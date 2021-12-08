Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: ААМИ Парк
8' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
38' Желтая карточкаЛахман Даррил
50' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
51' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
52' Желтая карточкаФорнароли Бруно
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
12 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
32 Aiden Coyne
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
38'
51'
52'
История личных встреч
Мельбурн Сити
Перт Глори
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
37 матчей
24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.25
|Гуд Кёртис
|1
|0.25
|Макларен Джейми
|1
|0.25
|Меткалф Коннор
|1
|0.25
|Рейш Нуну
|0
|0
|Джеймисон Скотт
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|2
|0.5
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.25
|Ciaran Bramwell
|1
|0.25
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 7:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Макартур - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Сидней 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Перт Глори
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|6.
|Мельбурн Сити
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Мельбурн Сити
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Перт Глори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|-
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0