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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Реал Мадрид
Интер Милан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:2
МКЧ
0:3
МКЧ
1:1
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 5 (1) 1
Винисиус Жуниор 2 0.4
Родриго 2 0.4
Кроос Тони 1 0.2
Алаба Давид 1 0.2
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.6
Видаль Артуро 1 0.2
Санчес Алексис 1 0.2
Де Врей Стефан 1 0.2
Брозович Марсело 1 0.2
Шкриньяр Милан 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Менди Ферлан 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Шериф Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 0 1 4 1 - 11 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 39
    Реал Мадрид 71.8% (28)
    X 23.1% (9)
    Интер Милан 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Интер Милан
    2.16
    3.92
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Интер Милан

    Исход игры
    Реал Мадрид
    73% (27)
    Ничья
    21.6% (8)
    Интер Милан
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (26)
    Нет
    18.75% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    48.6% (18)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    8.1% (3)
    2:0 Реал Мадрид
    8.1% (3)
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