандарта ничего опасного у ворот Тибо Куртуа не произошло.
  • 14'
    Родриго в ответной атаке ворвался на правый край чужой штрафной площади, откуда пробивал из-под защитника, но угодил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    13'
    Дюмфрис с правого фланга выполнил мягкий навес в центр штрафной площади на Перишича, который с лёту пробивал по воротам, но попал в Карвахаля.
  • 12'
    Карвахаль впервые подключился в атаку "Реала" по правому флангу, откуда низом простреливал в штрафную площадку, но миланские защитники на месте.
  • Фол, нарушение
    11'
    Чалханоглу в центральном круге отобрал мяч у Родриго, но, по мнению Феликса Брыха, сделал это с нарушением правил. Очень недоволен турок таким решением.
  • 10'
    "Реалу" пока что проблематично выбраться со своей половине поля. Значительно лучше двигаются футболисты "Интера".
  • Судья
    9'
    Барелла падал на левом краю штрафной площади в борьбе с Карвахалем, надеясь на пенальти, но не было тут никакого фола, так что нужно продолжать игру.
  • Опасный момент
    8'
    После скидки Д'Амброзио здорово с дальней дистанции левой ногой пробивал Брозович, но мяч просвистел над перекладиной.
  • 7'
    Видно, как Симоне Индзаги нервничает в дебюте матча, не находя себе места в технической зоне. Видно, что матч очень важен для него.
  • 6'
    Длинный заброс прошёл на левый фланг атаки гостей на Перишича, который после обработки мяча пытался прострелить в штрафную площадку, но Карвахаль отбил мяч в аут.
  • 5'
    Брозович с дальней дистанции пробивал по воротам "бланкос", но .выстрел на себя сумел принять Милитао. Мяч срикошетил на одного из мадридцев.
  • 4'
    Правым флангом свою атаку провели миланцы, откуда подача шла в центр штрафной площади, но защитники "Реала" там уверенно сработали.
  • Опасный момент
    3'
    Первую атаку левым флангом провели хозяева, откуда Винисиус Жуниор ворвался в штрафную площадь, и из-под двух защитников пробивал в дальний угол, но промахнулся.
  • 2'
    Без особого сумбура началась эта встреча, но итого вряд ли стоило ожидать. Никто не будет рисковать здесь, по крайней мере, в первом тайме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Интер Милан

Исход игры
Реал Мадрид
62.9% (112)
Ничья
25.3% (45)
Интер Милан
11.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
84.29% (118)
Нет
15.71% (22)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
36.5% (65)
1:1 Ничья
15.2% (27)
1:0 Реал Мадрид
7.3% (13)
2:2 Ничья
5.1% (9)
2:0 Реал Мадрид
3.4% (6)
1:2 Интер Милан
3.4% (6)
3:1 Реал Мадрид
2.8% (5)
3:2 Реал Мадрид
1.7% (3)
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