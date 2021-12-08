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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Перт Глори
0'
8' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
38' Желтая карточка
Лахман Даррил
50' Желтая карточка
Antonee Burke-Gilroy
51' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
52' Желтая карточка
Форнароли Бруно
62'
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
12
Cameron
Cook
2
Калвер
Аарон
5
Аспропотамитис
Джонатан
8
Косуке
Ота
21
Antonee
Burke-Gilroy
29
Лахман
Даррил
4
Luke
Bodnar
14
Клисби
Джек
7
Сардинеро
Адриан
9
Форнароли
Бруно
18
Daniel
Stynes
Мельбурн Сити
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Перт Глори

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

37 матчей

24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нэббаут Эндрю 1 0.25
Гуд Кёртис 1 0.25
Макларен Джейми 1 0.25
Меткалф Коннор 1 0.25
Рейш Нуну 0 0
Джеймисон Скотт 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 2 0.5
Antonee Burke-Gilroy 1 0.25
Ciaran Bramwell 1 0.25
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Меткалф Коннор 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Лахман Даррил 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Перт Глори 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
6. Мельбурн Сити 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
7. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Мельбурн Сити 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сентрал Кост Маринерз 0 - 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перт Глори 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мельбурн Сити 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Лахман Даррил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Косуке Ота бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Аспропотамитис Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Перт Глори
1.46
5.20
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори онлайн


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