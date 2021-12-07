Лига чемпионов 2021-2022
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Сантьяго Бернабеу
1:0
17' ГолКроос Тони
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
16
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Реал Мадрид
Интер Милан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.83
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|Родриго
|2
|0.33
|Кроос Тони
|2
|0.33
|Алаба Давид
|1
|0.17
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.5
|Видаль Артуро
|1
|0.17
|Санчес Алексис
|1
|0.17
|Де Врей Стефан
|1
|0.17
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|Шкриньяр Милан
|1
|0.17
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|3.
|Шериф
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 11
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|4.
|Шериф
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Шериф
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Интер Милан
Исход игры
Реал Мадрид
62.9% (112)
Ничья
25.3% (45)
Интер Милан
11.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
84.29% (118)
Нет
15.71% (22)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
36.5% (65)
1:1 Ничья
15.2% (27)
1:0 Реал Мадрид
7.3% (13)
2:2 Ничья
5.1% (9)
2:0 Реал Мадрид
3.4% (6)
1:2 Интер Милан
3.4% (6)
3:1 Реал Мадрид
2.8% (5)
3:2 Реал Мадрид
1.7% (3)
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